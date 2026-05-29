Az MLSZ elnökét szidták, lázadás volt a magyar fociválogatottnál

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 06:22
Nemcsak az argentinok elleni meccs, hanem a vereséget követő éjszaka is botrányba fulladt az 1978-as labdarúgó-világbajnokságon. A magyar válogatott tagjai az MLSZ akkori elnökét szidták.
Vereséggel kezdtük az 1978-as világbajnokságot, a házigazda Argentína 2-1-re verte a magyar válogatottat, amelynek két legjobbját, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást kiállította a portugál játékvezető, Antonio Garrido. Miután a magyar csapat visszatért a Buenos Aires-i hotelbe, botrány tört ki. Kutas István MLSZ-elnököt szidták, a játékosok követelték, hogy rendezze a prémiumok kérdését. A közelgő világbajnokság előtt emlékezetes, illetve kevésbé ismert vb-sztorikat idézünk fel.

Vereséggel kezdte a magyar válogatott az 1978-as vb-t: Martos Győző (12) és Nyilasi Tibor nem csak az argentinokkal, a játékvezetővel is küzdött / Fotó: Peter Robinson - EMPICS

"Az argentin-meccs után óriási volt a feszültség, az elkeseredés, és a szállóban kitört a botrány – emlékezett Gujdár Sándor, a magyar csapat kapusa. - Szinte lázadás volt, többen is az MLSZ elnökét, Kutast szidták, követelték, hogy álljon elénk. Pusztai Lacival laktam egy szobában, mert mindketten szentesiek vagyunk. Nem engedett ki a szobából, nehogy belekeveredjek a botrányba. A vb előtt a nagy politikusok közül Biszku Béla járt a válogatotthoz, a beígért prémiumokról vele tárgyaltak az MLSZ vezetői, azonban a vb-re úgy utaztunk el, hogy egyetlen fillért sem kaptunk. Kutas azt mondta, nem javasolja, hogy pénzhez jussunk a vb előtt, mert az elrontana minket. Két éven át játszottuk a selejtezőket, a vége óriási siker lett, az egész ország minket ünnepelt, hiszen elértük a célunkat, de a magyar állam nevében nem fizettek ki minket. Ezért a prémium mindig téma volt közöttünk. 

Végül a rosszul sikerült vb-szereplés után, a reptérre tartva, a buszon számolgatták, hogy ki hány meccsen játszott, akkor kezdték el szétosztani a prémiumot. Röhejes volt, egyenként szólongatták a játékosokat a buszon, te mennyi, ő mennyi…

Három vereséggel zárta a vb-t a magyar válogatott

Pintér Sándor, a válogatott akkori középpályása úgy emlékezett, folyamatosan ígérgettek.

"Arról volt szó, hogy a selejtezőkön nincs prémium, csak akkor fizetnek, ha kijut a vb-re a csapat – kezdte Pintér. - Csoportelsők lettünk a selejtezőkön, ekkor még nem vártunk pénzt, mert mindent megbeszéltünk. Jött a Bolívia elleni pótselejtező 1977 végén, továbbjutottunk, és szerintem ekkor követte el az első bakit az MLSZ, mert nem fizették ki a megígért prémiumot. Azt mondták, majd jövőre fizetünk, amikor túl vagyunk a felkészülésen és az edzőtáborokon. Aztán jött a tavasz és vele a felkészülési mérkőzések, de még ekkor sem fizettek. Folyamatosan ígérgettek, azt hitték, ha megkapjuk a prémiumot, akkor megzavarodunk, és linkeskedünk a vb-n. Az argentinok elleni meccs után kihirdették, hogy ki, mennyi pénzt kap, de ekkor már késő volt. Nyilasi Tibi és én kaptuk a legtöbbet, fejenként 105 ezer forintot. Ha ezt meccsekre lebontjuk, a görögök, a szovjetek és a bolíviaiak elleni hat mérkőzésre, akkor mérkőzésenként valamivel több mint 15 ezer forintot kaptunk. És akkor az elmúlt két év edzőtáborozásáról nem is beszéltünk."

Az argentinok elleni vereség után a magyar válogatott Olaszországtól és Franciaországtól is kikapott az 1978-as vb-n, és az utolsó helyen végzett a csoportjában. A 2026-os foci-vb június 11-én kezdődik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
