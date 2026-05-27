Ritka betegséggel küzd, mégis visszatér a Bajnokok Ligájára a híres műsorvezető

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 11:27
Az egykori szépségkirálynő nem szeretné abbahagyni a közvetítést. A műsorvezető betegsége ellenére is visszatér a Bajnokok Ligája idejére.
Az egykori szépségkirálynő és műsorvezető, Miroslava Montemayor egy ritka diagnózis után kényszerült szünetet tartani.

Diagnózisa után tér vissza a műsorvezető (Fotó: Pexels)

Mi történt a műsorvezetővel?

A TNT Sports ismert műsorvezetője elmondta, hogy egy olyan betegséget diagnosztizáltak nála, amely mindössze 22 embert érint hazájában, Mexikóban, és csak azután derült ki, hogy eltörte a csípőjét. A 36 éves műsorvezető 2013-ban megnyerte a Nuestra Belleza Internacional México szépségversenyt, és most Észak-Amerikában közvetít. Instagramon kórházi képet és röntgenfelvételeket osztott meg, ezek eleinte tipikus sportsérülésnek látszottak.

Később egy 2,5 cm-es daganatot is találtak, amely kioldja a létfontosságú ásványi anyagokat közvetlenül az emberi csontból.

Nem csak egy jobb oldali csípőtörés volt, hanem 16 mikrotörés is volt a gerincben, és a bal csípő a törés szélén állt.

Elmondta, hogy ez nem egyik napról a másikra történt, a tünetek körülbelül két évvel ezelőtt kezdődtek, ami miatt ideiglenesen kihagyta a TNT Sports közvetítéseit.

A téves diagnózisok a fájdalmat más csont, izom és neurológiai állapotokkal keverték össze, ami gyakori probléma ennél a betegségnél, amelynek helyes azonosítása akár nyolc évig is eltarthat. A kezelés jellemzően a daganat sebészeti eltávolításából áll, ami az ő esetében lehetséges volt, majd rehabilitáció következett.

Mostanra a fájdalmai nagyrészt enyhültek. Miroslava az elődöntők alatt tért vissza a Bajnokok Ligája közvetítésébe, mankóval és ülve jelent meg a kamerák előtt. A sportújságíró optimistán nyilatkozott a felépüléséről, miközben folytatja műsorvezetői karrierjét és tudósít a futballmeccsekről - írja a Daily Star.

 

