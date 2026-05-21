Minden egy helyen: itt a foci-vb teljes menetrendje

Június 11-én kezdődik, s egészen július 19-ig tart idén a labdarúgó-világbajnokság. A foci-vb három országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban kerül megrendezésre. Először lesz 48 csapat a tornán emiatt soha nem látott mennyiségben lesznek találkozók. A 104 meccsre különböző időpontokban kerül, az éjszakai műsor mellett rengeteg hajnali program vár ránk, sőt lesz olyan is, amikor magyar idő szerint hajnali hatkor kezdődik egy találkozó.

A 48 csapatot 12 darab négyes csoportba sorsolták. Ezekből az első kettő, illetve a nyolc legjobb csoportharmadik jut az egyenes kieséses szakaszba. Itt már a 32 között játszanak egymással a csapatok, majd ezt követi a nyolcad- negyed és az elődöntős szakasz, majd a bronzmeccs és a finálé.

Magyar idő szerint a foci-vb menetrendje

Összeállításunkban csoportokra bontva mutatjuk a menetrendet, a kezdést magyar idő szerint tüntettük fel.

A csoport

Mexikó-Dél-afrikai Köztársaság (Június 11., 21.00)

Dél-Korea-Csehország (Június 12., 4.00)

Csehország-Dél-afrikai Köztársaság (Június 18., 18.00)

Mexikó-Dél-Korea (Június 19, 3.00)

Csehország-Mexikó (Június 25, 3.00)

Dél-afrikai Köztársaság-Dél-Korea (Június 25, 3.00)

B csoport

Kanada-Bosznia-Hercegovina (Június 12., 21.00)

Katar-Svájc (Június 13., 21.00)

Svájc-Bosznia-Hercegovina (Június 18., 21.00)

Kanada-Katar (Június 19., 0.00)

Svájc-Kanada (Június 24., 21.00)

Bosznia-Hercegovina-Katar (Június 24., 21.00)

C csoport

Brazília-Marokkó (Június 14., 0.00)

Haiti-Skócia (Június 14., 3.00)

Skócia-Marokkó (Június 20., 0.00)

Brazília-Haiti (Június 20., 3.00)

Skócia-Brazília (Június 25., 0.00)

Marokkó-Haiti (Június 25, 0.00)

D csoport

USA-Paraguay (Június 13., 3.00)

Ausztrália-Törökország (Június 14., 6.00)

USA-Ausztrália (Június 19., 21.00)

Törökország-Paraguay (Június 20., 6.00)

Törökország-USA (Június 26., 4.00)

Paraguay-Ausztrália (Június 26., 4.00)

E csoport

Németország-Curacao (Június 14., 19.00)

Elefántcsontpart-Ecuador (Június 15., 1.00)

Németország-Elefántcsontpart (Június 20., 22.00)

Ecuador-Curacao (Június 21., 2.00)

Curacao-Elefántcsontpart (Június 25., 22.00)

Ecuador-Németország (Június 25., 22.00)