Shannon Elizabeth Dél-Afrikából nyomja tovább az OnlyFans-karrierjét: "Imádom ezt a helyet!"

Meglepő fordulatot vett Shannon Elizabeth élete: a hollywoodi karrier után az OnlyFansen robbant be újra, és már az első héten több mint egymillió dollárt keresett. De nem luxusautóra vagy ékszerekre költi a pénzt, a lakhatását kell megoldania belőle.
Egy hónap sem telt azóta, hogy az Amerikai Pite szexi színésznője csatlakozott az OnlyFans platformhoz - ezzel maga mögött hagyva a színészkedést -, és azonnal hatalmas sikert aratott. A beszámolók szerint már az első héten hét számjegyű bevételt ért el, ami még a korábbi filmes fizetéseit is felülmúlta. És bár sokan azt gondolnák, hogy egy ilyen összeg után luxuscikkeket vásárol magának, Shannon Elizabeth egy meglepően visszafogott tervet osztott meg. Az első nagy kiadása egy saját otthon lesz. A színésznő ugyanis mióta különköltözött a férjétől, a barátainál lakik és minden holmija raktárban van. Ezért számára most a legfontosabb, hogy újra stabil alapokra helyezze az életét. Elmondása szerint még nem döntötte el, hogy vásárol vagy bérel ingatlant, de egy dolog biztos: saját helyet szeretne, ahol újrakezdheti:
Még nem tudom, hol fogok lakni, és hogy vásárolok-e, vagy inkább bérelek majd egy házat – mit tehetnék? Mindenem raktárban van már úgy szeptember óta, szóval ki kell hoznom onnan a cuccaimat.
Az Amerikai Pite sztárja továbbá bevallotta, hogy abban viszont biztos, hogy Dél-Afrikában kíván marad: egy részről a barátai, másrészről az alapítványai és természetvédelmi munkája miatt:
Azt viszont tudom, hogy Dél-Afrikában maradok, mert még sok dolgom van a Shannon Elizabeth Alapítvánnyal és egyebekkel. És amúgy is imádom ezt a helyet! Remek baráti köröm van itt. Szóval az első dolgom az, hogy kitaláljam, hol fogok lakni, és hogy újra saját lakásom legyen.
Shannon Elizabeth válása után döntött a karrierváltás mellett. Úgy érezte Hollywood világa olyanfajta megkötéseket szab meg számára, amik miatt végül nem tud eléggé kiteljesedni. A színésznő továbbá szeretne minél többet jótékonykodni és a jövőben szeretne inkább rendezőként vagy producerként dolgozni. Az új OnlyFans-es bevételi forrás pedig ehhez is nagyobb szabadságot biztosít számára. Az OnlyFans tehát egy teljesen új kezdetet jelent számára, egy módot arra, hogy feldolgozza a múltját, és új irányt adjon az életének.
