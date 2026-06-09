5 jel, hogy krónikus fájdalom szindrómában szenvedsz

1. Változatos jellegű, visszatérő vagy állandó fájdalom

A vezető tünet a legalább három hónapja tartó diszkomfort, amely enyhétől szinte elviselhetetlen fájdalomérzetig terjedhet. Jellegét tekintve lehet nyilalló, lüktető, tompa vagy akár égő, bizsergő érzés is. Nem feltétlenül folyamatos; tipikus példa a migrén, amely rohamokban tér vissza, miközben maga a hajlam krónikus.

2. Állandó izomfeszültség és merevség

A test a folyamatos fájdalomra reflexszerű izomfeszüléssel reagál. A merev izomzat rontja a helyi keringést, beszűkíti a mozgásteret, és egy önmagát gerjesztő folyamatként tovább fokozza a fájdalmat.

3. Kimerültség és súlyos alvászavarok

A tartós fájdalom mellett szinte lehetetlen pihentetően aludni. A beteg nehezen alszik el, éjszaka többször felriad, ami miatt a nappalokat állandó kimerültségben tölti. Ez egy veszélyes ördögi kör, hiszen a kialvatlanság bizonyítottan csökkenti a szervezet természetes fájdalomcsillapító anyagainak szintjét, így a beteg még intenzívebbnek éli meg a panaszait.

4. Mentális tünetek és hangulatzavarok

A folyamatos szenvedés és stressz kikezdi a mentális állóképességet. Gyakori a koncentrációhiány, a memória romlása és a döntésképtelenség – ezt a jelenséget a köznyelv gyakran „fájdalomködnek” nevezi. Ezzel párhuzamosan megjelenik a szorongás a következő hullámtól való félelem miatt, ami idővel klinikai depresszióig súlyosbodhat.

5. Az élettér beszűkülése

A fizikai és mentális kimerültség miatt az érintettek teljesítménye visszaesik a munkahelyen és a mindennapi feladatokban is. Sokan teljesen visszahúzódnak a társasági élettől, elszigetelődnek a barátoktól és a családtól, mivel minden energiájukat felemészti a fájdalommal való küzdelem.

Hogyan diagnosztizálható a szindróma?

Mivel a krónikus fájdalom mögött számtalan forrás állhat – a cukorbetegség szövődményeként fellépő neuropátiától kezdve a kopásos ízületi betegségeken át a sclerosis multiplexig –, a diagnózis felállítása összetett feladat.