Mindent megpróbáltál, de semmi sem segít? Íme 5 mennyei nassolnivaló, ha székrekedéssel küzdesz

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 15:45
székrekedéscsemegerostok
Úgy érzed, szorult helyzetbe kerültél? Székrekedés ellen nem kell azonnal a hashajtó tablettákhoz nyúlni, a megoldást a konyhádban is megtalálod, ráadásul sokkal finomabb és természetesebb formában.
Bata Kata
A szerző cikkei

A székrekedés ellen muszáj valamit tenni, mert nemcsak kellemetlen, hanem a közérzetedet, a bőrödet, az állóképességedet és még az energiaszintedet is tönkre teheti. A titok a rostban, a vízben és a jó zsírokban rejlik – ezek együttesen segítik a bélműködést és a természetes tisztulást. Jó hír, hogy nem kell lemondanod a nassolásról sem. Vannak ugyanis olyan finomságok, amelyek egyszerre kényeztetik az ízlelőbimbóidat és segítenek a szervezetednek megszabadulni a feleslegtől. Mutatjuk az 5 legjobb, könnyen elkészíthető nassolnivalót, amelyek finomak, táplálóak és még a bélrendszeredet is rendbe hozzák.

Székrekedés ellen küzdő nő a mosdóban
Székrekedés ellen érdemes bevetni ezt az 5 mennyei nassolnivalót.
Fotó: aslysun

1. Székrekedés ellen: chia-puding aszalt szilvával és mandulatejjel

Ez a krémes, természetes hashajtó hatású puding igazi bélbarát energiaforrás.

Hozzávalók (2 adaghoz):

  • 3 evőkanál chia mag
  • 2 dl mandulatej (vagy zabtej)
  • 4 szem aszalt szilva, apróra vágva
  • 1 teáskanál méz vagy juharszirup
  • csipet fahéj

Elkészítés:

Keverd össze a chia magot a mandulatejjel, add hozzá a mézet és a fahéjat, majd tedd hűtőbe legalább 3 órára vagy akár egész éjszakára. Tálaláskor szórd meg a tetejét az apróra vágott aszalt szilvával.

2. Ropogós sárgarépa chips olívaolajjal

Székrekedés ellen igazi nehézfegyver: tele van rosttal és béltisztító antioxidánsokkal – chips helyett is tökéletes!

Hozzávalók:

  • 2 nagy sárgarépa
  • 1 evőkanál extra szűz olívaolaj
  • csipet tengeri só

Elkészítés:

A sárgarépát hámozóval szeleteld vékonyra, forgasd meg olívaolajban és sóban, majd 160 °C-on süsd nagyjából 20 percig, amíg ropogós lesz.

3. Almás-zabkeksz lenmaggal

Rostban gazdag, könnyen emészthető, és akár útravalónak is ideális.

Hozzávalók (10–12 darabhoz):

  • 1 nagy reszelt alma
  • 1,5 csésze zabpehely
  • 2 evőkanál őrölt lenmag
  • 1 evőkanál méz
  • 1 teáskanál fahéj
  • 1 evőkanál olívaolaj vagy kókuszolaj

Elkészítés:

Keverd össze az összes hozzávalót, formázz lapos kekszeket, és süsd 180 °C-on nagyjából 15 percig.

4. Joghurtos mangó-mix 

Krémes, frissítő és igazi bélbarát szupernasi, amit biztos, hogy imádni fogsz és még a székrekedéstől is megszabadít.

Hozzávalók:

  • 1 érett mangó
  • 1 pohár natúr görög joghurt
  • 1 teáskanál útifűmaghéj
  • néhány mentalevél

Elkészítés:

A mangót pürésítsd, majd keverd össze a joghurttal és az útifűmaghéjjal. Hűtsd 10 percig, hogy kellően besűrűsödjön, majd díszítsd mentalevéllel.

5. Diós-mazsolás energiagolyók

A datolya természetes hashajtó, a dió és zab pedig rostban gazdag – tökéletes falat, ha édesre vágysz, ami a pocakodat is felszabadítja.

Hozzávalók (kb. 10 golyóhoz):

  • 2 marék magozott datolya
  • 1 marék dió
  • 2 evőkanál zabpehely
  • 1 teáskanál kakaópor
  • 1 csipet só

Elkészítés:

A hozzávalókat aprítógépben dolgozd össze, formázz golyókat, és tedd hűtőbe egy órára.

Tudtad? A rostoktól vidámabb leszel

A rendszeres rostfogyasztás nemcsak a székrekedés ellen hatásos, hanem a hangulatodat is javítja. A bélrendszer és az agy ugyanis folyamatos kapcsolatban áll egymással: a rostban gazdag étrend segíti a „boldogsághormon”, a szerotonin termelődését is. Tehát, ha jól eszel, jobban leszel!

Ha szeretnél többet megtudni a rostokról, nézd meg a videót!

 

