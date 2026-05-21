„Megdöbbentem" - leleplezte a szövetségi kapitányt a válogatott focista

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 19:39 / FRISSÍTÉS: 2026. május 21. 19:40
Thomas Tuchel még be sem jelentette az angol labdarúgó-válogatott keretét, máris leleplezték az egyik fontos döntését. Harry Maguire, a Manchester United játékosa nem lesz ott a foci-vb-n.
Jókora meglepetést leplezett le a 2026-os foci-vb kapcsán Harry Maguire: a Manchester United védője megerősítette, hogy nem lesz ott az angol válogatottban az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezendő világbajnokságon. A Manchester United védője az X-en jelentette be a hírt.

Harry Maguire nem lesz ott foci-vb-n Fotó: Nigel French/Allstar

„Megdöbbentem. Biztos voltam benne, hogy egy ilyen szezon után fontos szerepet játszhatnék a válogatottban. Teljesen le vagyok törve a döntés miatt. Az elmúlt évek során semmi sem jelentett nekem többet, mint azt a mezt viselni és hazámat képviselni. Minden jót kívánok a játékosoknak” - írta Maguire.

Harry Maguire 66-szor szerepelt a válogatottban

Maguire üzenete azért okozott meglepetést, mert az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel még nem hozta nyilvánosságra a vb-keretet. Maguire idén 22 mérkőzést játszott a Manchester Unitedben, és 18 hónapos távollét után márciusban tért vissza a válogatottba, amelyben eddig 66 alkalommal szerepelt, kétszer éppen Tuchel irányítása alatt. Előfordult, hogy ő viselte a csapatkapitányi karszalagot.

Anglia Horvátországgal, Ghánával és Panamával került egy csoportba a 2026-os foci-vb-n.

