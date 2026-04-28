A világ egyik legidősebb embere szerint ez a három dolog szükséges ahhoz, hogy hosszú életet éljünk

Egy 111 éves New Jersey-i férfi - akit az Egyesült Államok legidősebb férfijának tartanak - osztotta meg a hosszú élet három titkát.

Luis Cano megosztotta hosszú élete titkait (fotó: YouTube)

Mi a hosszú élet titka?

A Lindenből származó Luis Cano 1914. december 9-én született, és a világ 112. legidősebb embereként tartják számon. A tízgyermekes, eredetileg Kolumbiából származó apa egyszerű tippeket osztott meg a hosszú élettel kapcsolatban.

Ne igyál sokat, aludj eleget, és ne dohányozz

- mondta.

Cano fiatalkorában a kolumbiai hadseregben szolgált, később pedig buszflottát üzemeltetett. 1948-ban feleségül vette Alicia Angelo Canót, és a pár az 1990-es években családjukkal Long Islandre, New York államba költözött.

A 11 unokával, öt dédunokával és két ükunokával rendelkező Cano azt mondta, legnagyobb eredményének azt tartja, hogy felépítette az életét az Egyesült Államokban. Cano felesége 2004-ben meghalt, így ma már két gyermekével él.

A korábbi horgász és repülőgép-rajongó ma idejének nagy részét azzal tölti, hogy kinéz otthona ablakán, és az életen elmélkedik. Hozzátette, hogy a repülőgépek nézésében is sok örömet lel. Az idős férfi helyi hírességgé vált: megjegyezték, hogy az autók gyakran dudálnak az ünneplés jeléül, amikor minden évben meglátják a születésnapját hirdető táblát a gyepen – írja a People.