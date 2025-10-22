Szundíts, úgy mint egy kisbaba: a 3-2-1 szabály segítségével tökéletesen pihentető lesz az alvás

Sok felnőtt irigykedve figyeli a kisbabákat és gyermekeket, akiknek pár pillanat elég ahhoz, hogy elszenderedjenek és mély álomba zuhanjanak. Az alvás, főleg a jó alvás alapvetően nem kiváltság, mégsem adatik meg mindenkinek az igazán pihentető éjszaka. Ennek számtalan oka lehet, komoly alvászavarokkal például elengedhetetlen felkeresni egy szakembert, de sokat számít az is, hogy odafigyelünk-e azokra az életmódbeli tényezőkre és szokásokra, melyek tényleg csak rajtunk múlnak.

A jó és pihentető alvás nem álom, viszont tenni kell érte.

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Egy végtelenül egyszerű szabály a jól alvásért

Az őszi-téli időszak minden szervezetet megterhel, ezekben a hónapokban fáradtabbnak érezhetjük magunkat, és több időt is tölthetünk alvással, feltéve, hogy sikerül jól aludnunk. Ebben segíthet a 3-2-1 szabály, aminek rendszeres gyakorlása és betartása hozzájárulhat ahhoz, hogy jobb alvásminőséget érjünk el. A módszer lényege a lefekvés előtti órák tudatos tervezésében, és bizonyos szokások elhagyásában rejlik.

1. szabály: 3 órával a lefekvés előtt ne fogyasszunk alkoholt

A különféle italok megterhelik és elnehezítik a szervezetet, a belső szerveink pedig komoly munka elé néznek, hogy képesek legyenek feldolgozni az alkoholt. Mindez megnehezíti a pihentető alvást és rontja annak minőségét, még akkor is, ha az iszogatás alapvetően elálmosítja az embert.

2. szabály: 2 órával az ágyba bújást megelőzően fejezzük be az étkezést

A nagy esti vacsorázások, valamint a nehéz ételek késői fogyasztása ugyancsak teher a szervezetnek, amely így nem tud kellő energiát fordítani a regenerációra. Az emésztés különösen sok erőforrást követel, ha tehát mértéktelenül falatozunk lefekvés előtt, a kellemes alvás helyett forgolódásra, furcsa álmokra és álmatlan órákra számíthatunk.

3. szabály: 1 órával az álomba merülés előtt már ne használjunk képernyőt

A digitális eszközök által kibocsátott kék fény, és a véget nem érő információáradat feladja a leckét az elmének: a gondolataink ide-oda cikáznak, a negatív és pozitív tartalmak pedig egyaránt stresszt jelentenek az agyunknak. Ilyen hatások mellett nehéz lecsillapodni, majd jól aludni, ezért jobb, ha mérsékeljük a tevékenységet. Helyette olvassunk könyvet, írjunk naplót, végezzünk könnyű esti tornát, relaxáljunk.