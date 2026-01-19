Eltűnt egy kislány: hónapok óta senki sem látta Rózsát

Aggasztó hírek érkeztek Szolnokról: eltűnt egy mindössze 16 éves lány, akiről hónapok óta nem tudnak semmit. A fiatalt a rendőrség is nagy erőkkel keresi, de eközben a lakosság segítségét is kérik, hátha valaki látta a tinit. Rózsa még 2025. október 20-án távozott engedély nélkül a gondozási helyéről, azóta pedig életjelet sem adott magáról.

Eltűnt egy tini Szolnokról. a rendőrség október óta keresi Rózsát

Fotó: Gé

Rózsa 160-165 cm magas, normál testalkatú, kerek arcú, szeme barna, haja sötét színű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.