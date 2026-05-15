Baleset, lemondás, választás – képeken mutatjuk az elmúlt évtizedek kormányváltásait

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 19:25
Magyarországon a rendszerváltozás óta - a demokráciának megfelelően, a választói akarat alapján - több kormányváltás is történt. Galériánkban most bemutatjuk az eddigi legfontosabb kormányváltásokat, kezdve Antall Józseffel.

Magyarország történelmében az egyik legnagyobb fordulópontja a rendszerváltozás, ami elhozta a demokráciát és ennek egyenes következményét: a kormányváltásokat. Az első szabadon választott kormány, ami már a teljes ciklusát a rendszerváltozás utáni országban töltötte ki, az az Antall-kormány volt. A kormány 1990. május 23-án alakult meg és hárompárti koalícióból állt: része volt az MDF, a KDNP, valamint az FkgP. Antall József miniszterelnök 1993. december 12-én elhunyt, a tisztségét pedig Boross Péter vette át.

Horn Gyula a kormányváltás előtt szenvedett autóbalesetet / Fotó: AFP

Négy évvel később azonban az MDF, amelynek a kormányzás során nehéz döntéseket kellett meghoznia, vereséget szenvedett. A Horn Gyula vezette kormány az MSZP és az SZDSZ koalíciójából állt össze, és 1994. július 15-én tette le a hivatali esküt. Érdekesség, hogy nem sokkal korábban, május 5-én este autóbalesetet szenvedett Horn Gyula, miután a miskolci kampányzárójáról tartott hazafelé. Az autója, amit egy sofőr vezetett, belerohant egy másik kocsiba. A balesetben a politikus egyik nyakcsigolyájának nyúlványa, valamint a csuklója eltört és agyrázkódása lett.

Több ciklust azonban a Horn-kormány sem tudott megélni, hiszen 4 évvel a megválasztása után, 1998-ban az emberek úgy döntöttek, hogy Orbán Viktort és a Fideszt bízzák meg az ország vezetésével. A kormányt három párt alkotta, a Fidesz, az FKGP és az MDF. Orbán Viktor miniszterelnök 1998. július 6-án tette le a hivatali esküjét, a miniszterei valamivel később, július 8-án. 

A következő választásokon, 2002-ben a választók azonban úgy döntöttek, hogy másnak adnak bizalmat.

Gyurcsány és a rendőrterror

2002-ben visszatért az MSZP és az SZDSZ, a miniszterelnök pedig Medgyessy Péter lett. A Medgyessy-kormány 2002. májusában tette le az esküt, azonban az ő megbízásuk nem tartott sokáig. 2004-ben ugyanis belső viszályok miatt Medgyessy benyújtotta a lemondását, a helyét pedig Gyurcsány Ferenc vette át.

Gyurcsány Ferenc lett a miniszterelnök, de az MSZP és az SZDSZ koalíciója megmaradt. 2 évvel később ismét megnyerték a választásokat, igaz, úgy, hogy - ahogy Gyurcsány fogalmazott - "hazudtak reggel, éjjel meg este". Ő  maradt a miniszterelnök, a kormány azonban átalakult. 2009-ben azonban megbukott, köszönhetően az őszödi beszédnek, ami után tüntetések sora indult el 2006-ban. A rendőrterrornak nevezett eset 2006. október 23-án történt, amikor Gyurcsány Ferenc parancsára azonosító nélküli rendőrök támadták meg a békés megemlékezőket.

Az őszödi beszéd, valamint a rendőrterror után 2009-ben Bajnai Gordon váltotta Gyurcsány Ferencet / Fotó: AFP

16 év kormányváltás nélkül

Gyurcsány helyét Bajnai Gordon vette át, ő irányította az országot 2009. április 16-a és 2010. május 29-e között, majd átadta a kormányzást a második Orbán-kormánynak. Ezek után Orbán Viktor és a Fidesz még három választást nyert meg, mindegyiket kétharmados többséggel. Így 2010-től 16 éven keresztül nem történt kormányváltás, bár a kormány összetétele többször változott, átalakult. Ez a 16 év folyamatos és következetes építkezést tett lehetővé.

A 2026-os választásokon azonban a választók a változásra szavaztak és a Tisza Párt alakíthatott kormányt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
