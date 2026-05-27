Álbankárok nyúltak le csaknem 70 milliót – körözik a banda tagjait

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 06:09
Majdnem 70 millió forintot szereztek meg azok a csalók, akik banki ügyintézőnek adták ki magukat, majd egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazás letöltésére vették rá az áldozatot. A rendőrök három embert is keresnek az ügyben, elfogatóparancsot adtak ki ellenük.

Elfogatóparancsot adtak ki a Pest vármegyei rendőrök M. Tibor, Sz. Zsanett és A. Dániel ellen – írja a rendőrség.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság csalás és pénzmosás miatt nyomoz az ügyben. A gyanú szerint egy magát banki ügyintézőnek kiadó csaló hívta fel az áldozatot május 20-án, majd azt állította neki, hogy gyanús tranzakciókat észleltek a számláján.

A telefonáló rávette a sértettet a HopToDesk nevű alkalmazás telepítésére, ezen keresztül pedig csaknem 70 millió forintot szereztek meg tőle. A rendőrök szerint a hatalmas összeg megszerzésében többen is részt vehettek. A nyomozás adatai alapján A. Dániel és Sz. Zsanett közreműködhetett a pénz megszerzésében, míg M. Tibor a gyanú szerint a csalás végrehajtását segítette.

A három elkövető felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elfogatóparancsot adtak ki ellenük.

A Pest vármegyei rendőrök kérik, hogy akik az elkövetőket látták, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
