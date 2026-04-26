Azt hitte a nő, hogy a gyógyszer segít neki fogyni: golflabda méretű epekövei lettek

Egy kétgyermekes édesanya rémálommá vált fogyókúrás története figyelmeztetésként szolgálhat mindazoknak, akik gyors megoldást keresnek a súlycsökkentésre.
A 33 éves Orlaith Commander, aki Észak-Írországban, Belfastban él, havi akár 260 fontot (kb. 120 ezer forintot) költött a Mounjaro nevű fogyókúrás injekcióra. Azt remélte, hogy a készítmény végre megoldja a hosszú ideje tartó jojó-diéták problémáját. Hét hónap alatt közel 25 kilogrammot fogyott, ami kezdetben hatalmas sikerélményt jelentett számára. Egy időre azonban szüneteltette a kezelést, majd december végén újrakezdte.
Mindössze öt injekció után súlyos hasi fájdalomra ébredt. Eleinte székrekedésnek gondolta, de állapota gyorsan romlott, és végül kórházba került. Az orvosok megdöbbentő diagnózist állítottak fel: fertőzött epehólyag és akár 3 centiméteres, golflabda méretű epekövek. Egy kő ráadásul az epevezetékbe szorult.
Orlaith február 18-án műtéten esett át, amely során eltávolították az epehólyagját. A beavatkozás azonban nem várt komplikációkba torkollott: a tervezett 45 perces operáció végül 5-6 órán át tartott, és közben összeesett a tüdeje. A fiatal anya összesen 19 napot töltött kórházban, és jelenleg is mellkasi fizioterápiára szorul.
Azt hittem, ez egy gyors megoldás lesz. Egy csodaszer. De nem érte meg
– mondta. Hozzátette, hogy különösen megrázta, amikor ráébredt, milyen veszélybe került:
Egyedül nevelem a két gyerekemet. Akkor megfogadtam, hogy soha többé nem keresek gyors megoldásokat.
A Mounjaro a GLP-1 receptor agonisták csoportjába tartozik, amelyeket eredetileg cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, de az étvágy csökkentésével fogyást is előidézhetnek. A gyógyszer betegtájékoztatója szerint az epekő „gyakori” mellékhatás, amely akár minden tizedik betegnél jelentkezhet, tudta meg a Mirror.
Orlaith most arra figyelmeztet mindenkit, hogy alaposan tájékozódjon, és konzultáljon orvosával, mielőtt ilyen készítményeket kezd használni.
Nem éri meg a kockázatot
– hangsúlyozta.
