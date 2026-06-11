Te is T-Rex pózban alszol? Vigyázz, az életeddel játszol

A rossz alvópózok súlyos betegségeket is okozhatnak.

A helytelen alvóhelyzet gátolhatja a véráramlást.

Karzsibbadás, és végtagfájdalom is jelentkezhet.

Rosszabb esetben kézalagút szindróma, vagy agykárosodás is kialakulhat.

Nemcsak a pihenés minősége miatt fontos a legjobb alvópóz kiválasztása, hanem az egészségünk megtartása végett is. A rossz alvás következményei sokkal súlyosabbak lehetnek, mint gondolnád. Sokan észre sem veszik, hogy éjszaka egy kifejezetten káros testhelyzetben alszanak, amitől reggelre zsibbadást, fájdalmat érezhetnek és akár komoly betegség is kialakulhat.

Mutatjuk, melyik az egyik legveszélyesebb alvópóz / Fotó: Unsplash

Miért veszélyes a T-Rex alvópóz?

A különféle testhelyzetek közül az egyik leggyakoribb és egyben legproblémásabb az úgynevezett T-Rex póz: amikor a karjaidat behajlítva, a mellkasodhoz szorítva alszol. Ez egy olyan rossz szokás, amit mindenképp kerülni kell az egészséges alvás érdekében, különben komoly terhelést kaphatnak az idegeid.

Ez nem vicc! A szakértők szerint ez a pozíció olyan nyomást gyakorol a könyökben és a csuklóban futó idegekre, ami a karzsibbadás oka lehet. Romlik a véráramlás, amelyet bizsergés, fájdalom vagy gyengeség érzése követ.

Ezeket a tüneteket sokan nem veszik komolyan, pedig hosszú távon növelik a szövődmények kockázatát, és idegi problémákhoz is vezethetnek. A rendszeres zsibbadás például a kézalagút szindróma tünetei közé tartozhat, amivel viszont már orvoshoz kell fordulni.

Ha minden éjjel természetellenes, kényelmetlen pózt választasz magadnak, ez nemcsak fájdalmat, hanem akár tartós idegkárosodást, ritka esetben agykárosodást is okozhat.

Legjobb trükk az alvópóz javítására

Bár furcsán hangzik, mégis a legjobb módszernek számít: tekerj egy törölközőt a könyököd köré, így nem tudod teljesen behajlítani alvás közben. Ez az egyik leghatékonyabb módszer a káros alvási beidegződések ellen. A szakértők szerint az alvópóz megváltoztatása gyors javulást hozhat, ám ha tartós, zsibbadásos tünetek gyötörnek, irány az orvos!

Nehezen megy az elalvás? Egy trükkel 2 perc alatt sikerül. Játszd le az alábbi videót a részletekért:

(LADBiblie)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: