12 lőfegyver és kábítószer került elő a kamionból az M5-ös autópályán

A NAV pénzügyőrei egy török kamiont ellenőriztek az M5-ös autópályán, Lajosmizse közelében lévő tengelysúlymérő állomásnál május 15-én este. Az átvizsgálás során az utastérben kábítószergyanús anyag maradványaira bukkantak, ezért azonnal értesítették a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőröket.
A sofőr ekkor hirtelen menekülőre fogta, és futva próbált eltűnni a helyszínről. A rendőrök azonnal utánaeredtek, majd rövid időn belül elfogták a férfit. A jármű átvizsgálása során 12 maroklőfegyvert, valamint bruttó 66,94 gramm kábítószergyanús anyagmaradvány találtak az egyenruhások. A maradvány a kábítószertesztre pozitívan reagált – írja a rendőrség.
A török férfit lőfegyverrel visszaélés és kábítószer birtoklása miatt őrizet bevették a rendőrök, akik kezdeményezték letartóztatását. A férfi a kihallgatásán azt állította, hogy a fegyvereket Magyarországon keresztül akarta továbbvinni.
