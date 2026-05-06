Egyedülálló anya lett: Magára maradt a szülés után Demény Vanda?

Hatalmas az öröm a hazai sztárvilágban, hiszen világra jött Demény Vanda, azaz Szanyi Vanda első gyermeke, a kis Nina. A rajongók azonban a gratulációk mellett döbbenten figyelik a reality-szereplő szavait: a sorok között ugyanis egy fájdalmas szakítás és egy magára hagyott édesanya képe rajzolódik ki. Úgy tűnik, hiába a csillogás és a jólét, a Kőgazdag Fiatalok sztárjának a legnagyobb szüksége idején kellett rájönnie, ki az, akire valóban számíthat.
Demény Vanda kislánya érkezését megelőzően gyanúsan fogalmazott közösségi oldalán. Egy érzelmes posztban fejtette ki, hogy az elmúlt kilenc hónap élete egyik legnehezebb időszaka volt. A szövegben pedig egyértelműen utalt arra, hogy valaki, aki korábban fontos volt számára, már nincs mellette.
Van, aki távozik az életünkből a nehezebb periódusokban, és van, aki azért érkezik, hogy ráébresszen arra, hogy nem minden gyémánt, ami fénylik
– írta Instagram oldalán Demény Vanda, aki köszönetet mondott édesanyjának és barátnőinek, amiért tartották benne a lelket.
A felsorolásból azonban feltűnően hiányzott a gyermek édesapja, ami azonnal beindította a találgatásokat.
A kommentszekciót azonnal elárasztották az aggódó kérdések:
És a férjed? Ő nem áll melletted?
Vanda azonban válasz helyett beszédes hallgatásba burkolózott. Amikor a Bors megkereste az ifjú édesanyát, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, a celeb válasza csak még inkább megerősítette a pletykákat: kijelentette, hogy egy darabig nem szeretne erről nyilatkozni.
A bulvárvilágban az ilyen kitérő válasz egyet jelent a beismeréssel: ha minden rendben lenne, Vanda büszkén hirdetné férje támogatását. A hallgatással gyakorlatilag elismerte, hogy kapcsolata zátonyra futott, és Demény Vanda egyedülálló anyaként vág bele a szülőségbe.
Bár a fotókon mindig tökéletes formában mutatkozott, Vanda elismerte, hogy a várandóssága korántsem volt „sétagalopp”. A fizikai változások mellett lelki megpróbáltatások érték, amikről korábban csak sejtelmesen beszélt.
Vanda elmondta, hogy életének egyik legmeghatározóbb időszakát éli, amely egyszerre volt nehéz és felemelő.
Nagyon jól érzem magam. Tényleg nagyon csodálatosan élem meg ezt az időszakot. Nyilván történtek dolgok, de próbálom mindenből kihozni a maximumot. Ez egy annyira áldott állapot, hogy csak csodálattal tudom megélni, mert ez tényleg egy csodás dolog minden nő életében
– nyilatkozta korábban lapunknak.
Úgy tűnik, a Kőgazdag Fiatalok sztárja számára Nina érkezése nemcsak egy új élet kezdete, hanem egy fájdalmas tisztulási folyamat vége is. Sokatmondó az is, hogy közös gyermekük, Nina születése óta a férjnek se híre, se hamva nincs a kismama környezetében, ami tovább erősíti a feltételezést: Vanda magára maradt a bajban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.