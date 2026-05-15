A szakértő szerint ezt ropogasd a tévé előtt, ha sokáig szeretnél élni: finom és még egészséges is

Mióta világ a világ, az emberiséget foglalkoztatja a hosszú élet titka. Hiszen mindenki szeretné sokáig élvezni szerettei társaságát, és minél több élményre szert tenni. Azonban ki gondolta volna, hogy az egyik legnépszerűbb rágcsa is növelheti az élettartamunkat, ahelyett, hogy lenyisszantana belőle? Ha érdekel, melyikről van szó, olvass tovább!
Egy hosszú élet titkával foglalkozó kutató, Dan Buettner, a kék zónák szakértője felfedte azt a nassolnivalót, amivel növelheted az élettartamodat. Ez pedig nem más, mint a pattogatott kukorica, amennyiben nem a bolti verzió mellett teszed le a voksodat. Elméletét arra alapozta, hogy a ropogtatnivaló sok rostot, összetett szénhidrátokat és polifenolt is tartalmaz.
A kék zónák olyan földrajzi helyek, ahol a legtöbb 100 év feletti ember él.
A mozikban és a boltokban gyakran árulnak magas telített zsír- és nátriumtartalmú pattogatott kukoricát, ezért a legjobb, ha a finomságot magad készíted el. Használj kis mennyiségű olíva- vagy repceolajat, picit fűszerezd meg a kukoricaszemeket, tedd bele őket egy papírzacskóba, majd mehetnek pár percre a mikróba.
A nassolnivaló alacsony kalóriatartalmú és rendkívül finom, így bátran majszolhatod a kedvenc sorozatod előtt. De nézzük is, miben rejlik elképesztő ereje.
Hozzájárul a bélrendszer egészségéhez
A pattogatott kukorica jó rostforrás, ezért nagyszerű székrekedés ellen, miközben javítja az általános egészségi állapotot. Ugyanis a megfelelően működő bélrendszer jobb anyagcseréhez, immunitáshoz és az agy egészségéhez vezethet.
Segít a vércukorszint szabályozásában
A nassolnivalóban található rost abban is segít, hogy stabil maradjon a vércukorszinted. Ezért nagyszerű választás azoknak, akik meg akarják előzni a cukorbetegséget és persze azoknak is, akik küzdenek a betegséggel.
Nagyszerű elhízás ellen
Amennyiben éppen fogyni próbálsz, mégsem akarsz lemondani a nasiról, akkor egyél pattogatott kukoricát! A magas rosttartalmú étel ugyanis nem tartalmaz hozzáadott cukrot, ezért kevés kalóriával, hosszabb távon is eltelít. Emellett ferulasav is található benne, amely segíthet az elhízás és a metabolikus szindróma kezelésében.
Felveszi a harcot a rák ellen
Egyes kutatások azt mutatják, hogy a teljes kiőrlésű gabonák felveszik a harcot a daganatos megbetegedésekkel szemben, mint például a mell-, a vastagbél- és a gyomorrák. Emellett arra is fény derült, hogy a pattogatott kukoricában található ferulasav küzd az oxidatív stressz ellen, ami rákhoz vezethet.
Ebben a videóban Dan Buettner véleményét hallgathatod meg a pattogatott kukoricával kapcsolatban:
