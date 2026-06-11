Felejtsd el a 8 óra alvást! 5 tipp, így nézd éjjel is a foci-vb-t

Június 11 és július 19 között a labdarúgó-világbajnokság tölti ki a sportrajongók életét. Negyven nap alatt a 104 meccsre különböző időpontokban kerül sor, az éjszakai műsor mellett rengeteg hajnali program vár ránk, sőt lesz olyan is, amikor magyar idő szerint reggel hatkor kezdődik egy találkozó. Aki semmiről nem akar lemaradni, annak alaposan át kell alakítania az életét és a szokásait a foci-vb ideje alatt.

A foci-vb központi feladata az alvás menedzselése / Fotó: Matthew Ashton - AMA

Hajnalban is nézheted a foci-vb-t

Segítségül öt pontban összeszedtük, mire érdemes odafigyelned.

1. Menedzseld az ébresztődet

A foci-vb alatt nincs fix ébresztési időpontod. Naponta szerkesztened kell, pontosan mikor akarsz felkelni. Jó, ha minden este lefekvés előtt ellenőrzöd és beállítod a telefonodon a riasztásod. Fontos, hogy a készüléked ne legyen karnyújtásnyira tőled, így nem tudod álmodban kinyomni a telefonod.

2. Tervezd meg az alvásod

Ha semmiről sem akarsz lemaradni, akkor felejtsd el a hét-nyolc órás alvásokat. Ha tudod, hogy éjjel, hajnalban fenn akarsz maradni, akkor időzíts be délutánra 1-2 órás taktikai alvást. Az sem árt, ha a szokottnál korábban lefekszel, hogy "pihentebben" kelj fel hajnalban.

3. Készítsd be a kávét

Ébredés után azonnal főzz egy jó kávét, esetleg egy erős teát. Így felpörögsz, kisebb az esélye annak, hogy bealszol a meccs első tíz percébe.

4. Óvatosan a nasival

Ne hajnalban láss neki a kedvenc meccskajáid elfogyasztásához. A nasik hirtelen ébredés után megterhelik a szervezeted, kevésbé maradsz friss, hamarabb elalszol. Egyél sok gyümölcsöt, az folyamatosan frissen tart.

5. Felejtsd el a hobbijaidat

Ha munka mellett tényleg a legtöbb meccset látni akarod, akkor a vb idejére engedd el a kötelező kikapcsolódási programjaidat. A könyvek, sorozatok, játékok várhatnak, most a világbajnokság a legfontosabb.