Kólás beöntés mentette meg egy idős nő életét

Tizenkettő centiméteres székletrögöt találtak egy idős nőben elakadva.

Lehetetlen küldetésnek bizonyult az akadály elhárítása.

Dr. Marios Karvouniaris és dr. Georgios Tsiousra végül kólás beöntés mellett döntött

Egy, a Cureus Journal of Medical Science nevű orvosi szaklapban nemrégiben megjelent esettanulmány szerint egy 82 éves, demenciával és cukorbetegséggel küzdő idős hölgy életét egy liter kóla mentette meg az életveszélyes műtéttől. A nénit azután szállították sürgősen kórházba, hogy napok óta egyáltalán nem volt széklete, és elviselhetetlen fájdalmai voltak. A CT-vizsgálatból kiderült: a vastagbelében egy gigantikus, több mint 12 centiméteres, kőkemény székletrög, orvosi nevén fecaloma okozta a krónikus székrekedést. Ennek a veszélye az volt, hogyha nem sikerül eltávolítani, a bélfal elhalhat vagy átfúródhat, ami halálos fertőzéshez vezethet.

Az idős nő régóta szenvedett székrekedéstől / Fotó: candy candy / shutterstock

Az orvosok öt napon keresztül próbálták megoldani a helyzetet, bevetve az összes lehetséges módszert a speciális hashajtóktól kezdve különféle olajokon át a kórházi tisztító beöntésig, de úgy tűnt, minden hiába, a székrekedés nem akart megszűnni. Mivel a hölgy 82 évesen túl idős volt már egy hasi műtéthez, az sem akarták megkockáztatni, hogy esetleg belehal, így annak az ötletét is elvetették. Végül, amikor már mindenki feladta volna, a főorvosnak támadt egy ötlete: mi lenne, ha a kólát is bevonnák a kezelésbe?

Extrém székrekedéshez extrém módszerek kellenek

Az orvoscsapat 1 liternyi kólát juttatott az idős néni beleibe. Az eljárás után 24 órával újabb CT-vizsgálatot végeztek, amely szerint a megkövesedett dugó a felére zsugorodott. Három nappal később megismételték a kólás beöntést, ami elbontotta a maradék bélelzáródást is. A hölgy bélműködése végül helyreállt, a fájdalmai megszűntek, így megúszta a műtétet és a saját lábán sétálhatott ki a kórházból.

Miért volt ilyen hatékony a kóla?

A hatékonysága az ital receptúrájának köszönhető:

• a kólában lévő foszforsav sav létére rendkívül alacsony pH-értékkel bír, ami képes fellazítani a megkeményedett rostok és anyagok szerkezetét.