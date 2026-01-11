Mindent megpróbáltál, de semmi sem segít? Íme 5 mennyei nassolnivaló, ha székrekedéssel küzdesz

A székrekedés ellen muszáj valamit tenni, mert nemcsak kellemetlen, hanem a közérzetedet, a bőrödet, az állóképességedet és még az energiaszintedet is tönkre teheti. A titok a rostban, a vízben és a jó zsírokban rejlik – ezek együttesen segítik a bélműködést és a természetes tisztulást. Jó hír, hogy nem kell lemondanod a nassolásról sem. Vannak ugyanis olyan finomságok, amelyek egyszerre kényeztetik az ízlelőbimbóidat és segítenek a szervezetednek megszabadulni a feleslegtől. Mutatjuk az 5 legjobb, könnyen elkészíthető nassolnivalót, amelyek finomak, táplálóak és még a bélrendszeredet is rendbe hozzák.

Székrekedés ellen érdemes bevetni ezt az 5 mennyei nassolnivalót.

Fotó: aslysun

1. Székrekedés ellen: chia-puding aszalt szilvával és mandulatejjel

Ez a krémes, természetes hashajtó hatású puding igazi bélbarát energiaforrás.

Hozzávalók (2 adaghoz):

3 evőkanál chia mag

2 dl mandulatej (vagy zabtej)

4 szem aszalt szilva, apróra vágva

1 teáskanál méz vagy juharszirup

csipet fahéj

Elkészítés:

Keverd össze a chia magot a mandulatejjel, add hozzá a mézet és a fahéjat, majd tedd hűtőbe legalább 3 órára vagy akár egész éjszakára. Tálaláskor szórd meg a tetejét az apróra vágott aszalt szilvával.

2. Ropogós sárgarépa chips olívaolajjal

Székrekedés ellen igazi nehézfegyver: tele van rosttal és béltisztító antioxidánsokkal – chips helyett is tökéletes!

Hozzávalók:

2 nagy sárgarépa

1 evőkanál extra szűz olívaolaj

csipet tengeri só

Elkészítés:

A sárgarépát hámozóval szeleteld vékonyra, forgasd meg olívaolajban és sóban, majd 160 °C-on süsd nagyjából 20 percig, amíg ropogós lesz.

3. Almás-zabkeksz lenmaggal

Rostban gazdag, könnyen emészthető, és akár útravalónak is ideális.

Hozzávalók (10–12 darabhoz):

1 nagy reszelt alma

1,5 csésze zabpehely

2 evőkanál őrölt lenmag

1 evőkanál méz

1 teáskanál fahéj

1 evőkanál olívaolaj vagy kókuszolaj

Elkészítés:

Keverd össze az összes hozzávalót, formázz lapos kekszeket, és süsd 180 °C-on nagyjából 15 percig.

4. Joghurtos mangó-mix

Krémes, frissítő és igazi bélbarát szupernasi, amit biztos, hogy imádni fogsz és még a székrekedéstől is megszabadít.

Hozzávalók:

1 érett mangó

1 pohár natúr görög joghurt

1 teáskanál útifűmaghéj

néhány mentalevél

Elkészítés:

A mangót pürésítsd, majd keverd össze a joghurttal és az útifűmaghéjjal. Hűtsd 10 percig, hogy kellően besűrűsödjön, majd díszítsd mentalevéllel.