Vitaminok szedése

Ilyen vitaminra van szükséged az életkorod szerint

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 11:15
vitaminszedéstáplálékkiegészítőétrend-kiegészítő
Lehet, hogy igyekszel sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani, mégsem viszel be elegendő tápanyagot. Ha nem vagy tisztában azzal, hogyan helyes a vitaminok szedése, akkor tarts velünk, egy szakértő ugyanis korcsoportonként felfedi, mire van szüksége a női szervezetnek.
Kelle Fanni
  • Leslie Bonci sportdietetikus korosztályonként meghatározza, milyen étrend-kiegészítőkre lehet szükségük a nőknek.
  • Bizonyos tápanyagok kulcsszerepet töltenek be az egészségünk megőrzésében.
  • Nagyon fontos, hogy a táplálékkiegészítők vásárlása előtt konzultálj az orvosoddal.

Nem meglepő, hogy a tápanyagigény az életkor előrehaladtával folyamatosan változik, ezért a megfelelő vitaminok szedése kulcsszerepet játszhat az egészségünk megőrzésében. Ha nem vagy benne biztos, hogy milyen táplálékkiegészítőket kellene beszerezned, akkor ez a cikk neked szól!

Idős nő, aki számára nagyon fontos a megfelelő vitaminok szedése
A vitaminok szedése kulcsfontosságú az egészségünk megőrzéséhez.
Minden életkorban fontos a vitaminok szedése

Eleve nem egyszerű eldönteni, hogy milyen táplálékkiegészítőkre van szükségünk, ezt pedig tovább bonyolítja a tény, hogy korcsoportonként más-más tápanyagokat kellene előtérbe helyeznünk.

Menopauza idején például a hormonszint csökkenni kezd, ezért egyes tápanyagokból többet igényelhet a szervezet, mint másokból

– magyarázta a Women’s Health-nek Leslie Bonci sportdietetikus, aki korosztályonként meghatározta, hogy milyen táplálékkiegészítőket kellene szedniük a nőknek. Íme tehát a legfontosabb étrend-kiegészítők listája évtizedekre bontva!

Az étrend-kiegészítők kiegészítik és nem helyettesítik a megfelelő étkezést.

Vitaminok szedése életkor szerint

Ezek a táplálékkiegészítők a legfontosabbak a 20-as években

  • D-vitamin: habár ez a vitamin mindenki számára nagyon fontos, a 20-as években kulcsszerepet játszik a csonttömeg fejlődésében. Nem sok olyan élelmiszer van azonban, amelynek magas a D-vitamin-tartalma, így szükséges a vitamin mesterséges pótlása.
  • Kalcium: míg a fehérjefogyasztás és a mozgás is fontos a csontok egészségéhez, nem mehetünk el a kalcium csontsűrűségben betöltött hatalmas szerepe mellett sem.
  • Vas: a vashiány sokkal gyakoribb a nők körében.
  • B12-vitamin: nagyban hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez, különösen ha valaki vegetáriánus vagy vegán étrendet követ.
  • Terhesvitaminok: ha a 20-as éveidben szeretnél kisbabát, a terhesvitaminok segítenek csökkenteni a koraszülés kockázatát.

Ezek a táplálékkiegészítők a legfontosabbak a 30-as években

  • Magnézium: ez a mikrotápanyag ugyan minden életkorban fontos, de a 30-as években bekövetkező életmódbeli változások, illetve a növekvő stressz miatt különösen nagy szerephez jut az egészségünk megőrzése szempontjából.
  • D-vitamin
  • Kalcium
  • Vas
  • B12-vitamin
Vitaminkapszula egy nő kezében
Nagyon fontos, hogy a táplálékkiegészítők vásárlása előtt konzultáj az orvosoddal.
Ezek a táplálékkiegészítők a legfontosabbak a 40-es években

  • Omega-3 zsírsavak: a nők többségénél a 40-es években kezd emelkedni a koleszterinszint, ez a tápanyag viszont támogatja a szív- és érrendszer egészségét.
  • K-vitamin: ez a vitamin a D-vitaminnal és kalciummal kombinálva nagy szerepet játszik a csontképződésben.
  • Magnézium
  • Kalcium
  • B12-vitamin

Ezek a táplálékkiegészítők a legfontosabbak a 50-es években

  • Kolin: a kolin egyre nagyobb népszerűségnek örvend, mivel támogatja az agy, illetve a szív egészségét, ami különösen fontos 50 felett.
  • Multivitamin: egységesen segít kiküszöbölni a tápanyaghiányt.
  • Omega-3
  • D-vitamin
  • Magnézium
  • Kalcium
  • B12-vitamin

Ezek a táplálékkiegészítők a legfontosabbak a 60-as években

  • Kreatin: habár sokan úgy gondolják, hogy a kreatint csak sportolóknak kellene szedniük, ez a táplálékkiegészítő általánosan is növeli az erőt és a teljesítményt, illetve javíthatja a hangulatot és a kognitív funkciókat.
  • Fehérjepor: az idő előrehaladtával egyre fontosabb a megfelelő fehérjebevitel, ami segít az izomtömeg, a mobilitás és az erő megtartásában.
  • D-vitamin
  • Kolin
  • Multivitamin
  • Omega-3
  • Magnézium
  • Kalcium
  • B12-vitamin

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki egy szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a kreatinról, amely legfontosabb egészségügyi előnyeit egy orvos magyarázza el:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
