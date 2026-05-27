Hatalmas a csattanás Pesterzsébeten: Három autó tarolta le egymást, áll a forgalom a XX. kerületben

Összeütközött három személygépkocsi Pesterzsébeten, az Alsó határút és a Virág Benedek utca kereszteződésénél szerda délelőtt. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, és a társhatóságok is a helyszínre érkeznek.

Három személyautó ütközött össze Pesterzsébeten, az Alsó határút és a Virág Benedek utca kereszteződésénél Fotó: Török János

Forgalmi korlátozásra lehet számítani Pesterzsébet érintett útszakaszán

A baleset nem sokkal tíz óra előtt történt a Virág Benedek utcai csomópontban. A műszaki mentést és a helyszíni munkálatokat a hatóságok megkezdték. Az érintett útszakaszon a helyszínelés és a mentés ideje alatt forgalomkorlátozásra és torlódásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek – közölte a Katasztrófavédelem.