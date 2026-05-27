Ismét elesett az M0-ás: Brutális négyes karambol miatt áll a forgalom

Szerda délelőtt baleset történt az M0-s autóút 45-ös kilométerszelvényénél, az M1-es autópálya felé vezető irányban, ahol négy jármű rohant egymásba.

Négy autó ütközött az M0-s autóúton Fotó: Katasztrófaévdelem

Ismét elesett az M0-s

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik elvégezték a műszaki mentést és áramtalanították az érintett két személygépkocsit, valamint a két kisteherautót. A mentési munkálatok és a helyszínelés ideje alatt a forgalom csak egy sávon haladhat, így az érintett útszakaszon hatalmas torlódás alakult ki.