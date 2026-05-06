Egyedülálló anya lett: Magára maradt a szülés után Demény Vanda?

Hatalmas az öröm a hazai sztárvilágban, hiszen világra jött Demény Vanda, azaz Szanyi Vanda első gyermeke, a kis Nina. A rajongók azonban a gratulációk mellett döbbenten figyelik a reality-szereplő szavait: a sorok között ugyanis egy fájdalmas szakítás és egy magára hagyott édesanya képe rajzolódik ki. Úgy tűnik, hiába a csillogás és a jólét, a Kőgazdag Fiatalok sztárjának a legnagyobb szüksége idején kellett rájönnie, ki az, akire valóban számíthat.

A Kőgazdag Fiatalok egykori szereplője, Demény Vanda párja eltűnt közös gyermekük születése előtt ( Fotó: Instagram)

„Van, aki távozik az életünkből” – A Kőgazdag Fiatalok sztárjának fájdalmas vallomása

Demény Vanda kislánya érkezését megelőzően gyanúsan fogalmazott közösségi oldalán. Egy érzelmes posztban fejtette ki, hogy az elmúlt kilenc hónap élete egyik legnehezebb időszaka volt. A szövegben pedig egyértelműen utalt arra, hogy valaki, aki korábban fontos volt számára, már nincs mellette.

Van, aki távozik az életünkből a nehezebb periódusokban, és van, aki azért érkezik, hogy ráébresszen arra, hogy nem minden gyémánt, ami fénylik

– írta Instagram oldalán Demény Vanda, aki köszönetet mondott édesanyjának és barátnőinek, amiért tartották benne a lelket.

A felsorolásból azonban feltűnően hiányzott a gyermek édesapja, ami azonnal beindította a találgatásokat.

Mélyen hallgat a férjéről: Nem cáfolja a szakítást

A kommentszekciót azonnal elárasztották az aggódó kérdések:

És a férjed? Ő nem áll melletted?

Vanda azonban válasz helyett beszédes hallgatásba burkolózott. Amikor a Bors megkereste az ifjú édesanyát, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, a celeb válasza csak még inkább megerősítette a pletykákat: kijelentette, hogy egy darabig nem szeretne erről nyilatkozni.

A bulvárvilágban az ilyen kitérő válasz egyet jelent a beismeréssel: ha minden rendben lenne, Vanda büszkén hirdetné férje támogatását. A hallgatással gyakorlatilag elismerte, hogy kapcsolata zátonyra futott, és Demény Vanda egyedülálló anyaként vág bele a szülőségbe.

Demény Vanda férje valószínűleg elhagyta őt közös gyermekük születése előtt (Fotó: Instagram)

Ragyogó külső, fájdalmas belső

Bár a fotókon mindig tökéletes formában mutatkozott, Vanda elismerte, hogy a várandóssága korántsem volt „sétagalopp”. A fizikai változások mellett lelki megpróbáltatások érték, amikről korábban csak sejtelmesen beszélt.