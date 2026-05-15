Mindenkinek leesett az álla: Horváth Éva különleges videóval mutatta meg, milyen az élete Balin

Horváth Éva számára rendkívül aggodalmas és megterhelő volt az utóbbi időszak, ugyanis durva motorbalesetet szenvedett Balin és csúnyán megsérült a lába. Mivel kint nem tudták megadni neki a megfelelő kezelést, Magyarországra utazott, ahol mindent megtettek az orvosok azért, hogy megmaradjon a végtagja – szerencsére sikerrel jártak, az egykori szépségkirálynő pedig elindult a gyógyulás lassú, rögös útján.
Kétlaki életet él Horváth Éva, hiszen Bali és Magyarország között ingázik. A hosszú, itthon töltött idő után most visszatért a családjához Balira, és most megosztott egy videót arról, hogy milyen is a kinti élete – a különleges felvétel alapján csodákkal teli, hiszen olyan látvány tárul elé, amiről sokan még álmodozni sem mernek.
Horváth Éva egy körbeforgós videóval megmutatta, milyen csodálatos a naplemente Bali vízpartján.
A kommentelők nem győzték dicsérni a lenyűgöző látványt, sőt, valaki azt is kiszúrta a felvételen, hogy Horváth Éva egy olyan helyen van, ahol egy folyó torkollik a tengerbe – valóban egészen fantasztikus ilyesmit látni.
