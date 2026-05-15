Curtis édesanyja és az ügyvéd is reménykedik a rapper bátyjának mielőbbi szabadulásában

2021. május 11-én egyik pillanatról a másikra hullott darabokra a Széki család és benne Curtis élete. Aznap hajnalban a TEK és Nemzeti Nyomozóiroda emberei rajtaütöttek a rapper testvérén, Sz. Lajoson, akit Katzenbach Imre meggyilkolásával gyanúsítottak. De mi történt pontosan 12 évvel a letartóztatás előtt? 2009. szeptember 28-án nyoma veszett az egykori futballistának, Katzenbach Imrének, aki akkoriban veszélyes emberek között mozgott. A neve felmerült az Eclipse-botrányként elhíresült korrupciós és gazdasági bűncselekmény kapcsán. A nyomozók szerint erről is túl sokat tudhatott, ezért kellett őt végleg elhallgattatni.
Curtis bátyja öt éve küzd az igazáért
A nyomozók éveken át keresték az eltűnt focistát, mígnem 2020. október 22-én megtalálták Katzenbach Imre földi maradványait Baranyajenő közelében, ahol gyilkosai elásták a holttestét. Alig fél évvel később tartóztatták le az ügy kapcsán Curtis testvérét, akit meggyanúsítottak a gyilkosság elkövetésével. A rapper édesanyja így emlékszik vissza a történtekre: „Azt a napot, ne is kérdezd… Először azt hittem, hogy hülyéskednek, hogy valami vicc az egész. A TV2-t szoktam nézni, hiszen ha Attival van valami, az mindig ott megy.”
Őszintén megmondom, agyam sem volt. Azt sem tudtam, melyikőjüket hívjam fel.
„Végül Tibi mondta el, hogy igaz, de ő is ugyanúgy eszméletlen volt, mint én. Azt sem tudtuk, mi újság van…” - mesélte lapunknak a Széki testvérek édesanyja.
Természetesen Curtis is gyakran megszólalt az öt éve tartó és most fordulópontra jutott büntetőper alatt. A rapper nem csupán az ítéletre váró és szabadságától megfosztott Lajos miatt aggódott, de féltette édesanyját is, aki érthetően nehezen viselte a családot sújtó szörnyűségeket. „Édesanyánk az évek alatt nagyon megsínylette lelkileg és egészségügyileg is ezt az ügyet. Tegnap is beszéltünk és gyakorlatilag végigsírta az estét” - mondta a Borsnak Curtis még korábban. 2022-ben elkezdődött a tárgyalássorozat, melynek során egymást követték a drámai helyzetek. Titkos vallomások, ellentmondásos tanúk és feszült szóváltások jellemezték az elsőfokú tárgyalások menetét. Curtis pedig, ha csak tehette, ott volt a bíróságon, hogy támogassa testvérét, akinek ártatlanságában mindvégig hitt. „Amikor ártatlanul ott ülsz és egy életfogytiglan van a nyakad fölött, az… Hát kétségbe van esve. Tudtuk, hogy az ügyészség ezt az ítéletet fogja kérni. De beszéltem vele telefonon és mondta, hogy amikor ezt kimondták, megremegett a térde. Én nagyon bízom az igazságszolgáltatásban” – nyilatkozta a rapper, miután kiderült, hogy az ügyészség életfogytiglani szabadságvesztést kért a Katzenbach gyilkosság három vádlottjára, köztük a testvérére. Végül elérkezett 2025. március 27-e, amikor az elsőfokú eljárásban elhangzottak az utolsó szó jogán tett nyilatkozatok. Sz. Lajos ekkor is tagadta bűnösségét. Azt mondta, semmi köze a gyilkossághoz és hogy ártatlanul ül a vádlottak padján. Ezt követően, április 7-én a bíró kimondta a lesújtó ítéletet. Mindhárom vádlottat bűnösnek mondták ki és életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték. Curtis bátyjának esetében azzal a kitétellel, hogy legkorábban 27 év elteltével bocsájtható feltételesen szabadlábra. Curtis ekkor nem volt jelen a tárgyalóteremben, hiszen az Ázsia Expressz forgatásán vett részt az akkor még menyasszonyával, Judie-val.
A védelem természetesen fellebbezett, így az ügy másodfokra került a Fővárosi Ítélőtáblára. Kezdődött a bizonyítékok újraértelmezése, a tanúk vallomásainak újbóli áttekintése. Ez pedig újra reményt adott Curtis és természetesen a teljes Széki család számára. Hamarosan el is kezdődött a másodfokú tárgyalássorozat, ami előtt a rapper újra megszólalt lapunknak.
Nagyon bizakodó vagyok. Hiszek abban a védőbeszédben, amit az ügyvéd úr összerakott.
„Megint csak azt tudom mondani, hogy az az állítás, amit a bátyámékról mondanak, minden pontban megdőlt. Megkérdőjelezhetetlen az, hogy ők ártatlanok” – fogalmazta meg gondolatait akkor Curtis. Majd eljött 2026. április 24-e, amikor a vádlottak másodfokon is megszólaltak az utolsó szó jogán. Sz. Lajos megismételte, hogy ártatlan. A bíróság ezt követően néhány napra visszavonult, hogy meghozza végső ítéletét az akkorra már 5 éve tartó büntetőperben. Május 6-án hatalmas sajtóérdeklődés mellett végre elkezdődött az ítélethozatal. A bírónő pedig kimondta, hatályon kívül helyezi az elsőfokú ítéletet, vagyis az ügyet visszatették első fokra, ami annyit jelent, hogy a Katzenbach Imre gyilkossági ügy tárgyalása elölröl kezdődik. A három órán át tartó bírói indoklásban súlyos eljárásjogi hibák tömkelege tárult a népes hallgatóság elé. Ugyanakkor a vádlottakat nem engedték szabadon, vagyis Curtis testvére az ügyvéd szerint 2027 elejéig biztosan letartóztatásban marad.
A bírói döntés után Curtis megkönnyebbülve nyilatkozott a Borsnak és elmondta, a család első dolga volt, hogy értesítették aggódó édesanyjukat. „A bátyám írt neki egyből. Beszélni még nem tudtam vele, de most fogom felhívni. Nagyon boldog vagyok és annak is örülök, hogy a bíróság végre rendesen átnézte az ügyet.”
Nem véletlen, hogy a bírónő órákon át bírálta az elsőfokú ítéletet
- mondta a rapper. A Bors természetesen beszélt Curtis testvérének ügyvédjével is. A jogász így nyilatkozott a tulajdonképpeni győzelem után: „Ez volt a fellebbezésünk elsődleges irányvonala és a Fővárosi Ítélőtábla helyt is adott az abban foglaltaknak. Nyilván első sorban az eljárási kérdésekkel foglalkozott és az egyéb megalapozatlansági okokkal már nem, mivel erre már nem volt eljárási lehetőség. Nagyon örülünk az ítéletnek és nincsenek kétségeim, hogy a megismételt eljárás és majd az ítélet is a vádlottak felmentéséről fog szólni. De önmérsékletet kell tanúsítanunk. Ez egy hosszú út eleje” - mondta Dr. Zamecsnik Tamás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.