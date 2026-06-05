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Súlyos kockázatnak tesszük ki magunkat, ha így használjuk a mobilunkat

Súlyos kockázatnak tesszük ki magunkat, ha így használjuk a mobilunkat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors okostelefon használat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 08:45
telefonhasználattoptippekújraindítás
Sokan beleesünk abba a hibába, hogy hetekig, sőt hónapokig bekapcsolva hagyjuk a telefonunkat, pedig ezzel komoly veszélynek tesszük ki a készülékünk teljesítményét. Az egyik legnagyobb elektronikai cég mérnökei elárulták, mit kell tennünk, hogy a telefonhasználatunk maximális kapacitáson pöröghessen, és a hackerek se tudjanak illetéktelenül kotorászni az adataink között.
Pópity Balázs
A szerző cikkei
  • Drasztikusan csökken az okostelefon teljesítménye, ha hónapokig egyfolytában bekapcsolva tartjuk.
  • Az iPhone-ok és Androidok maguktól is újraindulnak három nap után, ha teljesen inaktívak vagyunk.
  • Beállíthatunk automatikus, ütemezett újraindítást is, hogy éjszaka, alvás közben frissüljön a rendszerünk.

Sokan nincsenek tudatában annak, hogy a modern okostelefonok valójában zsebben hordható szuperszámítógépek, amelyek folyamatosan adatot szolgáltatnak rólunk a külvilágnak. Ha nem így tennének, sokkal több pénzbe kerülnének, és a szolgáltatások is drágábbak lennének. Mi van azonban akkor, ha illetéktelenek férnek hozzá az adatainkhoz? Ha nem tartjuk karban a készülékünket, ez könnyen előfordulhat, arról nem is beszélve, hogy mit sem ér egy bivalyerős hardver, ha nem törődünk a telefon rendszerének tisztításával. Ilyen esetben csak egy méregdrága, villogó levélnehezék lesz a kezünkben. Egy népszerű gyártó mérnökei figyelmeztetnek, nagy kockázata van annak, ha nem figyelünk oda a megfelelő telefonhasználatra.

Telefonhasználat
Ha nem figyelünk oda a megfelelő telefonhasználatra, annak súlyos következményei lehetnek a készülékünkre nézve. Fotó: Yarrrrrbright /  Shutterstock 

Mi kell a helyes telefonhasználathoz?

Ha jobban belegondolunk, a laptopunkat vagy az asztali gépünket teljesen természetes módon kikapcsoljuk a munkánk végeztével, vagy legalább hetente egyszer rányomunk a frissítésre. A telefonunk viszont a nap 24 órájában be van kapcsolva, jönnek folyamatosan az értesítések, és még a vécén ülve is nyomkodjuk, majd mi vagyunk felháborodva, ha megmakacsolja magát. Nem kellene megvárnunk, amíg teljesen belassul a technika a kezünkben. 

Egy népszerű telefonmárka mérnökei arra figyelmeztetnek, hogy minden Androidot futtató telefon veszélyben van. A háttérben futó, bezártnak hitt appok tonnányi apró szeméttel tömik meg a telefon memóriáját, aminek következtében a készülék elkezd bizonytalankodni, az alkalmazások másodpercekig gondolkodnak a megnyitás után, az akkumulátor pedig rohamtempóban merül. A probléma szerencsére könnyen orvosolható egy újraindítással.

A biztonság miatt is fontos az időszakos újraindítás

A szakértők szerint a bosszantó teljesítményromlásnál van egy sokkal ijesztőbb indok is, ami miatt rendszeresen újra kellene indítani a telefonunkat. Ez nem más, mint az adatbiztonság. Léteznek ugyanis úgynevezett kattintásmentes hackertámadások, amelyek során a kiberbűnözők a tudtunk nélkül kémprogramokat telepítenek a telefonunkra. Ezek a programok a háttérben bújnak meg a memóriában, és csendben figyelik minden mozdulatunkat. Mindehhez elég, ha egy fertőzött képfájl érkezik egy csevegőalkalmazásban és a galéria legenerálja a bélyegképet – még csak meg sem kell nyitnunk.

A LANDFALL – amikor egyetlen kép romba dönti az életed

Hogy mennyire nem csak elméleti riogatásról van szó, azt jól mutatja a kiberbiztonsági világot nemrég megrázó LANDFALL nevű kémprogram. Ezt a brutális, kifejezetten androidos eszközökre kifejlesztett kódot úgy alkották meg, hogy teljesen láthatatlanul vegye át az irányítást a telefonunk felett. A LANDFALL egy egyszerű WhatsApp- vagy Telegram-üzenetben érkezik egy ártatlannak tűnő fotó formájában. Abban a pillanatban, hogy a telefonunk a háttérben legenerálja a kép előnézetét, a kémprogram már be is fészkelte magát az ideiglenes memóriába (RAM), és azonnal hozzáférést biztosít a hackereknek a kameránkhoz, a mikrofonunkhoz és a banki adatainkhoz. Ha viszont rendszeresen újraindítjuk a készüléket, ezek a kártékony kódok kitörlődnek az ideiglenes tárból, mielőtt komoly kárt tehetnének a telefonunkban, vagy a bűnözők megkaparintanák a legféltettebb adatainkat, banki kódjainkat és privát fotóinkat.

Milyen gyakran indítsuk újra a telefonunkat?

A hivatalos tanács az, hogyha tehetjük, akkor lehetőleg naponta, vagy legalább hetente egyszer indítsuk újra a készülékünket. Ezzel nemcsak a hackerek dolgát nehezíthetjük meg, hanem a telefonunk élettartamát is meghosszabbíthatjuk.

Használjuk az automatikus újraindítás funkciót

Szerencsére azzal sem kell takaróznunk, hogy erre nincs időnk, mert a technológia ezen a téren is a kezünk alá dolgozik. A modern készülékeken a Beállítások menüpontban, az Akkumulátor és eszközgondozás lehetőségen belül az Automatikus optimalizálásra kattintva beállíthatunk ütemezett újraindítást. Elég belőnünk a funkciót például hajnali 3 órára, amikor úgyis az igazak álmát alusszuk, így a telefonunk reggelre frissen és üdén várja majd, hogy kézbe vegyük.

Maguktól újraindulnak

A legújabb okostelefon-rendszerekbe a gyártók tétlenségi újraindítást (Inactivity Restart) építenek be, aminek köszönhetően 72 óra használat után a készülékek automatikusan újraindulnak.

Még több információ hangzik el a telefon újraindításáról az alábbi videóban:

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