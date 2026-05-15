Szoboszlai és Sallai óriási elismerés kapujában

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 19:30
Máris az év legjobbjaira lehet szavazni. Szoboszlai Dominik a Premier League, Sallai Roland a Süper Lig szezonjának játékosa lehet.
Noha még vége sincs a legerősebb labdarúgó-bajnokságoknak, az egyik legjelentősebb futballportálon már a 2025/26-os szezon legjobb játékosaira lehet szavazni. Az angol Premier League-ben Szoboszlai Dominik léphet a tavalyi győztes csapattársa és jó barátja, Mohamed Szalah örökébe, a török Süper Ligben pedig Sallai Roland került be a jelöltek közé.

Szoboszlai Dominikra (balra) az angol Premier League, Sallai Rolandra a török Süper Lig legjobbjai között lehet szavazni a Transfermarkton
Szoboszlai Dominik középpályásként, Sallai Roland védőként került a listákra

Szoboszlai csapata, a tavalyi bajnok Liverpool ugyan gyengébb szezont fut, de a 25 éves magyar légiós csúcsformában játszik. Noha kényszerűségből többször a védelem jobb oldalán kellett helytállnia, válogatottunk csapatkapitánya természetesen a középpályások között van versenyben.

A Galatasarayt erősítő Sallai ellenben – elvileg támadó létére – a török bajnokság legjobb védői közé került. Igaz, ő az egész szezonban jobbára a védősor jobb szélén játszott, nem is akárhogyan: több angol PL-klub is felfigyelt a 28 éves focista teljesítményére.

A 18 ligában megrendezett szavazást IDE KATTINTVA éred el a május 25-i zárásig; az egyes bajnokságokon belül minden csapatrészben (kapusok, védők, középpályások és támadók) hat-hat jelöltből választhatod ki a legjobbat, majd egyre voksolhatsz a szezon játékosa címre.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
