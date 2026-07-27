„Indulok az Andokba megvilágosodni” – Ganxsta Zolee Dél-Amerikában felejtené el a csúfos vb-kudarcot

Készülhetnek a kecsuák, ugyanis a jelek szerint Ganxsta Zolee fogja nekik kötni a téli sapkákat az Andok legmagasabb csúcsain. Legalábbis ez tűnt a legvalószínűbb forgatókönyvnek azután, hogy a spanyolok bezsebelték a világbajnoki címet, a rapper pedig vérbeli Argentína-fanatikusként azonnal benyújtotta a lemondását a magyar valóságnak. A drámai hangvételű, mégis hamisítatlanul Ganxstás poszt gyorsan önálló életre kelt a neten, a zenész ugyanis nem fogta vissza magát, amikor a spanyolok győzelméről és a saját extrém jövőbeli terveiről vallott.

Ganxsta Zolee Argentína veresége után kemény döntésre szánta el magát (Fotó: Vémi Zoltán)

Ganxsta Zolee elmegy az Andokba kecskét fejni?

„Elismerem, mint kiváló sportember ezt a címet. Nekünk az egyetlen kapura lövésünk fölément, de abban benne volt a gól, csak benne is maradt. Az a helyzet, hogy Spanyolország világbajnok, én pedig indulok az Andokba megvilágosodni. Ott jakokkal és kecskékkel fogok tejet fejni, és indián sapkákat kötök. Úgyhogy 2030-ban találkozunk, gratulálok Spanyolországnak, sziasztok, indul a vonatom!” – búcsúzott a csalódott zenész.

A hír hallatán lapunk azonnal megkereste a zenészt, hogy kiderítse, valóban felszáll-e az első Dél-Amerikába tartó járatra, vagy csak a meccs utáni indulatok és a pillanatnyi sokk beszéltek belőle. Szerencsére a rajongók megkönnyebbülhetnek: „Döglégy” azóta alaposan lehiggadt, a bőröndök a szekrényben maradnak és esze ágában sincs végleg eltűnni.

Közeledik a jubileumi szuperkoncertje

„Elhamarkodottan mondtam, amit mondtam, mivel nagyon sok színházi előadásom van, meg közeledik az augusztus 15-i, 60. koncert a Budapest Parkban – ugyebár 60 lett a bácsi idén. Minden zenekarom fellép, amiben valaha játszottam, a teljesség igénye nélkül. Ősszel sem állunk meg, a Dos Diavolosszal nagyot megyünk, és ősszel megjelenik az új lemezünk is” – finomította korábbi kijelentését az idén kerek évfordulót ünneplő zenész. Az este folyamán a rapper gazdag pályafutása megelevenedik a színpadon: a Zsolti és a Fosfejűek, a Dos Diavolos, a KGB, a Sex Action, az Action és a Ganxsta Zolee és a Kartel mind színpadra lépnek a különleges nap alkalmából. Minden, ami Ganxsta Zolee – egy estén a Budapest Parkban!