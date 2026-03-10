Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Egy férfi, aki odafigyel a gyakori teafogyasztásra és tölt magának az italból.

A legújabb kutatások szerint, ha így iszod a teát, évekkel is meghosszabbítja az életedet

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 13:15
hosszú életzöld teateafogyasztás
Egy az egyszerű szokás, ami a napodból csak néhány percet vesz igénybe, mégis jelentősen meghosszabbíthatja az életedet. Gondoltad volna, hogy a teafogyasztás elképesztően pozitívan befolyásolja az egészségedet? Ha érdekel hogyan, olvass tovább!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A szakértők szerint a teafogyasztás nemcsak egy relaxáló rituálé, hanem jóval több annál. De ki gondolta volna, hogy még az életünkhöz is plusz éveket adhat? A kutatók ugyanis nemrég alátámasztották a népszerű ital egészségünkre gyakorolt elsöprő hatását, amit bárki a javára fordíthat. Eláruljuk, hogyan idd!

Egy középkorú nő teafogyasztás közben.
A teafogyasztás elképesztően pozitívan hat az egészségedre! Fotó: Getty Images
  • A zöld tea története több ezer évvel ezelőttre nyúlik vissza.
  • Az ital fogyasztása számos egészségügyi előnnyel járhat.
  • Azonban nem mindegy, hogyan iszod.

Ez lenne a hosszú élet titka? Ilyen hatást gyakorol a teafogyasztás az egészségedre

A tea a világ egyik legnépszerűbb itala, viszont jóval több annál, mint egy csipetnyi nyugalom a határidők forgatagában. Ugyanis a teafogyasztás, különösen a zöld tea kortyolgatása elképesztő módon támogatja az egészségünket. Akár a szívünk vagy az anyagcserénk épségéről, akár a krónikus betegségek alacsonyabb kockázatáról van szó, minddel összefüggésbe hozható. Sőt, még az öregedést is lassíthatja azáltal, hogy védi az agyat és az izomerőt.

Nem azokról a teákról van szó, amelyek a boltok polcain sorakoznak, hiszen azok gyakran tartalmaznak cukrot és egyéb egészségtelen adalékanyagokat, ezáltal szinte semlegesítve a tea alapvető előnyeit.

A zöld tea, amit már több ezer éve is használnak

A zöld teát a Camellia sinensis leveleiből állítják elő, amely már évszázadok óta nagyon népszerű ital, viszont a története több ezer évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor még csak gyógyászati célokra használták. Mivel magas polifenol-tartalommal rendelkezik, a szakértőket régóta foglalkoztatják a zöld tea egészségügyi előnyei.

A Camellia sinensis levelei és egy pohár zöld tea, ami miatt annyira egészséges a teafogyasztás.
Nagyon fontos a mértékletesség. Fotó: Shutterstock

Így hat a zöld tea a szívre, az anyagcserére és a testsúlyra      

Egy új tanulmány szerint a zöld tea hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez, emellett javíthatja a koleszterinszintet. Emellett több nagyszabású vizsgálat is azt sugallja, hogy azoknál, akik rendszeresen isznak teát, alacsonyabb a halálozás kockázata, a szív- és érrendszeri betegségek aránya, illetve bizonyos daganatos megbetegedések kialakulásának esélye. Sőt, az ital még a testsúlyt is befolyásolja, hiszen a benne található katechinek elősegíthetik a fogyást, valamint javíthatják az anyagcserét.

A zöld tea pozitívan hat az agy égészségére és az izommegőrzésre

A kutatások emellett arra hívják fel a figyelmet, hogy a rendszeres teafogyasztók, főként az idősebb felnőttek, alacsonyabb kognitív hanyatlási arányt mutatnak. Ezenkívül a zöld teában található katechinek lassíthatják az izomvesztést, ami hozzájárul a jobb izomerőhöz és az általános teljesítményhez.

Így idd a teát, hogy élvezhesd az előnyeit

A kutatók emellett azt is megállapították, hogy a hagyományos, frissen főzött teából profitálhatunk a legtöbbet, hiszen a boltokban található termékek számtalan egészségtelen összetevőt tartalmaznak. Azonban az otthon készített tea gyakori, illetve mértékletes fogyasztása az előbb említett előnyökkel járhat.

A legújabb kutatások szerzői szerint a mértékletesség és a tea kiválasztása kulcsfontosságú szempont. Emellett óvatosságra intik a vegetáriánus vagy speciális étrendet követőket, mivel az ital hatással van bizonyos tápanyagok felszívódására is.

Ebből a videóból megtudhatod, hogyan hat a zöld tea az agyadra:

