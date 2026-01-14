„Mintha a föld nyelte volna el” – egy kisbolt kamerája rögzítette utoljára a 18 éves Rostás Oszkárt

Rejtélyes körülmények között tűnt el a 18 éves Rostás Oszkár: a fiúnak január 7-e óta semmi nyoma, telefonján elérhetetlen, a családja pedig kétségbeesetten keresi. A legfrissebb információik szerint Oszkárt utoljára egy pácini vegyesbolt kamerája rögzítette, majd onnan egy ösvényen indult el a Fő út felé.

Rostás Oszkár a kisbolt kamerafelvételén Fotó: ECHO Search and Rescue

Ahogy korábban megírtuk, Oszkár 2026. január 7-én a kora reggeli órákban ismeretlen helyre távozott és azóta nem adott magáról életjelet. Az eltűnés előtt az éjszakát Sárospatakon töltötte a barátaival, majd hajnalban indult vissza Pácinba. A térfigyelőkamerák a sárospataki vasútállomás környékén is rögzítették, sokáig ez volt róla az utolsó információ.

A hozzátartozók január 9-én az ECHO Search and Rescue Mentőcsoport segítségét kérték. A mentőcsoport szerint az előzetes, egész napos adatgyűjtést követően január 11-én, vasárnap hajnalban kezdték meg a helyszíni keresést Pácin térségében, mínusz 20 Celsius fokos hidegben.

Keresőkutyákkal eredtek Oszkár nyomába Fotó: ECHO Search and Rescue

Kisboltban vásárolt utoljára Rostás Oszkár

A mentőcsoportnak sikerült beazonosítania azt a helyszínt, ahol Oszkár utoljára biztosan megfordult. Eszerint Sárospatakról még visszatért Pácinba.

A lakhelyétől való távozása napját követő reggelen, 06:55-kor a lakóhelyéhez közeli vegyesboltban vásárolt, innen azonban nem hazament, hanem egy összekötő ösvényen keresztül a Fő út irányába indult el. Ezt követően azonban nyoma veszett

– írta közösségi oldalán az ECHO Search and Rescue Mentőcsoport. A fiatal egy energiaitalt vett a kisboltban. A családja szerint a kamerafelvételek alapján a ruházatáról is jól felismerhető volt.

Olyan információk is felmerültek, amelyek szerint Oszkár a Fő úton autóba szállt. A mentőcsoport szerint egy, a környéken feltűnő jármű – feltehetően egy Renault vagy Peugeot – is kapcsolatba hozható a fiú eltűnésével. Kérik, hogy aki felismeri a fotókon látható autót, haladéktalanul jelentkezzen a rendőrségnél.

A hozzátartozók megerősítették lapunknak, hogy ők maguk is azonosították Oszkárt a kisbolt kamerafelvételein.

Mi is láttuk a felvételt, biztosan mondhatom, az öcsém volt rajta. Szerdán igenis Pácinban járt

– mondta el a család. Oszkár eltűnésének körülményei még mindig teljesen érthetetlenek a számukra.