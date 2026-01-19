Elhunyhatott az eltűnt Mátyás? Gyászba borult a sportegyesülete

Az egész ország Egressy Mátyásért izgul, a 18 éves fiatalért, aki szombaton tűnt el, miután egy szórakozóhelyről elindult hazafelé a XI. kerületbe. Nemrég arról jöttek hírek, hogy épségben megtalálták őt, de az édesapja cáfolta ezt, most pedig sajnos nagyon aggasztó dolog történt a sportegyesületének Facebook-oldalán.
Egressy Mátyás sportegyesületének Facebook-oldala gyászba borult, feketére változott a profilkép és rengeteg együttérző, sajnálkozó komment érkezik – ez pedig sajnos arra utalhat, hogy már nem él az eltűnt fiatal.
A Ripost írja, hogy egy komment alapján Mátyás "már az angyalokkal folytatja tovább az útját", és ezt állítólag a családja jelezte a sportklub felé – hivatalos bejelentés egyelőre nem érkezett az esettel kapcsolatban, így továbbra is kérdéses, mi történt Mátyással.
