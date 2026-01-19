Eltűnt a 16 éves Hanna – körözést adtak ki a tatabányai lány után!

Január 15-e óta ismeretlen helyen tartózkodik, Sopronban eltűnt Szemes Hanna. A 16 éves lány eltűnése miatt a Tatai Rendőrkapitányság hivatalos körözést rendelt el, a családja pedig kétségbeesetten keresi a fiatal lányt.

Az eltűnt lány körülbelül 166–170 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő szőke hajú. Eltűnésekor fehér hosszú kabátot és zöld erdésznadrágot viselt Fotó: Police.hu

Az osztálytársai itt látták utoljára az eltűnt 16 éves Hannát!

A lány Sopronban tanul, kollégista. Beszámolók szerint utoljára még a kollégium környékén látták. Erről az eltűnt lány édesapja, János számolt be lapunknak, aki úgy tudja: Hannát január 18-án, az esti órákban látták utoljára.

Az osztálytársai látták, hogy a buszvégállomás környékén beszállt egy szürke Mercedesbe. Erről a kollégiumi nevelőtanártól értesültem. Ez este kilenc és tíz óra között történt

– nyilatkozta az édesapa. A család számára különösen aggasztó, hogy nem ez az első eset, hogy a lány eltűnt: „Volt már egyszer erre példa, akkor nem a rendőrség találta meg, hanem a két testvére”

Felmerült az is, hogy Hanna esetleg ugyanott tartózkodik, ahol a korábbi eltűnésekor, de az édesapa szerint ezt már ellenőrizték. János szerint továbbá semmi nem utalt arra, hogy a lány el akarna tűnni.

Előző este még beszéltem vele, a házi feladatát csinálta, fotót is küldött róla. Másnap reggel az osztálytársaival indult el a kollégiumból, de az iskolába már nem érkezett meg, hanem egy másik irányba ment

– idézte fel az édesapa, aki szerint a család mindent megtesz annak érdekében, hogy Hanna mielőbb előkerüljön: „Nehéz helyzetben vagyunk, senki nem tud róla semmit” – zárta szavait az édesapa.