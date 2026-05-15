Curtis édesanyja és az ügyvéd is reménykedik a rapper bátyjának mielőbbi szabadulásában

2021. május 11-én egyik pillanatról a másikra hullott darabokra a Széki család és benne Curtis élete. Aznap hajnalban a TEK és Nemzeti Nyomozóiroda emberei rajtaütöttek a rapper testvérén, Sz. Lajoson, akit Katzenbach Imre meggyilkolásával gyanúsítottak. De mi történt pontosan 12 évvel a letartóztatás előtt? 2009. szeptember 28-án nyoma veszett az egykori futballistának, Katzenbach Imrének, aki akkoriban veszélyes emberek között mozgott. A neve felmerült az Eclipse-botrányként elhíresült korrupciós és gazdasági bűncselekmény kapcsán. A nyomozók szerint erről is túl sokat tudhatott, ezért kellett őt végleg elhallgattatni.

Curtis testvérét 2021-ben gyanúsították meg Katzenbach Imre meggyilkolásával (Fotó: MW archív)

Curtis édesanyja nem hitt a fülének: „Azt hittem, hogy hülyéskednek...”

A nyomozók éveken át keresték az eltűnt focistát, mígnem 2020. október 22-én megtalálták Katzenbach Imre földi maradványait Baranyajenő közelében, ahol gyilkosai elásták a holttestét. Alig fél évvel később tartóztatták le az ügy kapcsán Curtis testvérét, akit meggyanúsítottak a gyilkosság elkövetésével. A rapper édesanyja így emlékszik vissza a történtekre: „Azt a napot, ne is kérdezd… Először azt hittem, hogy hülyéskednek, hogy valami vicc az egész. A TV2-t szoktam nézni, hiszen ha Attival van valami, az mindig ott megy.”

Őszintén megmondom, agyam sem volt. Azt sem tudtam, melyikőjüket hívjam fel.

„Végül Tibi mondta el, hogy igaz, de ő is ugyanúgy eszméletlen volt, mint én. Azt sem tudtuk, mi újság van…” - mesélte lapunknak a Széki testvérek édesanyja.

Curtis az ügy kirobbanása óta állítja, hogy testvére ártatlan (Fotó: Gábor Zoltán / Bors)

Természetesen Curtis is gyakran megszólalt az öt éve tartó és most fordulópontra jutott büntetőper alatt. A rapper nem csupán az ítéletre váró és szabadságától megfosztott Lajos miatt aggódott, de féltette édesanyját is, aki érthetően nehezen viselte a családot sújtó szörnyűségeket. „Édesanyánk az évek alatt nagyon megsínylette lelkileg és egészségügyileg is ezt az ügyet. Tegnap is beszéltünk és gyakorlatilag végigsírta az estét” - mondta a Borsnak Curtis még korábban. 2022-ben elkezdődött a tárgyalássorozat, melynek során egymást követték a drámai helyzetek. Titkos vallomások, ellentmondásos tanúk és feszült szóváltások jellemezték az elsőfokú tárgyalások menetét. Curtis pedig, ha csak tehette, ott volt a bíróságon, hogy támogassa testvérét, akinek ártatlanságában mindvégig hitt. „Amikor ártatlanul ott ülsz és egy életfogytiglan van a nyakad fölött, az… Hát kétségbe van esve. Tudtuk, hogy az ügyészség ezt az ítéletet fogja kérni. De beszéltem vele telefonon és mondta, hogy amikor ezt kimondták, megremegett a térde. Én nagyon bízom az igazságszolgáltatásban” – nyilatkozta a rapper, miután kiderült, hogy az ügyészség életfogytiglani szabadságvesztést kért a Katzenbach gyilkosság három vádlottjára, köztük a testvérére. Végül elérkezett 2025. március 27-e, amikor az elsőfokú eljárásban elhangzottak az utolsó szó jogán tett nyilatkozatok. Sz. Lajos ekkor is tagadta bűnösségét. Azt mondta, semmi köze a gyilkossághoz és hogy ártatlanul ül a vádlottak padján. Ezt követően, április 7-én a bíró kimondta a lesújtó ítéletet. Mindhárom vádlottat bűnösnek mondták ki és életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték. Curtis bátyjának esetében azzal a kitétellel, hogy legkorábban 27 év elteltével bocsájtható feltételesen szabadlábra. Curtis ekkor nem volt jelen a tárgyalóteremben, hiszen az Ázsia Expressz forgatásán vett részt az akkor még menyasszonyával, Judie-val.