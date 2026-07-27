Rákot diagnosztizáltak a népszerű műsorvezetőnél, de az orvosok tévedtek – elmondta, milyen lelki megpróbáltatásokon ment keresztül

Jo Wilson, a Sky Sports News műsorvezetője arról beszélt, milyen súlyos érzelmi megterhelést jelentett számára, amikor tévesen másodszor is rákot diagnosztizáltak nála, mindössze három évvel azután, hogy gyógyultnak nyilvánították. A 41 éves műsorvezető korábban egy éven át küzdött a méhnyakrák harmadik stádiumával, betegségének történetét pedig nyilvánosan is dokumentálta.

Rákot diagnosztizáltak a népszerű műsorvezetőnél, de az orvosok tévedtek Fotó: freepik.com

Rákot diagnosztizáltak a népszerű műsorvezetőnél, de az orvosok tévedtek

Wilsont először 2022 júniusában diagnosztizálták egy rutin méhnyakrákszűrést követően. Életmentő sugár- és kemoterápiás kezeléseken esett át. Később Football, Cancer and Me címmel dokumentumfilmet készített olyan, a labdarúgás világából ismert személyiségekről, akik szintén megküzdöttek a rákkal. A filmet 2025 novemberében mutatták be.

Wilson a napokban az Instagramon osztotta meg történetét, hogy felhívja a figyelmet arra, min ment keresztül, miután idén azt közölték vele, hogy kiújult a daganatos betegsége. Megható bejegyzésében több kórházi fotót is megosztott, és ezt írta:

Egy kis helyzetjelentés az életemről – kérlek, olvassátok végig. Februárban, a hároméves kontrollvizsgálatom után azt mondták, hogy a rák visszatért, és egy nyirokcsomóban jelent meg. Nem akartam elhinni – úgy éreztem, mintha az egész világom ismét darabokra hullott volna. Miután azonban a nagy dózisú sugárkezeléssel foglalkozó csapathoz irányítottak, az egyik szakorvosban felmerült, hogy vajon valóban helyes-e a diagnózis. Ezután öt hónapnyi vizsgálat, képalkotó vizsgálat, várakozás és bizonytalanság következett, mígnem a múlt héten végre megkaptam a hírt, amelyben mindvégig kétségbeesetten reménykedtem: mégsem rák volt. Most úgy vélik, hogy a nyirokcsomónál egy jóindulatú neurómáról, vagyis idegszövetből álló elváltozásról van szó, amely valószínűleg gyulladásban volt az eredeti vizsgálat idején

– írta bejegyzésében a műsorvezető.

A műsorvezető kifejtette, hogy leírhatatlan megkönnyebbülést érzett, amikor kiderült, hogy mégsem tért vissza a rák, ugyanakkor az elmúlt öt hónap komoly érzelmi megterhelést jelentett számára. Hónapokon keresztül először abban a tudatban élt, hogy kiújult a betegsége, majd hosszú ideig bizonytalanságban volt afelől, hogy valóban rákról van-e szó.