Merre lehet? Napok óta keresik a rendőrök az eltűnt kislányt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 15:05
A rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt lányt.
Bors
A szerző cikkei

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság az eltűnt B. Emma Vanessza ügyében. 

Nagy erőkkel keresik az eltűnt kislányt

Jelenleg is keresik az eltűnt lányt

A rendelkezésre álló adatok szerint a 15 éves lány január 1-én, délután távozott egy XXI. kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre. A rendőrök jelenleg is keresik.

A személyleírás szerint Emma Vanessza körülbelül 159 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hajú lány. Az eltűnésekor fekete melegítő nadrágot, fekete pulóvert és fehér cipőt viselt. A fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Barnucz Emma Vanessza tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
