Rubint Réka teljesen új külsővel állt elő, betegsége inspirálta a hatalmas változásra

Rubint Réka egy pillanatig sem engedi, hogy a negativitás uralja az életét, ezúttal pedig külsején változtatott.
Réka, aki nemrég nyílt meg rákdiagnózisáról, a kemoterápia miatt elveszítette haját. Most azonban ezen sem szomorkodott, hiszen elmondása szerint a legnehezebb helyzetekben is meg lehet találni a szépséget, így miután elkezdett visszanőni a haja, eldöntötte: szőke lesz.
Az új képeken rövid haját platinaszőkévé varázsolta, és azt is elárulta, hogy ha nincs a betegsége és a kemoterápia, valószínűleg nem is gondolkodott volna ekkora változáson.
A fitneszedző bevallotta, hogy az inspiráció az Instagramról érkezett: látott egy hasonló frizurát, és elgondolkodott rajta, miért ne próbálhatná ki ő is. Így született meg teljesen új hajstílusa.
