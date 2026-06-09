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Krónikus fájdalom szindrómában szenvedő fiatal nő egy kanapén ülve

5 jel, hogy krónikus fájdalom szindrómában szenvedsz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fájdalomszindróma
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 07:45
krónikus fájdalombetegségidegrendszerpszichológiai vizsgálat
A fájdalomcsillapító már nem hat, és az alvás is rémálom? Sokan hiszik, hogy hasonló tüneteket csak átmeneti kimerültség okoz, pedig a háttérben egy alattomos neurológiai folyamat állhat. Mutatjuk, melyek a krónikus fájdalom szindróma tünetei, illetve kezelési módjai.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Krónikus fájdalom szindróma során az idegrendszer hibás működése miatt a fájdalom elszakad a kiváltó októl, és önálló életre kel.
  • A betegség legfőbb figyelmeztető jelei közé a 3 hónapnál tovább tartó fájdalom, az állandó izommerevség, az alvászavarok és a mentális kimerültség tartozik.
  • A hagyományos fájdalomcsillapítók helyett a sikeres kezeléshez célzott gyógyszeres kezelésre, gyógytornára és pszichológiai támogatásra van szükség.

A tartós, szűnni nem akaró fájdalom nem csupán egy kellemetlen testi érzet, hanem egy olyan komplex állapot, amely képes teljesen átírni a mindennapokat. Amikor a fájdalom elszakad a kiváltó okától és önálló életre kel, krónikus fájdalom szindrómáról beszélünk. Dr. Joó Zsuzsanna háziorvos segítségével mutatjuk, mikor vette át az irányítást az életeden a krónikus fájdalomszindróma, és hogyan törhetsz ki ebből az ördögi körből.

Krónikus fájdalom szindróma miatt egy kezét fájlaló nő
A krónikus fájdalom szindróma teljesen átírja az idegrendszer működését, de kombinált terápiával van kiút az ördögi körből. Fotó: Jose Porras Perez / Shutterstock

Mikor alakul ki krónikus fájdalom szindróma?

A hétköznapi fájdalom a testünk létfontosságú vészjelző rendszere. Ezzel szemben a krónikus fájdalom több mint 3-6 hónapon át fennmarad, és elveszíti ezt a figyelmeztető funkcióját. Gyakran még azután is kínozza a beteget, hogy a kiinduló sérülés vagy betegség (például egy műtéti seb vagy gyulladás) már régen meggyógyult. A háttérben ilyenkor az idegrendszer hibás működése áll. Két fő folyamat játszik ebben közre:

  1. Az idegek és a központi idegrendszer (az agy és a gerincvelő) túlságosan érzékennyé válik. A legkisebb ingert is felerősítve, súlyos fájdalomként közvetítik.
  2. Az idegrendszer képes a változásra, ám ebben az esetben az agy szinte „megtanulja” és beragasztja a fájdalmat, így az fizikai ok nélkül is állandósul.

Rendkívül fontos, hogy a krónikus fájdalmat soha ne tekintsük pusztán egy makacs tünetnek. Mindig meg kell próbálnunk felkutatni a valódi kiváltó okot. Sok esetben ugyanis a háttérben valamilyen rejtett vitamin- vagy ásványianyag-hiány, finomabb idegrendszeri eltérések, vagy éppen a modern, stresszes életmód negatív hatásai állnak

 – hangsúlyozza Dr. Joó Zsuzsanna.

5 tünet, ami krónikus fájdalom szindrómára utal

A szindróma felismerését nehezíti, hogy nem egyetlen szervet érint. Az alábbi öt jellegzetes tünetcsoport együttes jelenléte határozottan krónikus fájdalom szindróma irányába mutat.

1. Változatos jellegű, visszatérő vagy állandó fájdalom

A vezető tünet a legalább három hónapja tartó diszkomfort, amely enyhétől szinte elviselhetetlen fájdalomérzetig terjedhet. Jellegét tekintve lehet nyilalló, lüktető, tompa vagy akár égő, bizsergő érzés is. Nem feltétlenül folyamatos; tipikus példa a migrén, amely rohamokban tér vissza, miközben maga a hajlam krónikus.

