Az ASMR-trendek segítenek a jobb alvásban.

Az orvosokat is sokkolta a felfedezés: ez az egyszerű szokás még az ADHD-n is segíthet

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 18:15
Rohanó világunkban sokszor rendkívül nehéz kikapcsolni, valóban ellazulni és kiengedni a fáradt gőzt, viszont van egy hétköznapi módszer, amire milliók esküsznek. Nem másról van szó, mint az ASMR-trendről, amely sokaknak hozhat álmot a szemére. Az orvosok szerint azonban ez a technika jóval többre is képes. Cikkünkben most felfedjük a titkát!
Kelle Fanni
Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tettek szert az ASMR-trendek, az internetet pedig ellepték azok a videók, amelyek képesek rövid időn belül relaxált állapotba hozni a nézőket. Azonban a szakértők véleménye és a kutatások alapján ez a módszer túlmutat azon, hogy csökkenti a stresszt és hozzájárul a mélyebb alváshoz. Cikkünkben ezért felfedjük az ASMR elképesztő előnyeit, amelyek bizonyos egészségügyi problémákra is megoldást nyújthatnak!

Az ASMR-trend sokaknak hoz álmot a szemére. Fotó: Shutterstock
  • Az ASMR hatalmas népszerűségnek örvend.
  • Egyre több kutatás foglalkozik a módszer pozitív hatásaival.
  • Ez a nem mindennapi élmény bizonyos betegségek esetében is segíthet.

Mi az az autonóm szenzoros meridián válasz? Ilyen érzést váltanak ki az ASMR-trendek

Az ASMR egy olyan szubjektív érzékszervi élmény, amelyet bizonyos ingerek – beleértve hangokat és vizuális elemeket – váltanak ki. Ez azonban nagyjából csak az emberek 28-38 százalékánál tapasztalható, akik szerint az autonóm szenzoros meridián válasz bizsergető érzést vált ki a fejtől kezdve lefelé haladva, vagy egyfajta nyugodt érzést, ami átsöpri az egész testet. Ide sorolhatók az olyan triggerek, mint a suttogás, a kopogás, a kaparászás vagy a recsegés, a lassú kézmozgások, az ismétlődő feladatok, illetve a kiemelt személyes figyelem.

Nem mindenki él át ASMR-t, ugyanis ezek a videók bizonyos emberekre semmilyen hatással nincsenek, míg egyeseket még fel is dühíthetnek.

Mit tesz az ASMR az agyaddal?

Egy 2023-as kutatás szerint, amikor az ASMR-videókat néző alanyok érezték azt a bizonyos bizsergést, az agyuk aktívnak mutatkozott az érzelmeket és az empátiát szabályozó területeken. Tehát kiderült, hogy ez a módszer bizonyos neurohormonokat képes felszabadítani az agyban, aminek következtében nyugodtabbnak és álmosabbnak érezhetjük magunkat.

Az ASMR-trendeket kedvelő lány fülhallgatóval ül a kanapén.
Ez a nem mindennapi élmény bizonyos betegségek esetében is segíthet / Fotó: Shutterstock

A tanulmányok alapján az ASMR-ből rengeteg előnyre tehetsz szert

Mivel az ASMR csak az utóbbi években vált igazán felkapottá, a legtöbb ezzel kapcsolatos tanulmány új, és még mindig sok a megválaszolatlan kérdés. Ennek ellenére a beszámolók és a kezdeti kutatások szerint egyesek nagyszerűen profitálhatnak belőle.

  • Az ASMR-videók nézése közben sokan a bizsergés és a pihentető érzés által azonnali örömöt tapasztalnak.
  • Egy pár évvel ezelőtti kutatás bebizonyította, hogy a módszer hangulatjavító hatással bír.
  • Egy 2019-es kutatás rávilágított, hogy a krónikus fájdalommal küzdők fájdalma jelentősen csökkent az ASMR-élmény után.
  • Sokan mélyebb és pihentetőbb alvásra tehetnek szert általa.
  • Ezek a videók lehetővé teszik a nagyfokú fókuszáltságot.
  • Egyéb előnyei között említhető a szorongás és a vérnyomás csökkenése is.

ASMR a betegségek ellen?

Az ASMR azonban nemcsak az egészséges embereknek, hanem a betegségben szenvedőknek is gyógyírt jelenthet. Ugyanis a kutatások azt sugallják, hogy többek között az ADHD-val, az autizmussal és a szorongással küzdők is profitálhatnak nyugtató hatásából.

A legjobb, hogy az ASMR szinte bárki számára elérhető. Ezért ha kedvet kaptál hozzá, nézd meg az alábbi videót, és böngéssz a kapcsolódó tartalmak között:

