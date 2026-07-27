Szívszorító vallomás: A Star Trek sztárja, William Shatner és lánya egy időben néztek szembe a rákkal

Megható és őszinte interjúban nyílt meg William Shatner és lánya, Melanie arról, hogyan küzdöttek egyszerre a negyedik stádiumú daganatos betegséggel. A Star Trek legendás színésze és lánya ma már rákmentesek, történetükkel pedig szeretnének reményt adni azoknak, akik hasonló harcot vívnak.
William Shatner és lánya, Melanie Shatner Gretzky először meséltek részletesen arról a rendkívül nehéz időszakról, amikor mindketten daganatos betegséggel küzdöttek. A történetüket a People magazinnak adott exkluzív interjúban osztották meg, hangsúlyozva, hogy azért döntöttek a nyilvánosság mellett, mert reményt szeretnének adni más betegeknek. Melanie-nél 2022-ben diagnosztizáltak mellrákot és a vizsgálatok kimutatták, hogy a daganat a mellkasi nyirokcsomókra is átterjedt, ezért agresszív kezeléssorozat várt rá. Kemoterápián, kétoldali emlőeltávolításon és sugárkezelésen esett át, miközben családja végig mellette állt. Amikor pedig Melanie végre már kezdett felépülni, újabb csapás érte a családot. A Star Trek Kirk kapitányánál rosszindulatú melanómát diagnosztizáltak. A 94 éves színésznél a bőrrák addigra áttéteket képzett a tüdejére és az agyára is, ezért az orvosok azonnali kezelést javasoltak. William Shatner ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, szülőként már lánya betegsége is rendkívül megviselte, de amikor saját diagnózisát is megkapta, úgy érezte, az egész család egyszerre került óriási próbatétel elé.
William Shatner rák diagnózisát követően több műtéten is átesett, majd közel két éven keresztül immunterápiás kezelést kapott. A kezelések végére a daganatos elváltozások eltűntek, és 2024 végén rákmentesnek nyilvánították. A Star Trek Kirk kapitányát lánya kitartása inspirálta, amíg Melanie édesapja támogatásából merítette a legtöbb erőt. Mindketten úgy vélik, a család összetartása legalább olyan fontos szerepet játszott a gyógyulásukban, mint az orvosi kezelések és a korai felismerés.
Miután mindketten legyőzték a rákot, úgy döntöttek, tapasztalataikat megosztják a nagyvilággal. Július végén közösen indítják el No Time but Now című podcastjukat, amelyben orvosokat, daganatos betegeket és túlélőket látnak vendégül. Céljuk, hogy őszintén beszéljenek a betegséggel járó félelmekről, a kezelésekről és a felépülésről, miközben gyakorlati tanácsokat és reményt nyújtanak azoknak, akik hasonló helyzetben vannak.
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