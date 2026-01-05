Merre lehet? Napok óta keresik a rendőrök az eltűnt kislányt

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság az eltűnt B. Emma Vanessza ügyében.

Nagy erőkkel keresik az eltűnt kislányt / Fotó: Gé / MW

Jelenleg is keresik az eltűnt lányt

A rendelkezésre álló adatok szerint a 15 éves lány január 1-én, délután távozott egy XXI. kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre. A rendőrök jelenleg is keresik.

A személyleírás szerint Emma Vanessza körülbelül 159 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hajú lány. Az eltűnésekor fekete melegítő nadrágot, fekete pulóvert és fehér cipőt viselt. A fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Barnucz Emma Vanessza tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.



