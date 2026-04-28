KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
9 méteres szörnyeteg is lakhat a hasadban: ez a galandférgesség 5 leggyakoribb figyelmeztető jele

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 20:15
A galandféreg mestere az álcázásnak: miközben te fogysz és gyengülsz, ő egyre erősebb lesz. Ne várd meg, amíg súlyos szövődményeket okoz, ismerd fel a galandféreg-fertőzés legapróbb jeleit is!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A galandféreg-fertőzés hosszú ideig rejtve maradhat.
  • A székletben megjelenő fehéres, rizsszemre emlékeztető darabok komoly figyelmeztető jelek lehetnek.
  • A galandféreg-fertőzés célzott gyógyszeres kezeléssel általában hatékonyan kezelhető.

A bélférgességről még mindig él az a tévhit, hogy csak távoli országokban vagy rossz higiénés körülmények között jelent veszélyt. A galandféreg-fertőzés azonban ma is előfordulhat Európában és Magyarországon is. A galandférgek a laposférgek közé tartoznak, és leggyakrabban fertőzött, nem megfelelően hőkezelt marha- vagy sertéshús fogyasztásával kerülnek be a szervezetünkbe. A kifejlett példányok akár a 8-9 méteres hosszúságot is elérhetik, a vékonybél falához tapadva élősködnek. Ez az alattomos parazita képes évekig észrevétlenül élni az emberi szervezetben.

A galandféreg-fertőzés egyik legfontosabb figyelmeztető jele a megmagyarázhatatlan fogyás és a visszatérő hasi panaszok / Fotó: Antonio Guillem /   shutterstock

A galandféreg-fertőzés leggyakoribb tünetei

Hogy időben felismerhesd a bajt, összegyűjtöttük a legfontosabb figyelmeztető jeleket.

1. Megmagyarázhatatlan fogyás és farkasétvágy

A galandféreg-fertőzés egyik legtipikusabb jele, amikor valaki normális, vagy akár a megszokottnál fokozottabb étvágy mellett is folyamatosan veszít a súlyából. Ennek oka egyszerű: a parazita szó szerint kieszi a tápanyagokat a gazdaszervezetből. A szervezet nem jut hozzá a kalóriákhoz, így a raktárait kezdi felélni.

2. Visszatérő emésztési panaszok és hasi fájdalom

Mivel a féreg a vékonybélben tanyázik, jelenléte irritálja a bélfalat és akadályozza a normál emésztési folyamatokat. A betegek gyakran panaszkodnak tompa hasi fájdalomra, teltségérzetre, puffadásra vagy émelygésre. Jellemző lehet a székelési habitus megváltozása is: a váltakozó hasmenés és székrekedés szintén gyanúra adhat okot.

3. Krónikus fáradtság és vitaminhiány

A parazita nemcsak a kalóriákat, hanem a létfontosságú vitaminokat és ásványi anyagokat is elszívja. Különösen a B12-vitamin hiánya gyakori, ami vérszegénységhez vezethet. Ha állandóan fáradtnak, gyengének érzed magad, szédülsz vagy sápadt a bőröd, miközben az életmódod nem indokolná a kimerültséget, érdemes parazitafertőzésre is gondolni.

4. Idegen képletek a székletben

Ez a legnyilvánvalóbb, egyben legijesztőbb jel. A kifejlett galandféreg testéből rendszeresen válnak le petékkel teli szelvények. Ezek fehéres, lapos, néha mozgó, rizsszemre vagy széles metéltre emlékeztető darabokként jelennek meg a székletben vagy a fehérneműn. Sokszor végbéltáji viszketés is kíséri a folyamatot.

5. Idegrendszeri tünetek

Egyes esetekben a galandféreg nem lárva, hanem féregpete formájában kerül be a szervezetbe (például szennyezett vízzel vagy mosatlan erdei gyümölccsel). Ilyenkor a lárvák átjutnak a bélfalon, és cisztákat képeznek a szervekben. Ha ezek az agyban telepednek meg, fejfájást, látászavart, zavartságot vagy epilepsziás görcsrohamokat okozhatnak.

galandféreg-fertőzés laborvizsgálat mikroszkóppal
A galanféreg-fertőzést laboratóriumi vizsgálatokkal lehet biztosan megállapítani / Fotó: New Africa /   shutterstock

Mikor fordulj orvoshoz?

Amennyiben a fenti tünetek közül többet is tapasztalsz, vagy szokatlan darabokat látsz a székletedben, haladéktalanul keresd fel háziorvosodat vagy egy infektológust! A diagnózis felállításához általában többszöri székletvizsgálatra van szükség, mivel a peteürítés nem folyamatos.

Hogyan kezelhető a galandféreg-fertőzés?

Szerencsére a bélben élő galandféreg célzott parazitaellenes gyógyszerekkel általában gyorsan és hatékonyan elpusztítható. Szervi ciszták esetén a kezelés összetettebb, esetenként műtétre is szükség lehet.

3 tipp a megelőzéshez

  1. Hőkezelés: a húsokat mindig alaposan süsd vagy főzd át.
  2. Higiénia: mindig moss kezet étkezés előtt és állatokkal való érintkezés után. A háziállataidat rendszeresen féregtelenítsd!
  3. Alapos mosás: az alacsonyan termő zöldségeket, gyümölcsöket (erdei bogyókat) fogyasztás előtt mindig mosd meg folyó víz alatt.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Nézd meg videón a galandféreg-fertőzés lefolyását állatoknál:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
