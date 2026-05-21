"Kicsavarták a karomat és felb*sztak a falra" – Így szabadult a börtönből Ogli G: elcsábította az alvilág a magyar gengszterrappert

A hazai gengszterrap egyik legmeghatározóbb figurája, Oglizán András, azaz Ogli G mindig is híres volt arról, hogy nem rejti véka alá az igazságot. A szókimondó rapper zenei karrierje előtt azonban egy sötét örvénybe került, amely egyenesen a börtöncelláig repítette őt. A Borsnak adott interjúsorozatának második részében most elmeséli, hogyan élte meg a rácsok mögötti kegyetlen mindennapokat, és kik voltak azok, akik végül megmentették az életét. Egy megrendítő, exkluzív és kendőzetlenül őszinte vallomás következik a mélypontokról és a felemelkedésről.

Ogli G aka BigBoy elárulta: már jó útra tért

Sokkoló részletek: Így tartóztatták le Ogli G-t

A rendőrség kíméletlenül csapott le a rapperre. A vádak szerint egy bűnszervezet tagjaként a Népstadion buszállomáson kényszerített ki védelmi pénzeket a főként Erdélybe közlekedő buszokat üzemeltető vállalkozóktól. A hatóságok 2001. január 15-én zsarolásért és testi sértésért előzetes letartóztatásba helyezték. Ezzel a drámai momentummal Ogli G élete egy szempillantás alatt kártyavárként omlott össze. Összesen 27 hónapot, azaz 827 napot töltött a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Venyige utcai fogházában, miközben a sikerei csúcsán lévő TKO formáció végleg megszűnt.

Brutális sorok a cellából: „Szétrúgták a bordám”

A bezártság, a tehetetlenség és a fegyőrök kegyetlensége mély nyomot hagyott a művészben. Ganxsta Zolee barátja, Ogli G a traumatikus börtönéveket később a dalaiban dolgozta fel, amelyek hűen tükrözik a horrorisztikus valóságot.

Íme a megrázó dalszöveg, amelyben leírta a rácsok mögötti éveket: