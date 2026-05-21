"Kicsavarták a karomat és felb*sztak a falra" – Így szabadult a börtönből Ogli G: elcsábította az alvilág a magyar gengszterrappert

A hazai gengszterrap egyik legmeghatározóbb figurája, Oglizán András, azaz Ogli G mindig is híres volt arról, hogy nem rejti véka alá az igazságot. A szókimondó rapper zenei karrierje előtt azonban egy sötét örvénybe került, amely egyenesen a börtöncelláig repítette őt. A Borsnak adott interjúsorozatának második részében most elmeséli, hogyan élte meg a rácsok mögötti kegyetlen mindennapokat, és kik voltak azok, akik végül megmentették az életét. Egy megrendítő, exkluzív és kendőzetlenül őszinte vallomás következik a mélypontokról és a felemelkedésről.
A rendőrség kíméletlenül csapott le a rapperre. A vádak szerint egy bűnszervezet tagjaként a Népstadion buszállomáson kényszerített ki védelmi pénzeket a főként Erdélybe közlekedő buszokat üzemeltető vállalkozóktól. A hatóságok 2001. január 15-én zsarolásért és testi sértésért előzetes letartóztatásba helyezték. Ezzel a drámai momentummal Ogli G élete egy szempillantás alatt kártyavárként omlott össze. Összesen 27 hónapot, azaz 827 napot töltött a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Venyige utcai fogházában, miközben a sikerei csúcsán lévő TKO formáció végleg megszűnt.
A bezártság, a tehetetlenség és a fegyőrök kegyetlensége mély nyomot hagyott a művészben. Ganxsta Zolee barátja, Ogli G a traumatikus börtönéveket később a dalaiban dolgozta fel, amelyek hűen tükrözik a horrorisztikus valóságot.
Íme a megrázó dalszöveg, amelyben leírta a rácsok mögötti éveket:
Faggatott a rendőr, de én nem mondtam semmit. Oltogattuk egymást röviden csak ennyi. Nem sz*rozott sokat tünés a pics*ba. Olvasd el jogaidat és húzzál a zárkádba. Kattant a bilincs, elvezettek szépen. Átb*sztak a Venyigébe, hol megtörtént a csoda. Testi kényszer, kiabálta a marha. Kicsavarták a karomat és felb*sztak a falra. Azt mondta itt ő főnök, menősködött veréb, még nem tudta, hogy ezért leszakitom a fejét. Így teltek a napok megismertek a rabok. Kamáztak, mert levágták, hogy nem rossz gyerek vagyok.
A Borsnak adott exkluzív interjújában a rapper hálás szívvel emlékezett vissza azokra a kulcsfigurákra, akik nélkül ma talán már nem is élne, vagy újra a rácsok mögött sínylődne. Amikor a mélypontokról és a segítő kezekről kérdezték, a zenész így fogalmazott:
Kertész Gyula, az egyik mentorom, a mai napig jó barátom. Ő emberileg formált engem, hogy a világhoz jobban tudjak alkalmazkodni. Mert azért régen egy nagyon más világot éltünk, most már sokat változott a minden. Régen az alvilág azért elég durva volt Budapesten, illetve egész Magyarországon szerintem, és hát én bele is csöppentem elég szépen.
A szabadulás után azonban nemcsak emberileg, de zeneileg is teljes fordulatot vett az élete. Egy újabb rejtélyes és jóságos barát bukkant fel a semmiből, aki teljesen átformálta a rapper világlátását és művészetét. Ogli G így mesélt erről a megdöbbentő átalakulásról:
Aztán van még egy figura, akit szeretnék kiemelni, ő pedig Big Money. A börtön utáni karrieremkor jelent meg, és végig kísérte egy darabig az életemet. Nagyon sokat változtam az ő jószíve miatt, és nagyon-nagyon szerettem őt mint barátomat, és nagyon sokat jelentett az ő barátsága is, és ez mind hatással volt a zenei életemre is. A gengszterrapből éltem azelőtt: utánna egy bulizósabb és egy jókedélyű stílusra váltottunk. Az első ilyen zene a High Rollers volt, amin már nagyon érezhető volt az új hangulat. A High Rollers volt a karrierem egyik csúcsa.
A kemény, sötét és agresszív vonalat felváltotta a vidámság és a luxus életérzés, ami azonnal a slágerlisták élére repítette az egykori elítéltet.
Mindent összevetve a rapper története igazi hollywoodi sztori, amely bizonyítja, hogy a legmélyebb gödörből is van kiút, ha az ember hajlandó változtatni és elfogadja a segítséget. A legfontosabb tanulságot maga a sztár vonta le az interjú végén:
A lényeg: sikerült túllendülni ezen a börtönös időszakon, és jó irányba mennek a dolgok. Rendesen, kilábaltam ebből az időszakból.
