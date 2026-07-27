Rákot diagnosztizáltak a népszerű műsorvezetőnél, de az orvosok tévedtek – elmondta, milyen lelki megpróbáltatásokon ment keresztül

Jo Wilson, a Sky Sports News műsorvezetője arról beszélt, milyen súlyos érzelmi megterhelést jelentett számára, amikor tévesen másodszor is rákot diagnosztizáltak nála, mindössze három évvel azután, hogy gyógyultnak nyilvánították. A 41 éves műsorvezető korábban egy éven át küzdött a méhnyakrák harmadik stádiumával, betegségének történetét pedig nyilvánosan is dokumentálta.
Wilsont először 2022 júniusában diagnosztizálták egy rutin méhnyakrákszűrést követően. Életmentő sugár- és kemoterápiás kezeléseken esett át. Később Football, Cancer and Me címmel dokumentumfilmet készített olyan, a labdarúgás világából ismert személyiségekről, akik szintén megküzdöttek a rákkal. A filmet 2025 novemberében mutatták be.
Wilson a napokban az Instagramon osztotta meg történetét, hogy felhívja a figyelmet arra, min ment keresztül, miután idén azt közölték vele, hogy kiújult a daganatos betegsége. Megható bejegyzésében több kórházi fotót is megosztott, és ezt írta:
Egy kis helyzetjelentés az életemről – kérlek, olvassátok végig.
Februárban, a hároméves kontrollvizsgálatom után azt mondták, hogy a rák visszatért, és egy nyirokcsomóban jelent meg. Nem akartam elhinni – úgy éreztem, mintha az egész világom ismét darabokra hullott volna. Miután azonban a nagy dózisú sugárkezeléssel foglalkozó csapathoz irányítottak, az egyik szakorvosban felmerült, hogy vajon valóban helyes-e a diagnózis.
Ezután öt hónapnyi vizsgálat, képalkotó vizsgálat, várakozás és bizonytalanság következett, mígnem a múlt héten végre megkaptam a hírt, amelyben mindvégig kétségbeesetten reménykedtem: mégsem rák volt. Most úgy vélik, hogy a nyirokcsomónál egy jóindulatú neurómáról, vagyis idegszövetből álló elváltozásról van szó, amely valószínűleg gyulladásban volt az eredeti vizsgálat idején
– írta bejegyzésében a műsorvezető.
A műsorvezető kifejtette, hogy leírhatatlan megkönnyebbülést érzett, amikor kiderült, hogy mégsem tért vissza a rák, ugyanakkor az elmúlt öt hónap komoly érzelmi megterhelést jelentett számára. Hónapokon keresztül először abban a tudatban élt, hogy kiújult a betegsége, majd hosszú ideig bizonytalanságban volt afelől, hogy valóban rákról van-e szó.
Elmondása szerint rendkívül nehéz volt együtt élnie ezzel a bizonytalansággal. Kívülről úgy tűnt, mintha az élete a megszokott módon folytatódna: dolgozott, ellátta anyai feladatait, rengeteget padelezett, időt töltött a barátaival és a családjával, a fényképeken pedig mosolygott. Mindeközben azonban hatalmas lelki terhet cipelt, és voltak olyan időszakok is, amikor lelkileg nagyon mélyre került.
Wilson azért döntött úgy, hogy nyilvánosan beszél a történtekről, mert szerinte bár gyakran használjuk a „rákmentes” kifejezést, a betegségen átesettek közül sokan talán soha nem érzik úgy, hogy teljesen maguk mögött hagyták azt. A rák kiújulásától való félelem ugyanis még jóval a kezelések befejezése után is megmaradhat.
A műsorvezető fontosnak tartja, hogy erről is nyíltan beszéljenek, és üzent azoknak is, akik korábban daganatos betegséggel küzdöttek: nincsenek egyedül ezekkel az érzésekkel – számolt be róla a Mirror.
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