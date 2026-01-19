Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Márió, Sára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagyszerű hírt közöltek a rendőrök: órákig bolyongott a hidegben, de rátaláltak az eltűntre

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 11:35
tatabányaeltűntkeresés
Mire az egyenruhások ráleltek, már teljesen át volt fázva. Édesanyja rettenetesen aggódott az eltűntért.

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrségnél egy nő tett bejelentés, miszerint egyik hozzátartozója nyom nélkül eltűnt. Az egyenruhások azonnal munkának láttak, és órákkal később megtalálták a hidegben bolyongó tatabányai férfit.

Órák alatt megtalálták az eltűnt személyt a rendőrök.
Órák alatt megtalálták az eltűnt személyt a rendőrök  Fotó: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség

Mire megtalálták, teljesen átfagyott az eltűnt fiatal

A bejelentés szerint a nő felnőtt fia tűnt el, aki egészségügyi állapota miatt felügyeletre szorul, és tájékozódni nem tud egyedül.

A rendőrök azonnal megkezdték a kutatást, amelybe a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet is bevonták. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kutyás Alosztályának munkatársai az adatgyűjtés során megtudták, hogy a férfit korábban Vértesszőlősön látták

- olvasható a rendőrség Facebook-közleményében.

Az egyenruhások kivonultak a férfi korábban ismert tartózkodási helyére, ahol egy bevásárlóközpont parkolójában meg is találták. Az órákig tartó bolyongás alatt a férfi teljesen átfázott, így meleg teát adtak neki. Végül a rendőrautóba ültették, és hazavitték családjához.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu