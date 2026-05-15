Szoboszlai és Sallai óriási elismerés kapujában

Noha még vége sincs a legerősebb labdarúgó-bajnokságoknak, az egyik legjelentősebb futballportálon már a 2025/26-os szezon legjobb játékosaira lehet szavazni. Az angol Premier League-ben Szoboszlai Dominik léphet a tavalyi győztes csapattársa és jó barátja, Mohamed Szalah örökébe, a török Süper Ligben pedig Sallai Roland került be a jelöltek közé.

Szoboszlai Dominikra (balra) az angol Premier League, Sallai Rolandra a török Süper Lig legjobbjai között lehet szavazni a Transfermarkton

Szoboszlai Dominik középpályásként, Sallai Roland védőként került a listákra

Szoboszlai csapata, a tavalyi bajnok Liverpool ugyan gyengébb szezont fut, de a 25 éves magyar légiós csúcsformában játszik. Noha kényszerűségből többször a védelem jobb oldalán kellett helytállnia, válogatottunk csapatkapitánya természetesen a középpályások között van versenyben.

A Galatasarayt erősítő Sallai ellenben – elvileg támadó létére – a török bajnokság legjobb védői közé került. Igaz, ő az egész szezonban jobbára a védősor jobb szélén játszott, nem is akárhogyan: több angol PL-klub is felfigyelt a 28 éves focista teljesítményére.

A 18 ligában megrendezett szavazást IDE KATTINTVA éred el a május 25-i zárásig; az egyes bajnokságokon belül minden csapatrészben (kapusok, védők, középpályások és támadók) hat-hat jelöltből választhatod ki a legjobbat, majd egyre voksolhatsz a szezon játékosa címre.