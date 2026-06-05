Súlyos kockázatnak tesszük ki magunkat, ha így használjuk a mobilunkat

Drasztikusan csökken az okostelefon teljesítménye, ha hónapokig egyfolytában bekapcsolva tartjuk.

Az iPhone-ok és Androidok maguktól is újraindulnak három nap után, ha teljesen inaktívak vagyunk.

Beállíthatunk automatikus, ütemezett újraindítást is, hogy éjszaka, alvás közben frissüljön a rendszerünk.

Sokan nincsenek tudatában annak, hogy a modern okostelefonok valójában zsebben hordható szuperszámítógépek, amelyek folyamatosan adatot szolgáltatnak rólunk a külvilágnak. Ha nem így tennének, sokkal több pénzbe kerülnének, és a szolgáltatások is drágábbak lennének. Mi van azonban akkor, ha illetéktelenek férnek hozzá az adatainkhoz? Ha nem tartjuk karban a készülékünket, ez könnyen előfordulhat, arról nem is beszélve, hogy mit sem ér egy bivalyerős hardver, ha nem törődünk a telefon rendszerének tisztításával. Ilyen esetben csak egy méregdrága, villogó levélnehezék lesz a kezünkben. Egy népszerű gyártó mérnökei figyelmeztetnek, nagy kockázata van annak, ha nem figyelünk oda a megfelelő telefonhasználatra.

Ha nem figyelünk oda a megfelelő telefonhasználatra, annak súlyos következményei lehetnek a készülékünkre nézve. Fotó: Yarrrrrbright / Shutterstock

Mi kell a helyes telefonhasználathoz?

Ha jobban belegondolunk, a laptopunkat vagy az asztali gépünket teljesen természetes módon kikapcsoljuk a munkánk végeztével, vagy legalább hetente egyszer rányomunk a frissítésre. A telefonunk viszont a nap 24 órájában be van kapcsolva, jönnek folyamatosan az értesítések, és még a vécén ülve is nyomkodjuk, majd mi vagyunk felháborodva, ha megmakacsolja magát. Nem kellene megvárnunk, amíg teljesen belassul a technika a kezünkben.

Egy népszerű telefonmárka mérnökei arra figyelmeztetnek, hogy minden Androidot futtató telefon veszélyben van. A háttérben futó, bezártnak hitt appok tonnányi apró szeméttel tömik meg a telefon memóriáját, aminek következtében a készülék elkezd bizonytalankodni, az alkalmazások másodpercekig gondolkodnak a megnyitás után, az akkumulátor pedig rohamtempóban merül. A probléma szerencsére könnyen orvosolható egy újraindítással.

A biztonság miatt is fontos az időszakos újraindítás

A szakértők szerint a bosszantó teljesítményromlásnál van egy sokkal ijesztőbb indok is, ami miatt rendszeresen újra kellene indítani a telefonunkat. Ez nem más, mint az adatbiztonság. Léteznek ugyanis úgynevezett kattintásmentes hackertámadások, amelyek során a kiberbűnözők a tudtunk nélkül kémprogramokat telepítenek a telefonunkra. Ezek a programok a háttérben bújnak meg a memóriában, és csendben figyelik minden mozdulatunkat. Mindehhez elég, ha egy fertőzött képfájl érkezik egy csevegőalkalmazásban és a galéria legenerálja a bélyegképet – még csak meg sem kell nyitnunk.