Schóbert Lara az önértékelési problémáiról vallott: „Szinte csak feketében jártam”

Rubint Réka lánya maga is a sport megszállottja, ami természetesen a külsején is meglátszik. Schóbert Lara olyan formában van, amiről sokan csak álmodni mernek, ő mégis rengeteget küzdött azzal, hogy jól érezze magát a bőrében. Ebben persze igen nagy szerepe van annak a rengeteg támadásnak, amit tini korától kezdve folyamatosan kapott az interneten, és amiket mostanra talán sikerült levetkőznie. Schóbert Lara az Borsnak mesélt arról, mennyi munkát kellett abba fektetnie, hogy egyáltalán fel merjen venni nőies ruhákat.

Schóbert Lara bikinis és kicsit többet mutató fotói alá mindig rengeteg negatív komment érkezik, de már ezek sem tudják lerombolni az önbizalmát (Fotó: KD)

Schóbert Lara kora ellenére már rengeteg nehézségen ment keresztül, Schobert Norbi sztrókjától kezdve Rubint Réka betegségéig, miközben őt magát is folyton bántották, és bántják mai napig a rosszmájú kommentelők. Pedig a 22 éves fitneszedző bombasztikus formában van, ám ahhoz, hogy ezt boldogan meg merje mutatni, nem kevés munka kellett.

Azt tudom mondani, hogy nagyon jól érzem magam a bőrömben. Bár ebben rengeteg munkám van, mind mentálisan, mind fizikailag. De már kezdek annyira jóban lenni önmagammal, hogy szeretek egyre inkább nőiesen öltözködni, és új dolgokat kipróbálni magamon

– kezdte sugárzó mosollyal a Borsnak.

„Azt érzem, ahogy egyre jobban kinyílok, úgy merészebb színeket is fel merek venni. Eddig szinte csak feketében jártam, most viszont már inkább az élénk színeket preferálom, és teszek érte, hogy a jó kis barna bőrömön ezek jól is mutassanak” – folytatta nevetve.

A Schobert család minden tagja szereti a sportokat, ami Lara szerint szintén fontos szerepet játszik az egészséges önkép kialakításában (Fotó: Mediaworks Archív)

Schóbert Lara edzéssel és önifejlesztéssel állt talpra

Bár a fiatal lány életében nem ritkák a fotózások, a modell munkák és az elegáns események, a mindennapjai nagy részét mégis az edzés és a csoportos órák teszik ki, amiket már ő maga tart. Mostanra azonban ez is egyensúlyba került a lelkében.

„Nyilván az edzés az életem része, sokszor egy-egy eseményről is rohanok edzést tartani, de ez így van jól. És bár jobban szeretek most már nőies, csinos, kis nyári szetteket hordani, de az edzés olyasmi, amit sosem fogok tudni levetkőzni, és nem is szeretném, mert ahhoz, hogy jól legyek, jól érezzem magam a bőrömben, és termen kívül így tudjak öltözködni, ahhoz formában kell tartanom magam” – vallotta be.

A sport mindig jelen volt az életemben, viszont ami mostanra megváltozott, az leginkább az, hogy minden időmet és energiámat saját magam megerősítésébe fektetem, és ezt látják az emberek rajtam. Elkezdtem viselni ezt a pozitivitást és belső jóllétet

– árulta el a titkát Lara.