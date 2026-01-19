Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Megrázó, új fejlemény Egressy Mátyás eltűnéséről: a rendőrség megerősítette a szomorú hírt

Továbbra is nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt, 18 éves teniszezőt. Egressy Mátyás ügyében számos találgatás napvilágot látott, de a család, illetve a rendőrség ezeket egyelőre nem erősítette meg.
Egressy Mátyás, az MTK fiatal teniszezője január 17-én egy belvárosi szórakozóhelyről indult haza, de a szeretteinél azóta sem jelentkezett. A család elkeseredetten bejelentést tett a rendőrségen a 18 éves férfi eltűnéséről, majd az egyenruhások mellett a keresőcsoportok és önkéntesek is aktiválták magukat.

Egressy Mátyás
Egressy Mátyást továbbra is keresik a rendőrök / Fotó: Bors

A vasárnap délelőtt (jan. 18.) először felbukkant híre az volt, hogy valakik Pestszentimrén látni vélték, ám ez nem bizonyult igaznak. Munkatársunk január 18-án több alkalommal is telefonon beszélt a fiú édesapjával, aki csak annyit mondott, hogy Mátyást a család is keresi.

Egressy Mátyás bolyongott a városban?

Az bizonyosan tudható, hogy miután elbúcsúzott a barátaitól, a sportoló HÉV-vel Csömörre utazott, majd onnan visszament az Örs vezér térre. A járművön elaludhatott, de leszállították, ezt követően pedig metróval a Kossuth térre utazott. Hogy ezután mi történt, ismét rejtély. Szemtanúk látni vélték, hogy valaki a Lánchídról a Dunába vetette magát, de egyelőre egyáltalán nem biztos, hogy Mátyásról van szó. Felreppent a híre Mátyás halálának, de ezt aztán a család és a rendőrség is cáfolta.

A fiú családjában felmerült, hogy a szórakozóhelyen valakik drogot keverhettek Mátyás italába. Vasárnap többen is azt állították, hogy a fővárosban, hiányos öltözetben, kabát nélkül látták a fiatalt.

Az MTK, a fiatal férfi sportegyesülete ugyan feketére változtatta a profilképét, ám később egy posztban közölték, hogy még semmi biztos nem tudható, de amennyiben megbízható forrásból származó információhoz jutnak, azt közzéteszik.

A rendőrség január 19-én, hétfőn 8 óra 52 perckor a Police.hu-n kiadott közleményben arról tájékoztatott, hogy a 18 éves fiút továbbra is keresik. A hatóság mindenkit arra kér, hogy amennyiben bármilyen információval rendelkezik Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban, értesítse a hatóságot.

 