2. Állandó izomfeszültség és merevség

A test a folyamatos fájdalomra reflexszerű izomfeszüléssel reagál. A merev izomzat rontja a helyi keringést, beszűkíti a mozgásteret, és egy önmagát gerjesztő folyamatként tovább fokozza a fájdalmat.

3. Kimerültség és súlyos alvászavarok

A tartós fájdalom mellett szinte lehetetlen pihentetően aludni. A beteg nehezen alszik el, éjszaka többször felriad, ami miatt a nappalokat állandó kimerültségben tölti. Ez egy veszélyes ördögi kör, hiszen a kialvatlanság bizonyítottan csökkenti a szervezet természetes fájdalomcsillapító anyagainak szintjét, így a beteg még intenzívebbnek éli meg a panaszait.

4. Mentális tünetek és hangulatzavarok

A folyamatos szenvedés és stressz kikezdi a mentális állóképességet. Gyakori a koncentrációhiány, a memória romlása és a döntésképtelenség – ezt a jelenséget a köznyelv gyakran „fájdalomködnek” nevezi. Ezzel párhuzamosan megjelenik a szorongás a következő hullámtól való félelem miatt, ami idővel klinikai depresszióig súlyosbodhat.

5. Az élettér beszűkülése

A fizikai és mentális kimerültség miatt az érintettek teljesítménye visszaesik a munkahelyen és a mindennapi feladatokban is. Sokan teljesen visszahúzódnak a társasági élettől, elszigetelődnek a barátoktól és a családtól, mivel minden energiájukat felemészti a fájdalommal való küzdelem.

Hogyan diagnosztizálható a szindróma?

Mivel a krónikus fájdalom mögött számtalan forrás állhat – a cukorbetegség szövődményeként fellépő neuropátiától kezdve a kopásos ízületi betegségeken át a sclerosis multiplexig –, a diagnózis felállítása összetett feladat.

A krónikus fájdalom szindróma kezelése

Krónikus fájdalom szindróma esetén a hagyományos, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítók hosszú távú szedése nem nyújt valódi megoldást.

Dr. Joó Zsuzsanna tanácsa a gyógyszerszedésről:

A túlzásba vitt, ellenőrizetlen fájdalomcsillapító-használat hosszú távon komoly veszélyeket rejt magában: súlyos szervi mellékhatásokat, így vese-, máj- vagy gyomorkárosodást is okozhat. Ezért elengedhetetlen az alapos orvosi kivizsgálás, és a kizárólag szakember által felügyelt, komplex kezelés.

A sikeres terápia kulcsa a kombinált, több fronton zajló kezelés:

  • Célzott gyógyszeres kezelés, speciális, az idegrendszeri fájdalom-utakra ható gyógyszerek alkalmazása, mint például bizonyos epilepszia elleni szerek vagy antidepresszánsok.
  • Fájdalomnapló vezetése, amelyben a beteg rögzíti a fájdalmak intenzitását, gyakoriságát, a fájdalmat kiváltó tényezőket és az alkalmazott kezeléseket. Ez a napló segíthet pontosabb képet kapni a fájdalom mintázatairól.
  • Személyre szabott gyógytorna, amely segít az izommerevség oldásában, az izmok erősítésében és a mozgásképesség fokozatos visszaállításában.
  • Pszichológiai támogatás keretében kognitív viselkedésterápia (CBT) és stresszkezelési technikák (például autogén tréning, relaxáció és mindfulness), amelyek segítenek átértékelni és jobban kezelni a fájdalommal kapcsolatos megéléseket.
  • Életmód-menedzsment és aktív önmenedzselés, a megfelelő alvási rutin kialakítása, az egészséges táplálkozás, valamint a kíméletes, rendszeres testmozgás fenntartása.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

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