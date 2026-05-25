Botrányba fulladt a prémium kiosztása a magyar fociválogatottnál

Habár az Aranycsapat kapcsán leginkább a világraszóló diadalokat, és az elveszített 1954-es világbajnoki döntőt emlegetik, a háttérben olykor pattanásig feszült a helyzet. Kevésen múlt például, hogy az 1954. május 23-i magyar–angol (7-1) meccs elmaradjon. Kő András 'A Grosics' című könyvéből kiderül, előző nap pénzjutalmat kaptak a magyar labdarúgó-válogatott játékosai, és óriási botrány kerekedett belőle. Az angolok elleni fellépés az utolsó hivatalos felkészülési meccset jelentette a svájci vb előtt. A közelgő világbajnokság kapcsán elfeledett vagy kevésbé ismert vb-sztorikat idézünk fel.

Grosics Gyula a magyar labdarúgó-válogatott történetének egyik legjobb kapusa volt Fotó: Szabó Miklós

„Egy nappal a magyar–angol mérkőzés előtt, május 22-én, szombaton történt a margitszigeti Nagyszállóban… – mesélte Grosics Gyula a szerzőnek. – Már előzőleg hallani lehetett, hogy a legfelsőbb politikai vezetés – a sportvezetés javaslatára – pénzjutalmat fog átadni a játékosoknak, megalapozandó a jövőjüket. A pártvezetés képviseletében Farkas Mihály volt jelen, továbbá Hegyi Gyula, a sporthivatal elnöke, Sebes Gusztáv, Titkos Pál, a többiekre nem emlékszem. Azt kérték, hogy a játékosok egyenként fáradjanak be a Nagyszálló egyik helyiségébe, és ott vegyék át a takarékbetétkönyveket. Naivul arra is figyelmeztettek minket, hogy ne mutassuk meg egymásnak az átvett összegeket. Mondanom sem kell, fél órán belül mindenki tudta a másikról, hogy mekkora összeget vett fel. Ebből lett a kalamajka. Merthogy

Puskás Öcsi és Bozsik Cucu 120 ezer forintot kaptak, a többiek pedig aránytalanul kevesebbet.

Amikor Öcsi kijött a szóban forgó helyiségből, mindjárt közölte, hogy nem vette át a pénzt, mert azt ígérték neki: a Kolumbusz utcában házat kap. Utána következett Bozsik. Cucu bement, kijött, majd kis idővel később kivette a borítékból a betétkönyvet: 120 ezer forint volt benne. Azzal számoltunk, hogy négy kategóriába sorolják a játékosokat, de a közöttünk lévő óriási különbségek megleptek mindnyájunkat. A legtermészetesebb dolog volt, hogy miután megkaptam a borítékot, és kigyalogoltam a szobából, rögtön megnéztem az összeget: a takarékbetétkönyv 60 ezer forintról szólt… Ennyit kapott emlékezetem szerint Loránt és Hidegkuti Nándi is. A következő csoport tagjai 40, illetve 30 ezret vehettek át. Utoljára hívták be Kocsist, Budait, Czibort. Kifelé jövet még be sem csukták maguk mögött az ajtót, amikor már azt nézték, mennyi pénz van a borítékban, és nem akartak hinni a szemüknek: 15 ezer forintra taksálták őket… Pillanatok alatt óriási botrány kerekedett.”