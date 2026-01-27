Ha ennyit alszol naponta, az halálos is lehet – Megdöbbentő figyelmeztetés érkezett

Az alvás létfontosságú, de az orvosok szerint nemcsak a túl kevés, hanem a túl sok alvás is komoly egészségügyi kockázatokat hordozhat. Szakértők arra figyelmeztetnek: a rendszeresen túl hosszú ideig tartó alvás akár a korai halálozás esélyét is növelheti.

Túl sok vagy túl kevés alvás? Egyik sem megoldás.

Illusztráció: 123RF

A sok alvás veszélyes lehet

Juan Antonio Madrid kronobiológus és alvásszakértő a spanyol Hoy por Hoy című rádióműsorban beszélt az alvással kapcsolatos veszélyekről. Elmondása szerint az optimális alvásidő napi hat és fél és nyolc és fél óra közé esik.

Hat óra alatti alvásnál már közép- és hosszú távon is megjelennek a negatív hatások

– magyarázta.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a túl sok alvás sem egészséges. Kutatások szerint azok, akik rendszeresen 10-12 órát alszanak éjszakánként, nagyobb eséllyel halnak meg korábban. A szakértő szerint a túl hosszú alvás összefüggésbe hozható anyagcsere-betegségekkel, valamint a demencia és az Alzheimer-kór fokozott kockázatával is.

Ezt támasztják alá a Framingham Heart Study kutatási eredményei is, amelyek szerint a megnövekedett alvásidő a demencia korai jele lehet. A vizsgálat megállapította, hogy azoknál, akik napi kilenc óránál többet alszanak, nagyobb eséllyel alakul ki a betegség, mint azoknál, akik kevesebbet.

Dr. Rosa Sancho, az Alzheimer’s Research UK kutatási igazgatója szerint bár a szokatlan alvási minták gyakoriak a demenciában szenvedőknél, a tanulmány arra utal, hogy az alvás változásai már jóval a memóriazavarok megjelenése előtt jelentkezhetnek. A szakember szerint az alvás megfigyelése a jövőben segíthet azonosítani a veszélyeztetett személyeket, derül ki a Mirror cikkéből.