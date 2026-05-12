12 lőfegyver és kábítószer került elő a kamionból az M5-ös autópályán

A NAV pénzügyőrei egy török kamiont ellenőriztek az M5-ös autópályán, Lajosmizse közelében lévő tengelysúlymérő állomásnál május 15-én este. Az átvizsgálás során az utastérben kábítószergyanús anyag maradványaira bukkantak, ezért azonnal értesítették a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőröket.

A török kamion sofőrje futva próbált elmenekülni az ellenőrzés elől. Fotó: police.hu

A sofőr ekkor hirtelen menekülőre fogta, és futva próbált eltűnni a helyszínről. A rendőrök azonnal utánaeredtek, majd rövid időn belül elfogták a férfit. A jármű átvizsgálása során 12 maroklőfegyvert, valamint bruttó 66,94 gramm kábítószergyanús anyagmaradvány találtak az egyenruhások. A maradvány a kábítószertesztre pozitívan reagált – írja a rendőrség.

A török férfit lőfegyverrel visszaélés és kábítószer birtoklása miatt őrizet bevették a rendőrök, akik kezdeményezték letartóztatását. A férfi a kihallgatásán azt állította, hogy a fegyvereket Magyarországon keresztül akarta továbbvinni.