9 méteres szörnyeteg is lakhat a hasadban: ez a galandférgesség 5 leggyakoribb figyelmeztető jele

A galandféreg-fertőzés hosszú ideig rejtve maradhat.

A székletben megjelenő fehéres, rizsszemre emlékeztető darabok komoly figyelmeztető jelek lehetnek.

A galandféreg-fertőzés célzott gyógyszeres kezeléssel általában hatékonyan kezelhető.

A bélférgességről még mindig él az a tévhit, hogy csak távoli országokban vagy rossz higiénés körülmények között jelent veszélyt. A galandféreg-fertőzés azonban ma is előfordulhat Európában és Magyarországon is. A galandférgek a laposférgek közé tartoznak, és leggyakrabban fertőzött, nem megfelelően hőkezelt marha- vagy sertéshús fogyasztásával kerülnek be a szervezetünkbe. A kifejlett példányok akár a 8-9 méteres hosszúságot is elérhetik, a vékonybél falához tapadva élősködnek. Ez az alattomos parazita képes évekig észrevétlenül élni az emberi szervezetben.

A galandféreg-fertőzés egyik legfontosabb figyelmeztető jele a megmagyarázhatatlan fogyás és a visszatérő hasi panaszok / Fotó: Antonio Guillem / shutterstock

A galandféreg-fertőzés leggyakoribb tünetei

Hogy időben felismerhesd a bajt, összegyűjtöttük a legfontosabb figyelmeztető jeleket.

1. Megmagyarázhatatlan fogyás és farkasétvágy

A galandféreg-fertőzés egyik legtipikusabb jele, amikor valaki normális, vagy akár a megszokottnál fokozottabb étvágy mellett is folyamatosan veszít a súlyából. Ennek oka egyszerű: a parazita szó szerint kieszi a tápanyagokat a gazdaszervezetből. A szervezet nem jut hozzá a kalóriákhoz, így a raktárait kezdi felélni.

2. Visszatérő emésztési panaszok és hasi fájdalom

Mivel a féreg a vékonybélben tanyázik, jelenléte irritálja a bélfalat és akadályozza a normál emésztési folyamatokat. A betegek gyakran panaszkodnak tompa hasi fájdalomra, teltségérzetre, puffadásra vagy émelygésre. Jellemző lehet a székelési habitus megváltozása is: a váltakozó hasmenés és székrekedés szintén gyanúra adhat okot.

3. Krónikus fáradtság és vitaminhiány

A parazita nemcsak a kalóriákat, hanem a létfontosságú vitaminokat és ásványi anyagokat is elszívja. Különösen a B12-vitamin hiánya gyakori, ami vérszegénységhez vezethet. Ha állandóan fáradtnak, gyengének érzed magad, szédülsz vagy sápadt a bőröd, miközben az életmódod nem indokolná a kimerültséget, érdemes parazitafertőzésre is gondolni.