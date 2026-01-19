Megszólalt az eltűnt Egressy Mátyás családja - rejtélyes tárgy vezethet a fiú nyomára

Elzárkózik az eltűntként keresett Egressy Mátyás családja a nyilvánosság elől. A 18 éves teniszező péntek este szórakozni ment a barátaival, utána pedig nem ért haza. Felmerült a gyanú, hogy a belvárosi szórakozóhelyen valaki drogot csempészett az italába, mert állítólag a hétvégén Budapest több pontján is látni vélték őt, a téli hidegben, kabát nélkül.

Egressy Mátyást nagy erőkkel keresi a rendőrség / Képünk illusztráció: unsplash

Ugyancsak szemtanúk elmondása szerint a hétvégén valaki a Lánchídról a Dunába esett és elmerült a vízben, a híd korlátjánál pedig találtak egy Mátyáséhoz hasonló kulcscsomót. Ugyancsak vannak, akik tudni vélik, hogy a fiú életét vesztette, de ezt cikkünk megjelenéséig egyetlen hivatalos forrás sem erősítette meg.

Egressy Mátyást napok óta nem találják

A cikkünk írásakor a sportolót a rendőrség még kereste. A családja korábban még kommunikált a média képviselőivel, ám már elzárkózik az interjúktól. A fiatal férfi nagynénje egy Facebook-posztot is közzétett:

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formában részt vett, segíteni próbált Matyi keresésében. Nagyon hálásak vagyunk érte.

Most azt szeretném kérni mindenkitől (különös tekintettel a média munkatársaira), hogy további tájékoztatásért az ORFK/BRFK hivatalos oldalát kövessék, bármi fontosnak vélt információt az ő hivatalos elérhetőségeiken jelentsenek be!

Kérem, hogy legyenek tekintettel Matyi családjára és semmilyen formában ne zaklassák őket!

Telefonon kerestük Mátyás édesapját, de elutasította hívásunkat.

Időközben egy cég csapata létrehozott egy nyilvános, regisztrációmentes weboldalt, amelynek célja, hogy bárki térképen jelezhesse, ha Egressy Mátyást látta, vagy releváns információval rendelkezik az utolsó ismert tartózkodási helyéről. Az oldal kizárólag a keresést szolgálja, a megtalálás után a cégvezető ígérete szerint törlik.

Az oldal itt érhető el.