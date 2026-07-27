ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Olga, Liliána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Indulok az Andokba megvilágosodni” – Ganxsta Zolee Dél-Amerikában felejtené el a csúfos vb-kudarcot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Ganxsta Zolee
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 27. 10:00
születésnapkoncertArgentína
Teljesen kiborult a spanyolok vb-győzelme után Döglégy. Utánajártunk, hogy a csalódott Ganxsta Zolee valóban az Andokba költözik-e remetének.
Nagy Milán
A szerző cikkei

Készülhetnek a kecsuák, ugyanis a jelek szerint Ganxsta Zolee fogja nekik kötni a téli sapkákat az Andok legmagasabb csúcsain. Legalábbis ez tűnt a legvalószínűbb forgatókönyvnek azután, hogy a spanyolok bezsebelték a világbajnoki címet, a rapper pedig vérbeli Argentína-fanatikusként azonnal benyújtotta a lemondását a magyar valóságnak. A drámai hangvételű, mégis hamisítatlanul Ganxstás poszt gyorsan önálló életre kelt a neten, a zenész ugyanis nem fogta vissza magát, amikor a spanyolok győzelméről és a saját extrém jövőbeli terveiről vallott.

Ganxsta Zolee drasztikus döntést hozott.
Ganxsta Zolee Argentína veresége után kemény döntésre szánta el magát (Fotó: Vémi Zoltán)

Ganxsta Zolee elmegy az Andokba kecskét fejni?

„Elismerem, mint kiváló sportember ezt a címet. Nekünk az egyetlen kapura lövésünk fölément, de abban benne volt a gól, csak benne is maradt. Az a helyzet, hogy Spanyolország világbajnok, én pedig indulok az Andokba megvilágosodni. Ott jakokkal és kecskékkel fogok tejet fejni, és indián sapkákat kötök. Úgyhogy 2030-ban találkozunk, gratulálok Spanyolországnak, sziasztok, indul a vonatom!” – búcsúzott a csalódott zenész.

A hír hallatán lapunk azonnal megkereste a zenészt, hogy kiderítse, valóban felszáll-e az első Dél-Amerikába tartó járatra, vagy csak a meccs utáni indulatok és a pillanatnyi sokk beszéltek belőle. Szerencsére a rajongók megkönnyebbülhetnek: „Döglégy” azóta alaposan lehiggadt, a bőröndök a szekrényben maradnak és esze ágában sincs végleg eltűnni.

Közeledik a jubileumi szuperkoncertje

„Elhamarkodottan mondtam, amit mondtam, mivel nagyon sok színházi előadásom van, meg közeledik az augusztus 15-i, 60. koncert a Budapest Parkban – ugyebár 60 lett a bácsi idén. Minden zenekarom fellép, amiben valaha játszottam, a teljesség igénye nélkül. Ősszel sem állunk meg, a Dos Diavolosszal nagyot megyünk, és ősszel megjelenik az új lemezünk is” – finomította korábbi kijelentését az idén kerek évfordulót ünneplő zenész. Az este folyamán a rapper gazdag pályafutása megelevenedik a színpadon: a Zsolti és a Fosfejűek, a Dos Diavolos, a KGB, a Sex Action, az Action és a Ganxsta Zolee és a Kartel mind színpadra lépnek a különleges nap alkalmából. Minden, ami Ganxsta Zolee – egy estén a Budapest Parkban!

Az andoki kecskefejés helyett tehát egy gigantikus, visszatekintő születésnapi bulira készül a zenei szakma fenegyereke, ahol ráadásul egy igazi zenei időutazás várható, hiszen Zolee a teljes múltját megidézi majd a színpadon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu