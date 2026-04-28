9 méteres szörnyeteg is lakhat a hasadban: ez a galandférgesség 5 leggyakoribb figyelmeztető jele

A bélférgességről még mindig él az a tévhit, hogy csak távoli országokban vagy rossz higiénés körülmények között jelent veszélyt. A galandféreg-fertőzés azonban ma is előfordulhat Európában és Magyarországon is. A galandférgek a laposférgek közé tartoznak, és leggyakrabban fertőzött, nem megfelelően hőkezelt marha- vagy sertéshús fogyasztásával kerülnek be a szervezetünkbe. A kifejlett példányok akár a 8-9 méteres hosszúságot is elérhetik, a vékonybél falához tapadva élősködnek. Ez az alattomos parazita képes évekig észrevétlenül élni az emberi szervezetben.
Hogy időben felismerhesd a bajt, összegyűjtöttük a legfontosabb figyelmeztető jeleket.
A galandféreg-fertőzés egyik legtipikusabb jele, amikor valaki normális, vagy akár a megszokottnál fokozottabb étvágy mellett is folyamatosan veszít a súlyából. Ennek oka egyszerű: a parazita szó szerint kieszi a tápanyagokat a gazdaszervezetből. A szervezet nem jut hozzá a kalóriákhoz, így a raktárait kezdi felélni.
Mivel a féreg a vékonybélben tanyázik, jelenléte irritálja a bélfalat és akadályozza a normál emésztési folyamatokat. A betegek gyakran panaszkodnak tompa hasi fájdalomra, teltségérzetre, puffadásra vagy émelygésre. Jellemző lehet a székelési habitus megváltozása is: a váltakozó hasmenés és székrekedés szintén gyanúra adhat okot.
A parazita nemcsak a kalóriákat, hanem a létfontosságú vitaminokat és ásványi anyagokat is elszívja. Különösen a B12-vitamin hiánya gyakori, ami vérszegénységhez vezethet. Ha állandóan fáradtnak, gyengének érzed magad, szédülsz vagy sápadt a bőröd, miközben az életmódod nem indokolná a kimerültséget, érdemes parazitafertőzésre is gondolni.
Ez a legnyilvánvalóbb, egyben legijesztőbb jel. A kifejlett galandféreg testéből rendszeresen válnak le petékkel teli szelvények. Ezek fehéres, lapos, néha mozgó, rizsszemre vagy széles metéltre emlékeztető darabokként jelennek meg a székletben vagy a fehérneműn. Sokszor végbéltáji viszketés is kíséri a folyamatot.
Egyes esetekben a galandféreg nem lárva, hanem féregpete formájában kerül be a szervezetbe (például szennyezett vízzel vagy mosatlan erdei gyümölccsel). Ilyenkor a lárvák átjutnak a bélfalon, és cisztákat képeznek a szervekben. Ha ezek az agyban telepednek meg, fejfájást, látászavart, zavartságot vagy epilepsziás görcsrohamokat okozhatnak.
Amennyiben a fenti tünetek közül többet is tapasztalsz, vagy szokatlan darabokat látsz a székletedben, haladéktalanul keresd fel háziorvosodat vagy egy infektológust! A diagnózis felállításához általában többszöri székletvizsgálatra van szükség, mivel a peteürítés nem folyamatos.
Szerencsére a bélben élő galandféreg célzott parazitaellenes gyógyszerekkel általában gyorsan és hatékonyan elpusztítható. Szervi ciszták esetén a kezelés összetettebb, esetenként műtétre is szükség lehet.
