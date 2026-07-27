Erős széllel ront ránk a kánikula, de ez még nem minden

A hét elején folytatódik a változékony időjárás. A nagy melegben is jöhetnek záporok, zivatarok!
Hétfőn a változó felhőzet mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap, elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 31 fok között valószínű, a tartósabban felhős részeken lesz hűvösebb az idő - írja a HungaroMet.
Kedden napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, legfeljebb keleten alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz. Hajnalban 11, 18, délután 24, 31 fok valószínű.
Szerdán nagyrészt derült, napos időre van kilátás csapadék nélkül. Az északias szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 14, 21, délután 26, 32 fok között valószínű.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.