Kiderült a hosszú élet titka: ezért élnek egyesek akár 100 évig is

Kutatást végeztek annak érdekében, hogy kiderüljön, miért élnek egyesek akár 100 évig is. A vizsgálatok során több különböző korcsoportot vettek górcső alá, és kiderült, hogy az extrém életkor eléréséhez nem elég a megfelelő diéta.

Kutatást végeztek annak érdekében, hogy kiderüljön, miért élnek az emberek 100 évig

Kutatás mutatta ki, mi szükséges ahhoz, hogy 100 évig éljünk

Elgondolkoztál már azon, hogy vajon hogyan élhetnél 100 évig? Nos, egy friss kutatás pontosan erre kereste a választ, hogy mennyire is lehet reális cél ennek az életkornak az elérése, és milyen tényezők befolyásolják. Bár kevés ember éri meg ezt a kort, az eredmények szerint bizonyos életmódbeli és genetikai tényezők növelhetik az esélyeket.

A tudósokat és az embereket is már hosszú idők óta foglalkoztatja a hosszú élet titka. Sokan különféle diétákkal és életmódbeli változtatásokkal próbálják a hosszabb életet elérni, miközben a kutatók a százévesek közös jellemzőit keresik. Az új vizsgálat azonban kimutatta: nincs egyetlen univerzális megoldás, de bizonyos biológiai mintázatok jól kirajzolódnak.

Karl-Heinz Krause és csapata végezte a kutatást, akik különböző korcsoportok – 30 és 60 év közöttiek, nyolcvanas éveikben járók, valamint százévesek – vérmintáit vetették össze. 724 fehérjét vizsgáltak a mintákban, majd végül arra az eredményre jutottak, hogy a százévesek szervezete bizony másképp öregszik. 37 olyan fehérjét azonosítottak náluk, amelyek inkább a fiatalabb emberekre jellemző, ez pedig különösen figyelemre méltó.

Hiába a diéta, ha nem oké a genetika

A kutatás alapján öt fehérje áll kapcsolatban az oxidatív stresszel, amely a sejtkárosodás egyik fő okaként tartanak számon. Ez az állapot akkor alakul ki, amikor felborul az egyensúly a szabad gyökök és az antioxidánsok között, és szerepet játszhat többek között a rák, az Alzheimer-kór és a szívbetegségek kialakulásában is. Számos tényező növelheti az oxidatív stresszt, köztük a dohányfüst vagy a környezeti szennyező anyagok.

Meglepő azonban, hogy a kutatók azt találták, hogy a százéves emberek szervezetében kevesebb az antioxidáns fehérje.

A válasz nagyon egyértelmű: a százéveseknél jelentősen alacsonyabb az antioxidáns fehérjék szintje, mint az átlagos idős populációban. Mindez elsőre ellentmondásosnak tűnhet, de azonban azt jelzi, hogy náluk az oxidatív stressz már eleve alacsonyabb, ezáltal kevesebb antioxidáns is elegendő az egyensúly fenntartásához.

– mondta Krause.