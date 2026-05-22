„Gyilkosok, gyilkosok!" - tüntetett a magyar válogatott meccsén a közönség

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 09:00
Az 1958-as labdarúgó-világbajnokságon súlyos megrázkódtatás érte a magyar válogatott tagjait. A svédországi foci-vb idején végezték ki Nagy Imrét és társait Budapesten.
Érdekes szabályt alkalmaztak az 1958-as foci-vb-n: ha a csoportmérkőzések végén a csoport második és harmadik helyezettjei azonos pontszámmal álltak, újabb mérkőzést játszottak egymás ellen, és a győztes jutott a negyeddöntőbe. A négy kvartett közül háromban is így dőlt a második hely sorsa - a magyar válogatotté is. Kevésbé ismert, illetve emlékezetes vb-sztorikat idézünk fel a közelgő világbajnokság kapcsán. 

foci-vb 1958 magyar-walesi meccs
Budai László fejel, balra Terry Medwin a walesiek hőse az 1958-as foci-vb-n Magyarország ellen Fotó: PA Images Archive

Sokkolták a hazai hírek a magyarokat a foci-vb-n

A magyar és a walesi válogatott azonos pontszámmal végzett csoportjában az 1958-as labdarúgó-világbajnokságon, ezért a két csapat június 17-én, Solnában újra megmérkőzött egymással a továbbjutásért. A találkozó reggelén a svéd lapok híre komoly megrázkódtatást okozott a magyar csapat táborában, ugyanis hatalmas betűkkel hozták a címlapon, hogy 

egy nappal korábban Budapesten kivégezték Nagy Imrét az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnökét és társait. Mire a meccs este hétkor elkezdődött a Råsunda Stadionban, már mindenki tudta, mi történt előző nap a Kozma Sándor utcai vesztőhelyen. 

A lelátó tele volt magyarokkal, akik a forradalom után emigráltak Svédországba, és piros-fehér-zöld zászlókat lobogtattak, mindegyikre fekete gyászszalagot kötöttek. Zengett a lelátóról a „gyilkosok, gyilkosok”, a magyar csapatra bénítólag hatott a hangulat. A meccs hajrájában, 1:1-nél Grosics Gyula túl röviden passzolt Sárosi Lászlóhoz, aki nem tudta átvenni a labdát, Terry Medwin megszerezte és jobbról, 13 méterről a magyar kapuba lőtte. Wales 2:1-re nyert, Magyarország kiesett, de a legnagyobb megrázkódtatást nem a vb-kudarc, hanem Nagy Imre és társai kivégzése okozta.

A 2026-os világbajnokság június 11-én kezdődik.

