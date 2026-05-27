Ilyen vitaminra van szükséged az életkorod szerint

Leslie Bonci sportdietetikus korosztályonként meghatározza, milyen étrend-kiegészítőkre lehet szükségük a nőknek.

Bizonyos tápanyagok kulcsszerepet töltenek be az egészségünk megőrzésében.

Nagyon fontos, hogy a táplálékkiegészítők vásárlása előtt konzultálj az orvosoddal.

Nem meglepő, hogy a tápanyagigény az életkor előrehaladtával folyamatosan változik, ezért a megfelelő vitaminok szedése kulcsszerepet játszhat az egészségünk megőrzésében. Ha nem vagy benne biztos, hogy milyen táplálékkiegészítőket kellene beszerezned, akkor ez a cikk neked szól!

A vitaminok szedése kulcsfontosságú az egészségünk megőrzéséhez.

Minden életkorban fontos a vitaminok szedése

Eleve nem egyszerű eldönteni, hogy milyen táplálékkiegészítőkre van szükségünk, ezt pedig tovább bonyolítja a tény, hogy korcsoportonként más-más tápanyagokat kellene előtérbe helyeznünk.

Menopauza idején például a hormonszint csökkenni kezd, ezért egyes tápanyagokból többet igényelhet a szervezet, mint másokból

– magyarázta a Women’s Health-nek Leslie Bonci sportdietetikus, aki korosztályonként meghatározta, hogy milyen táplálékkiegészítőket kellene szedniük a nőknek. Íme tehát a legfontosabb étrend-kiegészítők listája évtizedekre bontva!

Az étrend-kiegészítők kiegészítik és nem helyettesítik a megfelelő étkezést.

Vitaminok szedése életkor szerint

Ezek a táplálékkiegészítők a legfontosabbak a 20-as években

D-vitamin: habár ez a vitamin mindenki számára nagyon fontos, a 20-as években kulcsszerepet játszik a csonttömeg fejlődésében. Nem sok olyan élelmiszer van azonban, amelynek magas a D-vitamin-tartalma, így szükséges a vitamin mesterséges pótlása.

Kalcium: míg a fehérjefogyasztás és a mozgás is fontos a csontok egészségéhez, nem mehetünk el a kalcium csontsűrűségben betöltött hatalmas szerepe mellett sem.

Vas: a vashiány sokkal gyakoribb a nők körében.

B12-vitamin: nagyban hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez, különösen ha valaki vegetáriánus vagy vegán étrendet követ.

Terhesvitaminok: ha a 20-as éveidben szeretnél kisbabát, a terhesvitaminok segítenek csökkenteni a koraszülés kockázatát.

Ezek a táplálékkiegészítők a legfontosabbak a 30-as években