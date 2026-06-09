5 jel, hogy krónikus fájdalom szindrómában szenvedsz

A tartós, szűnni nem akaró fájdalom nem csupán egy kellemetlen testi érzet, hanem egy olyan komplex állapot, amely képes teljesen átírni a mindennapokat. Amikor a fájdalom elszakad a kiváltó okától és önálló életre kel, krónikus fájdalom szindrómáról beszélünk. Dr. Joó Zsuzsanna háziorvos segítségével mutatjuk, mikor vette át az irányítást az életeden a krónikus fájdalomszindróma, és hogyan törhetsz ki ebből az ördögi körből.
A hétköznapi fájdalom a testünk létfontosságú vészjelző rendszere. Ezzel szemben a krónikus fájdalom több mint 3-6 hónapon át fennmarad, és elveszíti ezt a figyelmeztető funkcióját. Gyakran még azután is kínozza a beteget, hogy a kiinduló sérülés vagy betegség (például egy műtéti seb vagy gyulladás) már régen meggyógyult. A háttérben ilyenkor az idegrendszer hibás működése áll. Két fő folyamat játszik ebben közre:
Rendkívül fontos, hogy a krónikus fájdalmat soha ne tekintsük pusztán egy makacs tünetnek. Mindig meg kell próbálnunk felkutatni a valódi kiváltó okot. Sok esetben ugyanis a háttérben valamilyen rejtett vitamin- vagy ásványianyag-hiány, finomabb idegrendszeri eltérések, vagy éppen a modern, stresszes életmód negatív hatásai állnak
– hangsúlyozza Dr. Joó Zsuzsanna.
A szindróma felismerését nehezíti, hogy nem egyetlen szervet érint. Az alábbi öt jellegzetes tünetcsoport együttes jelenléte határozottan krónikus fájdalom szindróma irányába mutat.
A vezető tünet a legalább három hónapja tartó diszkomfort, amely enyhétől szinte elviselhetetlen fájdalomérzetig terjedhet. Jellegét tekintve lehet nyilalló, lüktető, tompa vagy akár égő, bizsergő érzés is. Nem feltétlenül folyamatos; tipikus példa a migrén, amely rohamokban tér vissza, miközben maga a hajlam krónikus.
A test a folyamatos fájdalomra reflexszerű izomfeszüléssel reagál. A merev izomzat rontja a helyi keringést, beszűkíti a mozgásteret, és egy önmagát gerjesztő folyamatként tovább fokozza a fájdalmat.
A tartós fájdalom mellett szinte lehetetlen pihentetően aludni. A beteg nehezen alszik el, éjszaka többször felriad, ami miatt a nappalokat állandó kimerültségben tölti. Ez egy veszélyes ördögi kör, hiszen a kialvatlanság bizonyítottan csökkenti a szervezet természetes fájdalomcsillapító anyagainak szintjét, így a beteg még intenzívebbnek éli meg a panaszait.
A folyamatos szenvedés és stressz kikezdi a mentális állóképességet. Gyakori a koncentrációhiány, a memória romlása és a döntésképtelenség – ezt a jelenséget a köznyelv gyakran „fájdalomködnek” nevezi. Ezzel párhuzamosan megjelenik a szorongás a következő hullámtól való félelem miatt, ami idővel klinikai depresszióig súlyosbodhat.
A fizikai és mentális kimerültség miatt az érintettek teljesítménye visszaesik a munkahelyen és a mindennapi feladatokban is. Sokan teljesen visszahúzódnak a társasági élettől, elszigetelődnek a barátoktól és a családtól, mivel minden energiájukat felemészti a fájdalommal való küzdelem.
Mivel a krónikus fájdalom mögött számtalan forrás állhat – a cukorbetegség szövődményeként fellépő neuropátiától kezdve a kopásos ízületi betegségeken át a sclerosis multiplexig –, a diagnózis felállítása összetett feladat.
Krónikus fájdalom szindróma esetén a hagyományos, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítók hosszú távú szedése nem nyújt valódi megoldást.
Dr. Joó Zsuzsanna tanácsa a gyógyszerszedésről:
A túlzásba vitt, ellenőrizetlen fájdalomcsillapító-használat hosszú távon komoly veszélyeket rejt magában: súlyos szervi mellékhatásokat, így vese-, máj- vagy gyomorkárosodást is okozhat. Ezért elengedhetetlen az alapos orvosi kivizsgálás, és a kizárólag szakember által felügyelt, komplex kezelés.
A sikeres terápia kulcsa a kombinált, több fronton zajló kezelés:
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
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