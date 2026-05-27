Durván átverték volna az idős nőt, amikor nemet mondott, elszabadult a pokol

Döbbenten hívta a 112-t egy idős dombóvári asszony, miután egy férfi néhány perc különbséggel két különböző számról is felkereste telefonon. A csaló azt próbálta elhitetni vele, hogy egy befektetési oldalon regisztrált, ezért 1 millió 350 ezer forintot akarnak utalni neki.
A nő hiába mondta többször is, hogy soha nem regisztrált ilyen oldalra, sőt bankszámlája sincs, a telefonáló tovább erősködött, és megpróbálta rávenni, hogy menjen be a bankba számlát nyitni. Miután az asszony ezt visszautasította, a férfi obszcén szavakkal kezdte sértegetni.
„Az üzleti ajánlat két úgynevezett „maszkolt hívás” formájában érkezett. Az adathalászatnál gyakori, hogy a hívó fél meghamisított számot használ, egyes esetekben a karakterek száma is árulkodó lehet” – írja a rendőrség. – „Továbbra is kérjük, hogy idegeneknek soha ne adják ki telefonon, e-mailben vagy linkre kattintva a személyes, banki és bankkártyaadataikat! Az adathalászok most nem jártak sikerrel. Amennyiben mégis csalás áldozataivá válnak, haladéktalanul értesítsék pénzintézetüket és tegyenek feljelentést a rendőrségen!”
A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos és aktuális információkat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.