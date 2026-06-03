Kólás beöntés mentette meg egy idős nő életét

Egy, a Cureus Journal of Medical Science nevű orvosi szaklapban nemrégiben megjelent esettanulmány szerint egy 82 éves, demenciával és cukorbetegséggel küzdő idős hölgy életét egy liter kóla mentette meg az életveszélyes műtéttől. A nénit azután szállították sürgősen kórházba, hogy napok óta egyáltalán nem volt széklete, és elviselhetetlen fájdalmai voltak. A CT-vizsgálatból kiderült: a vastagbelében egy gigantikus, több mint 12 centiméteres, kőkemény székletrög, orvosi nevén fecaloma okozta a krónikus székrekedést. Ennek a veszélye az volt, hogyha nem sikerül eltávolítani, a bélfal elhalhat vagy átfúródhat, ami halálos fertőzéshez vezethet.
Az orvosok öt napon keresztül próbálták megoldani a helyzetet, bevetve az összes lehetséges módszert a speciális hashajtóktól kezdve különféle olajokon át a kórházi tisztító beöntésig, de úgy tűnt, minden hiába, a székrekedés nem akart megszűnni. Mivel a hölgy 82 évesen túl idős volt már egy hasi műtéthez, az sem akarták megkockáztatni, hogy esetleg belehal, így annak az ötletét is elvetették. Végül, amikor már mindenki feladta volna, a főorvosnak támadt egy ötlete: mi lenne, ha a kólát is bevonnák a kezelésbe?
Az orvoscsapat 1 liternyi kólát juttatott az idős néni beleibe. Az eljárás után 24 órával újabb CT-vizsgálatot végeztek, amely szerint a megkövesedett dugó a felére zsugorodott. Három nappal később megismételték a kólás beöntést, ami elbontotta a maradék bélelzáródást is. A hölgy bélműködése végül helyreállt, a fájdalmai megszűntek, így megúszta a műtétet és a saját lábán sétálhatott ki a kórházból.
A hatékonysága az ital receptúrájának köszönhető:
• a kólában lévő foszforsav sav létére rendkívül alacsony pH-értékkel bír, ami képes fellazítani a megkeményedett rostok és anyagok szerkezetét.
• A felszabaduló szénsavgáz és a buborékok mechanikusan segítenek elbontani az akadályt.
• Az üdítő összetevői segítenek feloldani a rögöt összetartó nyákot is.
A kutatók senkit sem biztatnak arra, hogy a módszert otthon saját kezűleg próbálja ki. Arra figyelmeztetnek, hogy a koffein gyors felszívódása és a bélfal esetleges sérülése miatt egy ilyen beavatkozást kizárólag szigorú kórházi felügyelet mellett szabad végezni. Mindenesetre a 82 éves nagymama most már biztosan egészen más szemmel néz majd a hűtőben lévő piros dobozos üdítőre.
Így néz ki egy fecaloma ultrahangon:
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