„Senki nem hitt nekem” – folyamatosan elzavarták az orvosok a fiatal férfit, majd jött a lesújtó diagnózis

Egy férfi csupán saját kitartásának köszönheti azt, hogy megkapta rákdiagnózisát. Elmondása szerint már az első tünetek után tudta, hogy rákról van szó, mégis orvosai nem hittek neki.

Panaszai ellenére nem hitték el az orvosok, hogy valóban rákkal küzd a férfi

Egy John nevű férfi arról elárulta, hogy a ChatGPT gyorsabban felismerte a problémát, mint a saját orvosai. A férfi már tisztában volt azzal, hogy herediter haemorrhagiás teleangiectasiával (HHT) küzd. Ez az örökletes állapot rendellenes összeköttetéseket okoz az artériák és a vénák között, úgynevezett arteriovenózus malformációkat, és bizonyos esetekben hajlamosíthatja a betegeket a polipok kialakulására is.

Mindezek ellenére érezte, hogy valami nincsen rendben a testével, amikor étkezések után súlyos gyomor-bélrendszeri fájdalmak jelentkeztek nála, amelyeket hányás követett. Eleinte azt hitte, hogy egyszerű székrekedésről vagy a HHT mellékhatásairól van szó, de ahogy telt az idő, John tudta, hogy valami sokkal rosszabb van a háttérben.

Valójában arra gondoltam, hogy esetleg bélelzáródásom van

- emlékezett vissza az időszakra, amikor 2025 februárjában először jelentkeztek a tünetei.

Aggodalmai miatt újra és újra visszatért az orvosaihoz, és ez a kitartás végül meghozta a gyümölcsét.

Végül valóban bélelzáródást és vastagbélrákot találtak

- mondta John, hozzátéve, hogy mindez négy sürgősségi osztályos látogatás után derült ki, egy két hónapos időszak alatt.

A diagnózis előtt, amikor a fájdalom a legrosszabb volt, a férfi teljesen reménytelennek érezte magát, és folyékony étrendre kellett áttérnie a tünetek enyhítése érdekében.

Úgy éreztem, sem az ellátó csapatom, sem az orvosaim nem hitték el, amit mondtam nekik.

Amikor végül megkapta azt a diagnózist, amelyért olyan régóta küzdött, megkönnyebbültnek érezte magát.

Az volt a legfontosabb, hogy végre, tudja, valódi diagnózisom lett. Őszintén szólva szerintem a családom és a barátaim sokkal rosszabbul viselték érzelmileg.

John szerint azonban az életkora és a jó fizikai állapota is szerepet játszott abban, hogy eleinte nem vették komolyan az orvosok panaszait.

38 éves vagyok, fizikailag nagyon fitt és aktív ember, hetente többször is edzem az edzőteremben.

A gyomorpanaszai miatt akár 13-14 kilogrammot is fogyott, de mégsem vették komolyan aggodalmait. Mivel az a ráktípus, amelyben szenved, ritka, és ő még fiatal, valószínűtlennek tartották, hogy ez állna a tünetei hátterében.