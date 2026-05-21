„Megdöbbentem" - leleplezte a szövetségi kapitányt a válogatott focista

Jókora meglepetést leplezett le a 2026-os foci-vb kapcsán Harry Maguire: a Manchester United védője megerősítette, hogy nem lesz ott az angol válogatottban az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezendő világbajnokságon. A Manchester United védője az X-en jelentette be a hírt.

I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision.



I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years.



— Harry Maguire (@HarryMaguire93) May 21, 2026

„Megdöbbentem. Biztos voltam benne, hogy egy ilyen szezon után fontos szerepet játszhatnék a válogatottban. Teljesen le vagyok törve a döntés miatt. Az elmúlt évek során semmi sem jelentett nekem többet, mint azt a mezt viselni és hazámat képviselni. Minden jót kívánok a játékosoknak” - írta Maguire.

Harry Maguire 66-szor szerepelt a válogatottban

Maguire üzenete azért okozott meglepetést, mert az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel még nem hozta nyilvánosságra a vb-keretet. Maguire idén 22 mérkőzést játszott a Manchester Unitedben, és 18 hónapos távollét után márciusban tért vissza a válogatottba, amelyben eddig 66 alkalommal szerepelt, kétszer éppen Tuchel irányítása alatt. Előfordult, hogy ő viselte a csapatkapitányi karszalagot.

Anglia Horvátországgal, Ghánával és Panamával került egy csoportba a 2026-os foci-vb-n.