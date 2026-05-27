Álbankárok nyúltak le csaknem 70 milliót – körözik a banda tagjait

Elfogatóparancsot adtak ki a Pest vármegyei rendőrök M. Tibor, Sz. Zsanett és A. Dániel ellen – írja a rendőrség.

Fotó: Bors

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság csalás és pénzmosás miatt nyomoz az ügyben. A gyanú szerint egy magát banki ügyintézőnek kiadó csaló hívta fel az áldozatot május 20-án, majd azt állította neki, hogy gyanús tranzakciókat észleltek a számláján.

A telefonáló rávette a sértettet a HopToDesk nevű alkalmazás telepítésére, ezen keresztül pedig csaknem 70 millió forintot szereztek meg tőle. A rendőrök szerint a hatalmas összeg megszerzésében többen is részt vehettek. A nyomozás adatai alapján A. Dániel és Sz. Zsanett közreműködhetett a pénz megszerzésében, míg M. Tibor a gyanú szerint a csalás végrehajtását segítette.

A három elkövető felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elfogatóparancsot adtak ki ellenük.