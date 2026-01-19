Nagyszerű hírt közöltek a rendőrök: órákig bolyongott a hidegben, de rátaláltak az eltűntre

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrségnél egy nő tett bejelentés, miszerint egyik hozzátartozója nyom nélkül eltűnt. Az egyenruhások azonnal munkának láttak, és órákkal később megtalálták a hidegben bolyongó tatabányai férfit.

Órák alatt megtalálták az eltűnt személyt a rendőrök Fotó: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség

Mire megtalálták, teljesen átfagyott az eltűnt fiatal

A bejelentés szerint a nő felnőtt fia tűnt el, aki egészségügyi állapota miatt felügyeletre szorul, és tájékozódni nem tud egyedül.

A rendőrök azonnal megkezdték a kutatást, amelybe a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet is bevonták. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kutyás Alosztályának munkatársai az adatgyűjtés során megtudták, hogy a férfit korábban Vértesszőlősön látták

- olvasható a rendőrség Facebook-közleményében.

Az egyenruhások kivonultak a férfi korábban ismert tartózkodási helyére, ahol egy bevásárlóközpont parkolójában meg is találták. Az órákig tartó bolyongás alatt a férfi teljesen átfázott, így meleg teát adtak neki. Végül a rendőrautóba ültették, és hazavitték családjához.