Eltűnt a 16 éves Hanna – körözést adtak ki a tatabányai lány után!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 14:55
Mintha a föld nyelte volna el a 16 éves Szemes Hannát: a tatabányai lány január 15-én tűnt el, azóta senki sem tudja, hol lehet. A rendőrség körözést rendelt el az eltűnt fiatal ügyében.

Január 15-e óta ismeretlen helyen tartózkodik, Sopronban eltűnt Szemes Hanna. A 16 éves lány eltűnése miatt a Tatai Rendőrkapitányság hivatalos körözést rendelt el, a családja pedig kétségbeesetten keresi a fiatal lányt. 

 Az eltűnt lány körülbelül 166–170 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő szőke hajú. Eltűnésekor fehér hosszú kabátot és zöld erdésznadrágot viselt Fotó: Police.hu

Az osztálytársai itt látták utoljára az eltűnt 16 éves Hannát!

A lány Sopronban tanul, kollégista. Beszámolók szerint utoljára még a kollégium környékén látták. Erről az eltűnt lány édesapja, János számolt be lapunknak, aki úgy tudja: Hannát január 18-án, az esti órákban látták utoljára. 

 Az osztálytársai látták, hogy a buszvégállomás környékén beszállt egy szürke Mercedesbe. Erről a kollégiumi nevelőtanártól értesültem. Ez este kilenc és tíz óra között történt

 – nyilatkozta az édesapa. A család számára különösen aggasztó, hogy nem ez az első eset, hogy a lány eltűnt: „Volt már egyszer erre példa, akkor nem a rendőrség találta meg, hanem a két testvére” 

 Felmerült az is, hogy Hanna esetleg ugyanott tartózkodik, ahol a korábbi eltűnésekor, de az édesapa szerint ezt már ellenőrizték. János szerint továbbá semmi nem utalt arra, hogy a lány el akarna tűnni. 

Előző este még beszéltem vele, a házi feladatát csinálta, fotót is küldött róla. Másnap reggel az osztálytársaival indult el a kollégiumból, de az iskolába már nem érkezett meg, hanem egy másik irányba ment

 – idézte fel az édesapa, aki szerint a család mindent megtesz annak érdekében, hogy Hanna mielőbb előkerüljön:  „Nehéz helyzetben vagyunk, senki nem tud róla semmit” – zárta szavait az édesapa. 

A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Szemes Hanna hollétéről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat. A lány körözési fotója és a részletes személyleírása a police.hu oldalán is elérhető. 

 

