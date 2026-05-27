Durván átverték volna az idős nőt, amikor nemet mondott, elszabadult a pokol

Döbbenten hívta a 112-t egy idős dombóvári asszony, miután egy férfi néhány perc különbséggel két különböző számról is felkereste telefonon. A csaló azt próbálta elhitetni vele, hogy egy befektetési oldalon regisztrált, ezért 1 millió 350 ezer forintot akarnak utalni neki.

Nem tudták rászedni a nyereménnyel kecsegtető csalók.

A nő hiába mondta többször is, hogy soha nem regisztrált ilyen oldalra, sőt bankszámlája sincs, a telefonáló tovább erősködött, és megpróbálta rávenni, hogy menjen be a bankba számlát nyitni. Miután az asszony ezt visszautasította, a férfi obszcén szavakkal kezdte sértegetni.

„Az üzleti ajánlat két úgynevezett „maszkolt hívás” formájában érkezett. Az adathalászatnál gyakori, hogy a hívó fél meghamisított számot használ, egyes esetekben a karakterek száma is árulkodó lehet” – írja a rendőrség. – „Továbbra is kérjük, hogy idegeneknek soha ne adják ki telefonon, e-mailben vagy linkre kattintva a személyes, banki és bankkártyaadataikat! Az adathalászok most nem jártak sikerrel. Amennyiben mégis csalás áldozataivá válnak, haladéktalanul értesítsék pénzintézetüket és tegyenek feljelentést a rendőrségen!”