Lionel Messi miatt vált el egy férfi a feleségétől

Egy orosz házaspár, Arszen és Ljudmila, 14 év házasság után azért vált el 2018-ban, mert a nő keményen kritizálta Lionel Messit a világbajnokságon. A férj, aki hatalmas Messi-rajongó volt, ezen annyira felháborodott, hogy összepakolta a holmiját, elhagyta a feleségét, és beadta a válópert - írja a Balkanweb. A júniusban kezdődő világbajnokság kapcsán emlékezetes, és kevésbé ismert vb-sztorikat idézünk fel.
Argentína a 2018-as oroszországi világbajnokságot június 16-án Izland ellen kezdte, és meglepetésre csak 1-1-re végzett. Lionel Messi 11-est hibázott a meccsen, vagyis könnyen a nyakába varrhatták a csalódással felérő döntetlent. Arszen felesége, Ljudmila ezt tette, szapulni kezdte az argentin legendát, és összeveszett a férjével. Öt nappal később a helyzet tovább fokozódott, mert Horvátország legyőzte Argentínát, és az asszony tovább bírálta férje kedvencét. A történet a Nigéria elleni utolsó csoportmeccsen tetőzött, amikor Argentína 2-1-re legyőzte Nigériát, Messi gólt szerzett, és a dél-amerikai gárda továbbjutott. Ekkor még nagyobb veszekedés tört ki, Arszennek pedig elege lett a felesége kellemetlen megjegyzéseiből.
„Nem tudtam visszafogni magam, elmondtam neki, mit gondolok Cristiano Ronaldóról, a portugál válogatottról és az összes klubról, amit ő kedvel. Végül összepakoltam és végleg elmentem” - zárta le a sztorit Arszen.
Érdekesség, hogy Arszen és Ljudmila 2002-ben ismerkedtek meg, együtt nézték a Dél-Koreában és Japánban rendezett világbajnokság mérkőzéseit. Két évvel később összeházasodtak, de valószínűleg soha nem gondolták volna, hogy az, ami összehozta, végül el is választja őket egymástól. A vita arról, hogy ki a jobb, Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi, egy orosz házaspár válásához vezetett...
