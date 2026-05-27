Álbankárok nyúltak le csaknem 70 milliót – körözik a banda tagjait

Elfogatóparancsot adtak ki a Pest vármegyei rendőrök M. Tibor, Sz. Zsanett és A. Dániel ellen – írja a rendőrség.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság csalás és pénzmosás miatt nyomoz az ügyben. A gyanú szerint egy magát banki ügyintézőnek kiadó csaló hívta fel az áldozatot május 20-án, majd azt állította neki, hogy gyanús tranzakciókat észleltek a számláján.
A telefonáló rávette a sértettet a HopToDesk nevű alkalmazás telepítésére, ezen keresztül pedig csaknem 70 millió forintot szereztek meg tőle. A rendőrök szerint a hatalmas összeg megszerzésében többen is részt vehettek. A nyomozás adatai alapján A. Dániel és Sz. Zsanett közreműködhetett a pénz megszerzésében, míg M. Tibor a gyanú szerint a csalás végrehajtását segítette.
A három elkövető felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elfogatóparancsot adtak ki ellenük.
A Pest vármegyei rendőrök kérik, hogy akik az elkövetőket látták, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.
