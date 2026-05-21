Minden egy helyen: itt a foci-vb teljes menetrendje

Június 11-én kezdődik, s egészen július 19-ig tart idén a labdarúgó-világbajnokság. A foci-vb három országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban kerül megrendezésre. Először lesz 48 csapat a tornán emiatt soha nem látott mennyiségben lesznek találkozók. A 104 meccsre különböző időpontokban kerül, az éjszakai műsor mellett rengeteg hajnali program vár ránk, sőt lesz olyan is, amikor magyar idő szerint hajnali hatkor kezdődik egy találkozó.
A 48 csapatot 12 darab négyes csoportba sorsolták. Ezekből az első kettő, illetve a nyolc legjobb csoportharmadik jut az egyenes kieséses szakaszba. Itt már a 32 között játszanak egymással a csapatok, majd ezt követi a nyolcad- negyed és az elődöntős szakasz, majd a bronzmeccs és a finálé.
Összeállításunkban csoportokra bontva mutatjuk a menetrendet, a kezdést magyar idő szerint tüntettük fel.
A csoport
Mexikó-Dél-afrikai Köztársaság (Június 11., 21.00)
Dél-Korea-Csehország (Június 12., 4.00)
Csehország-Dél-afrikai Köztársaság (Június 18., 18.00)
Mexikó-Dél-Korea (Június 19, 3.00)
Csehország-Mexikó (Június 25, 3.00)
Dél-afrikai Köztársaság-Dél-Korea (Június 25, 3.00)
B csoport
Kanada-Bosznia-Hercegovina (Június 12., 21.00)
Katar-Svájc (Június 13., 21.00)
Svájc-Bosznia-Hercegovina (Június 18., 21.00)
Kanada-Katar (Június 19., 0.00)
Svájc-Kanada (Június 24., 21.00)
Bosznia-Hercegovina-Katar (Június 24., 21.00)
C csoport
Brazília-Marokkó (Június 14., 0.00)
Haiti-Skócia (Június 14., 3.00)
Skócia-Marokkó (Június 20., 0.00)
Brazília-Haiti (Június 20., 3.00)
Skócia-Brazília (Június 25., 0.00)
Marokkó-Haiti (Június 25, 0.00)
D csoport
USA-Paraguay (Június 13., 3.00)
Ausztrália-Törökország (Június 14., 6.00)
USA-Ausztrália (Június 19., 21.00)
Törökország-Paraguay (Június 20., 6.00)
Törökország-USA (Június 26., 4.00)
Paraguay-Ausztrália (Június 26., 4.00)
E csoport
Németország-Curacao (Június 14., 19.00)
Elefántcsontpart-Ecuador (Június 15., 1.00)
Németország-Elefántcsontpart (Június 20., 22.00)
Ecuador-Curacao (Június 21., 2.00)
Curacao-Elefántcsontpart (Június 25., 22.00)
Ecuador-Németország (Június 25., 22.00)
F csoport
Hollandia-Japán (Június 14., 22.00)
Svédország-Tunézia (Június 15., 4.00)
Hollandia-Svédország (Június 20., 19.00)
Tunézia-Japán (Június 21., 6.00)
Japán-Svédország (Június 26., 1.00)
Tunézia-Hollandia (Június 26., 1.00)
G csoport
Belgium-Egyiptom (Június 15., 21.00)
Irán-Új-Zéland (Június 16., 3.00)
Belgium-Irán (Június 21., 21.00)
Új-Zéland-Egyiptom (Június 22., 3.00)
Egyiptom-Irán (Június 27., 5.00)
Új-Zéland-Belgium (Június 27., 5.00)
H csoport
Spanyolország-Zöld-foki Köztársaság (Június 15., 18.00)
Szaúd-Arábia-Uruguay (Június 16., 0.00)
Spanyolország-Szaúd-Arábia (Június 21., 18.00)
Uruguay-Zöld-foki Köztársaság (Június 22., 0.00)
Zöld-foki Köztársaság-Szaúd-Arábia (Június 27., 2.00)
Uruguay-Spanyolország (Június 27., 2.00)
I csoport
Franciaország-Szenegál (Június 16., 21.00)
Irak-Norvégia (Június 17., 0.00)
Franciaország-Irak (Június 22., 23.00)
Norvégia-Szenegál (Június 23., 2.00)
Norvégia-Franciaország (Június 26., 21.00)
Szenegál-Irak (Június 26., 21.00)
J csoport
Argentína-Algéria (Június 17., 3.00)
Ausztria-Jordánia (Június 17., 6.00)
Argentína-Ausztria (Június 22., 19.00)
Jordánia-Algéria (Június 23., 5.00)
Algéria-Ausztria (Június 28., 4.00)
Jordánia-Argentína (Június 28., 4.00)
K csoport
Portugália-Kongói DK (Június 17., 19.00)
Üzbegisztán-Kolumbia (Június 18., 4.00)
Portugália-Üzbegisztán (Június 23., 19.00)
Kolumbia-Kongói DK (Június 24., 4.00)
Kolumbia-Portugália (Június 28., 1.30)
Kongói DK-Üzbegisztán (Június 28., 1.30)
L csoport
Anglia-Horvátország (Június 17., 22.00)
Ghána-Panama (Június 18., 1.00)
Anglia-Ghána (Június 23., 22.00)
Panama-Horvátország (Június 24., 1.00)
Panama-Anglia (Június 27., 23.00)
Horvátország-Ghána (Június 27., 3.00)
32-es tábla
1. A2-B2 (Június 28., 21.00)
2. C1-F2 (Június 29., 19.00)
3. E1-A/B/C/D/F3 (Június 29., 22.30)
4. F1-C2 (Június 30., 3.00)
5. E2-I2 (Június 30., 19.00)
6. I1-C/D/F/G/H3 (Június 30., 23.00)
7. A1/C/E/F/H/I3 (Július 1., 3.00)
8. L1-E/H/I/J/K3 (Július 1., 18.00)
9. G1-A/E/H/I/J3 (Július 1., 22.00)
10. D1-B/E/F/I/J3 (Július 2., 2.00)
11. H1-J2 (Július 2., 21.00)
12. K2-L2 (Július 3., 1.00)
13. B1-E/F/G/I/J3 (Július 3., 5.00)
14. D2-G2 (Július 3., 20.00)
15. J1-H2 (Július 4., 0.00)
16. K1-D/E/I/J/L 3 (Július 4., 3.30)
Nyolcaddöntők
1. 3. és 6. meccs nyertese (Július 4., 19.00)
2. 1. és 4. meccs nyertese (Július 4., 23.00)
3. 2. és 5. meccs nyertese (Július 5., 22.00)
4. 7. és 8. meccs nyertese (Július 6., 2.00)
5. 11. és 12. meccs nyertese (Július 6., 21.00)
6. 9. és 10. meccs nyertese (Július 7., 2.00)
7. 14. és 16. meccs nyertese (Július 7., 18.00)
8. 13. és 15. meccs nyertese (Július 7., 22.00)
Negyeddöntők
1. 1. és 2. nyolcaddöntő nyertese (Július 9., 22.00)
2. 5. és 6. nyolcaddöntő nyertese (Július 10., 21.00)
3. 3. és 4. nyolcaddöntő nyertese (Július 11., 23.00)
4. 7. és 8. nyolcaddöntő nyertese (Július 12., 3.00)
Elődöntők
1. 1. és 2. negyeddöntő nyertese (Július 14., 21.00)
2. 3. és 4. negyeddöntő nyertese (Július 15., 21.00)
3. helyért
Július 18., 23.00
Döntő
Július 19., 21.00
