Súlyos kockázatnak tesszük ki magunkat, ha így használjuk a mobilunkat

Sokan nincsenek tudatában annak, hogy a modern okostelefonok valójában zsebben hordható szuperszámítógépek, amelyek folyamatosan adatot szolgáltatnak rólunk a külvilágnak. Ha nem így tennének, sokkal több pénzbe kerülnének, és a szolgáltatások is drágábbak lennének. Mi van azonban akkor, ha illetéktelenek férnek hozzá az adatainkhoz? Ha nem tartjuk karban a készülékünket, ez könnyen előfordulhat, arról nem is beszélve, hogy mit sem ér egy bivalyerős hardver, ha nem törődünk a telefon rendszerének tisztításával. Ilyen esetben csak egy méregdrága, villogó levélnehezék lesz a kezünkben. Egy népszerű gyártó mérnökei figyelmeztetnek, nagy kockázata van annak, ha nem figyelünk oda a megfelelő telefonhasználatra.
Ha jobban belegondolunk, a laptopunkat vagy az asztali gépünket teljesen természetes módon kikapcsoljuk a munkánk végeztével, vagy legalább hetente egyszer rányomunk a frissítésre. A telefonunk viszont a nap 24 órájában be van kapcsolva, jönnek folyamatosan az értesítések, és még a vécén ülve is nyomkodjuk, majd mi vagyunk felháborodva, ha megmakacsolja magát. Nem kellene megvárnunk, amíg teljesen belassul a technika a kezünkben.
Egy népszerű telefonmárka mérnökei arra figyelmeztetnek, hogy minden Androidot futtató telefon veszélyben van. A háttérben futó, bezártnak hitt appok tonnányi apró szeméttel tömik meg a telefon memóriáját, aminek következtében a készülék elkezd bizonytalankodni, az alkalmazások másodpercekig gondolkodnak a megnyitás után, az akkumulátor pedig rohamtempóban merül. A probléma szerencsére könnyen orvosolható egy újraindítással.
A szakértők szerint a bosszantó teljesítményromlásnál van egy sokkal ijesztőbb indok is, ami miatt rendszeresen újra kellene indítani a telefonunkat. Ez nem más, mint az adatbiztonság. Léteznek ugyanis úgynevezett kattintásmentes hackertámadások, amelyek során a kiberbűnözők a tudtunk nélkül kémprogramokat telepítenek a telefonunkra. Ezek a programok a háttérben bújnak meg a memóriában, és csendben figyelik minden mozdulatunkat. Mindehhez elég, ha egy fertőzött képfájl érkezik egy csevegőalkalmazásban és a galéria legenerálja a bélyegképet – még csak meg sem kell nyitnunk.
Hogy mennyire nem csak elméleti riogatásról van szó, azt jól mutatja a kiberbiztonsági világot nemrég megrázó LANDFALL nevű kémprogram. Ezt a brutális, kifejezetten androidos eszközökre kifejlesztett kódot úgy alkották meg, hogy teljesen láthatatlanul vegye át az irányítást a telefonunk felett. A LANDFALL egy egyszerű WhatsApp- vagy Telegram-üzenetben érkezik egy ártatlannak tűnő fotó formájában. Abban a pillanatban, hogy a telefonunk a háttérben legenerálja a kép előnézetét, a kémprogram már be is fészkelte magát az ideiglenes memóriába (RAM), és azonnal hozzáférést biztosít a hackereknek a kameránkhoz, a mikrofonunkhoz és a banki adatainkhoz. Ha viszont rendszeresen újraindítjuk a készüléket, ezek a kártékony kódok kitörlődnek az ideiglenes tárból, mielőtt komoly kárt tehetnének a telefonunkban, vagy a bűnözők megkaparintanák a legféltettebb adatainkat, banki kódjainkat és privát fotóinkat.
A hivatalos tanács az, hogyha tehetjük, akkor lehetőleg naponta, vagy legalább hetente egyszer indítsuk újra a készülékünket. Ezzel nemcsak a hackerek dolgát nehezíthetjük meg, hanem a telefonunk élettartamát is meghosszabbíthatjuk.
Szerencsére azzal sem kell takaróznunk, hogy erre nincs időnk, mert a technológia ezen a téren is a kezünk alá dolgozik. A modern készülékeken a Beállítások menüpontban, az Akkumulátor és eszközgondozás lehetőségen belül az Automatikus optimalizálásra kattintva beállíthatunk ütemezett újraindítást. Elég belőnünk a funkciót például hajnali 3 órára, amikor úgyis az igazak álmát alusszuk, így a telefonunk reggelre frissen és üdén várja majd, hogy kézbe vegyük.
Maguktól újraindulnak
A legújabb okostelefon-rendszerekbe a gyártók tétlenségi újraindítást (Inactivity Restart) építenek be, aminek köszönhetően 72 óra használat után a készülékek automatikusan újraindulnak.
Még több információ hangzik el a telefon újraindításáról az alábbi videóban:
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