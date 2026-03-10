A legújabb kutatások szerint, ha így iszod a teát, évekkel is meghosszabbítja az életedet

A szakértők szerint a teafogyasztás nemcsak egy relaxáló rituálé, hanem jóval több annál. De ki gondolta volna, hogy még az életünkhöz is plusz éveket adhat? A kutatók ugyanis nemrég alátámasztották a népszerű ital egészségünkre gyakorolt elsöprő hatását, amit bárki a javára fordíthat. Eláruljuk, hogyan idd!

A teafogyasztás elképesztően pozitívan hat az egészségedre! Fotó: Getty Images

A zöld tea története több ezer évvel ezelőttre nyúlik vissza.

Az ital fogyasztása számos egészségügyi előnnyel járhat.

Azonban nem mindegy, hogyan iszod.

Ez lenne a hosszú élet titka? Ilyen hatást gyakorol a teafogyasztás az egészségedre

A tea a világ egyik legnépszerűbb itala, viszont jóval több annál, mint egy csipetnyi nyugalom a határidők forgatagában. Ugyanis a teafogyasztás, különösen a zöld tea kortyolgatása elképesztő módon támogatja az egészségünket. Akár a szívünk vagy az anyagcserénk épségéről, akár a krónikus betegségek alacsonyabb kockázatáról van szó, minddel összefüggésbe hozható. Sőt, még az öregedést is lassíthatja azáltal, hogy védi az agyat és az izomerőt.

Nem azokról a teákról van szó, amelyek a boltok polcain sorakoznak, hiszen azok gyakran tartalmaznak cukrot és egyéb egészségtelen adalékanyagokat, ezáltal szinte semlegesítve a tea alapvető előnyeit.

A zöld tea, amit már több ezer éve is használnak

A zöld teát a Camellia sinensis leveleiből állítják elő, amely már évszázadok óta nagyon népszerű ital, viszont a története több ezer évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor még csak gyógyászati célokra használták. Mivel magas polifenol-tartalommal rendelkezik, a szakértőket régóta foglalkoztatják a zöld tea egészségügyi előnyei.

Nagyon fontos a mértékletesség. Fotó: Shutterstock

Így hat a zöld tea a szívre, az anyagcserére és a testsúlyra

Egy új tanulmány szerint a zöld tea hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez, emellett javíthatja a koleszterinszintet. Emellett több nagyszabású vizsgálat is azt sugallja, hogy azoknál, akik rendszeresen isznak teát, alacsonyabb a halálozás kockázata, a szív- és érrendszeri betegségek aránya, illetve bizonyos daganatos megbetegedések kialakulásának esélye. Sőt, az ital még a testsúlyt is befolyásolja, hiszen a benne található katechinek elősegíthetik a fogyást, valamint javíthatják az anyagcserét.