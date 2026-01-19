Eltűnt egy kislány: hónapok óta senki sem látta Rózsát

Aggasztó hírek érkeztek Szolnokról: eltűnt egy mindössze 16 éves lány, akiről hónapok óta nem tudnak semmit. A fiatalt a rendőrség is nagy erőkkel keresi, de eközben a lakosság segítségét is kérik, hátha valaki látta a tinit. Rózsa még 2025. október 20-án távozott engedély nélkül a gondozási helyéről, azóta pedig életjelet sem adott magáról.
Rózsa 160-165 cm magas, normál testalkatú, kerek arcú, szeme barna, haja sötét színű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.
Kérjük, hogy aki az eltűnt fiatalt felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.