KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A világ egyik legidősebb embere szerint ez a három dolog szükséges ahhoz, hogy hosszú életet éljünk

hosszú élet titka
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 19:00
nagypapahosszú élet
A 111 éves férfi ma már elmélkedéssel tölti idejét. Luis Cano szerint ezek lehetnek a hosszú élet titkai.
CJA
A szerző cikkei

Egy 111 éves New Jersey-i férfi - akit az Egyesült Államok legidősebb férfijának tartanak - osztotta meg a hosszú élet három titkát.

Luis Cano megosztotta hosszú élete titkait
Luis Cano megosztotta hosszú élete titkait (fotó: YouTube)

Mi a hosszú élet titka?

A Lindenből származó Luis Cano 1914. december 9-én született, és a világ 112. legidősebb embereként tartják számon. A tízgyermekes, eredetileg Kolumbiából származó apa egyszerű tippeket osztott meg a hosszú élettel kapcsolatban.

Ne igyál sokat, aludj eleget, és ne dohányozz

- mondta.

Cano fiatalkorában a kolumbiai hadseregben szolgált, később pedig buszflottát üzemeltetett. 1948-ban feleségül vette Alicia Angelo Canót, és a pár az 1990-es években családjukkal Long Islandre, New York államba költözött.

A 11 unokával, öt dédunokával és két ükunokával rendelkező Cano azt mondta, legnagyobb eredményének azt tartja, hogy felépítette az életét az Egyesült Államokban. Cano felesége 2004-ben meghalt, így ma már két gyermekével él.

A korábbi horgász és repülőgép-rajongó ma idejének nagy részét azzal tölti, hogy kinéz otthona ablakán, és az életen elmélkedik. Hozzátette, hogy a repülőgépek nézésében is sok örömet lel. Az idős férfi helyi hírességgé vált: megjegyezték, hogy az autók gyakran dudálnak az ünneplés jeléül, amikor minden évben meglátják a születésnapját hirdető táblát a gyepen – írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu