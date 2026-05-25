Botrányba fulladt a prémium kiosztása a magyar fociválogatottnál

Habár az Aranycsapat kapcsán leginkább a világraszóló diadalokat, és az elveszített 1954-es világbajnoki döntőt emlegetik, a háttérben olykor pattanásig feszült a helyzet. Kevésen múlt például, hogy az 1954. május 23-i magyar–angol (7-1) meccs elmaradjon. Kő András 'A Grosics' című könyvéből kiderül, előző nap pénzjutalmat kaptak a magyar labdarúgó-válogatott játékosai, és óriási botrány kerekedett belőle. Az angolok elleni fellépés az utolsó hivatalos felkészülési meccset jelentette a svájci vb előtt. A közelgő világbajnokság kapcsán elfeledett vagy kevésbé ismert vb-sztorikat idézünk fel.
„Egy nappal a magyar–angol mérkőzés előtt, május 22-én, szombaton történt a margitszigeti Nagyszállóban… – mesélte Grosics Gyula a szerzőnek. – Már előzőleg hallani lehetett, hogy a legfelsőbb politikai vezetés – a sportvezetés javaslatára – pénzjutalmat fog átadni a játékosoknak, megalapozandó a jövőjüket. A pártvezetés képviseletében Farkas Mihály volt jelen, továbbá Hegyi Gyula, a sporthivatal elnöke, Sebes Gusztáv, Titkos Pál, a többiekre nem emlékszem. Azt kérték, hogy a játékosok egyenként fáradjanak be a Nagyszálló egyik helyiségébe, és ott vegyék át a takarékbetétkönyveket. Naivul arra is figyelmeztettek minket, hogy ne mutassuk meg egymásnak az átvett összegeket. Mondanom sem kell, fél órán belül mindenki tudta a másikról, hogy mekkora összeget vett fel. Ebből lett a kalamajka. Merthogy
Puskás Öcsi és Bozsik Cucu 120 ezer forintot kaptak, a többiek pedig aránytalanul kevesebbet.
Amikor Öcsi kijött a szóban forgó helyiségből, mindjárt közölte, hogy nem vette át a pénzt, mert azt ígérték neki: a Kolumbusz utcában házat kap. Utána következett Bozsik. Cucu bement, kijött, majd kis idővel később kivette a borítékból a betétkönyvet: 120 ezer forint volt benne. Azzal számoltunk, hogy négy kategóriába sorolják a játékosokat, de a közöttünk lévő óriási különbségek megleptek mindnyájunkat. A legtermészetesebb dolog volt, hogy miután megkaptam a borítékot, és kigyalogoltam a szobából, rögtön megnéztem az összeget: a takarékbetétkönyv 60 ezer forintról szólt… Ennyit kapott emlékezetem szerint Loránt és Hidegkuti Nándi is. A következő csoport tagjai 40, illetve 30 ezret vehettek át. Utoljára hívták be Kocsist, Budait, Czibort. Kifelé jövet még be sem csukták maguk mögött az ajtót, amikor már azt nézték, mennyi pénz van a borítékban, és nem akartak hinni a szemüknek: 15 ezer forintra taksálták őket… Pillanatok alatt óriási botrány kerekedett.”
Grosics és hat-hét másik játékos úgy döntött, csomagolnak, és otthagyják a Nagyszállót, nem lépnek pályára az angolok ellen, veszélyben forgott a másnapi meccs. A honvédelmi miniszter, Farkas Mihály behívta a csapatot a különterembe, ahol azonnal fenyegetőzött:
„Akik el akarnak menni, azok elindulhatnak, de hogy nem érnek haza, az olyan biztos, mint ahogy én itt vagyok”.
Úgyhogy mindenki maradt. Másnap a magyar válogatott 7:1-re nyert, a közönségnek fogalma sem volt arról, mi történt az előző nap. Kocsis, Budai, Czibor esetében korrekciót hajtottak végre, végül 60 ezer forintot kaptak, a bérből és fizetésből élők átlagkeresete havi 6-700 forint volt akkoriban.
Előző év őszén is a Ferencváros korábbi három játékosa került a középpontba. 1953 októberében Budai II László, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán már a Bp. Honvédban szerepeltek, a kommunista sportpolitika nyomására kényszerből az akkor kialakítandó elitcsapathoz kellett igazolniuk. Sebes Gusztáv fegyelmezte őket a válogatottnál, a szövetségi kapitány így mesélte később a történetet:
„Megtudtam, hogy Budai, Kocsis és Czibor szeptemberben, az egyik edzés után egész éjjel mulatozott. Ezért mindhármójukat kihagytam a csehszlovákok elleni találkozóról. Mellőzésük kicsit kockázatos lépés volt, mivel nagyon népszerűek voltak. Végül nélkülük is simán nyertünk. Egy héttel később, Bécsben, már játszattam Budait, mert azt is megtudtam, hogy ő már éjfél körül hazament az ominózus este. De a másik kettő még mindig büntetésben volt. Ha nehezebben, néhol durvaságokba torkolló mérkőzésen, de megint nyerni tudtunk. Még a hazaérkezésünk napján elmentem Kocsisékhoz és Cziborékhoz is. Elmagyaráztam nekik, hogy egy sportolónak hogyan kell viselkednie és törődnie magával. Elmondtam, hogy számítok rájuk a Wembley-ben, s ha ott megverjük az angolokat, a nevünk örökké legendás lesz. Megígérték, hogy megváltoznak, és a legjobb tudásukat adják majd” - mesélte Sebes Gusztáv.
Végül Budai, Czibor és Kocsis is szerepelt a Londonban 6:3-ra megnyert angolok elleni "Évszázad Mérkőzésén". Az 1954-es világbajnokságon Kocsis lett a gólkirály 11 találattal, Czibor szerezte az első gólt az Uruguay elleni győztes elődöntőben, és az NSZK kapuját is bevette a végül elbukott fináléban. Budai két mérkőzésen szerepelt a vb-n. Grosics 2014-ben, Czibor 1997-ben, Budai 1983-ben, míg Kocsis 1979-ben hunyt el.
